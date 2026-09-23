Nemzeti Sportrádió

Jön a triatlon ünnepi hosszú hétvégéje Pontevedrában

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• Pontevedra
2026.09.23. 17:42
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Csütörtöktől Pontevedrában jön a triatlonosok vb-je (Fotó: World Triathlon)
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triatlon Szalai Fanni Lehmann Csongor triatlon-vb
Csütörtöktől vasárnapig minden a triatlonról szól a Spanyolország északnyugati szegletében található Pontevedrában: a tét a világbajnoki cím.

 

2023 után ismét az ötszörös világbajnok legenda, Javier Gómez vidékén gyűltek össze a világ legjobb triatlonosai, hogy eldöntsék, ki ülhet fel a sportág trónjára. Azonban ez a hosszú hétvége nem csupán a világbajnoki sorozat nagydöntőjéről szól, hanem a junior és az U23-as korosztályról is, akik a parasportolókhoz hasonlóan a világbajnoki címért szállnak versenybe.

„Ismét egy jó szezont zárhatunk a világbajnoki nagydöntővel – mondta már a helyszínen Lipták Tamás szövetségi kapitány. – Bízunk benne, hogy a tavalyi-tavalyelőtti eredményeket többé-kevésbé sikerül megismételnünk. Talán nem lesz akkora éremeső, mint legutóbb Wollongongban, de reméljük, hogy fiataljaink a korosztályos versenyekben a mixváltóban és az egyéni futamokban is jó eredményt fognak elérni. Emellett nagyon bízunk benne, hogy az elit versenyzőink a világbajnoki sorozat összetett pontversenyében tovább tudnak javítani a pozíciójukon.”

Szalai Fanni (jobbra) (Fotó: Árvai Károly)

Rögtön az első versenyszámban, a csütörtöki juniorban nagyon komoly éremesélyünk lesz. Szalai Fanni az idén már a felnőttek között is bontogatta a szárnyait. A 18 éves fiatal megnyerte a tiszaújvárosi világkupát, a vb-sorozatban Hamburgban egy 9. hellyel mutatkozott be, majd Londonban a 13. lett. Kropkó Márta, Dévay Márk és Lehmann Csongor oldalán a magyar mixváltóval világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnok lett.

A négyes másik három tagjára a hétvégén vár fontos feladat, hogy minimum megőrizzék a pozíciójukat a világbajnoki sorozatban. A nagydöntő mezőnye semmivel sem tűnik gyengébbnek egyik nemnél sem, mint az olimpiákon látott mezőnyök.

Lehmann idei WTCS-szerepléséből a londoni bronzérme és a szamarkandi 4. helye kiemelkedik. Ha nem követ el nagy hibát – ez nem jellemző rá –, akkor sorozatban negyedszer végezhet az összetettben a top tízben. Dévay élete legjobb WTCS-eredménye, a Karlovy Varyban elért 6. helye után a 19. helyről várhatja a végjátékot. A hölgyek között Kropkó Márta szintén egyéni csúccsal zárta a csehországi fordulót, a 8. helyének is köszönhetően a 18. pozíciót foglalja el.

Lehmann Csongor (Fotó: Árvai Károly)

Az olimpiai kvalifikációban gyűjthet értékes pontokat Horváth Karolina és Kiss Gergely, a sprint Eb-bronzérmes Hóbor Zalán az U23-asok között készül nagy dobásra, a PTS5-ös kategóriában az Európa-bajnok Mocsári Bence is jó esélyekkel vághat neki a péntek reggeli kihívásának.

Ahogyan a közeli Portóból a nagydöntő helyszíne felé buszoztunk, a mesebeli dimbes-dombos vidéken olyan szép, zöld táj tárult a szemünk elé, amilyet otthon tavasz óta nem láttunk. Volt már csúnyább látványban is részünk annál, mint ahogyan egy-egy viadukton áthaladva a füstön és ködön átszűrődő napfény megvilágította a lankákat…

A magyar mixváltó (balra) vb-ezüstérmes volt Hamburgban (Fotó: Nemzeti Sport)

Hogy a hétvégére Pontevedra még inkább triatlonos fellegvárrá változzon, sokat segít, hogy a profik mellett nagyjából 5400 amatőr versenyző lepi majd el a 80 ezres kisvárost. Ők szintén a saját teljesítőképességük határait feszegetik majd – valaki sprinttávon, valaki olimpiai távon, valaki aquabike-ban. Nemcsak a profik, de az amatőr triatlonosok között is szép számmal neveztek magyarok, 30-an lesznek ott vagy a csütörtök délutáni sprintfutamban, vagy a szombat délelőtti olimpiai távú viadalon. Sőt, még mixváltót is ki tudunk állítani az amatőrök között is bizonyos korcsoportokban!

TRIATLON, VILÁGBAJNOKI NAGYDÖNTŐ, PONTEVEDRA
A program. Csütörtök. 10.15: junior, leányok (Kropkó Jázmin, Miszlai Míra, Szalai Fanni, Szász Csenge). 11.45: junior, fiúk (Holba Zsombor, Kendeh-Kirchknopf Sebestyén). Péntek. 10.00: paratriatlon, egyéni (PTS5-ös kategória: Mocsári Bence). 15.35: U23-as futam, nők (Nádas Nóra Romina, Pusztai Dóra). 18.35: U23-as futam, férfiak (Hóbor Zalán, Kovács Gyula, Soós Gergő). Szombat. 18.00: vb-sorozat, nagydöntő, nők (Horváth Karolina, Kropkó Márta, Kuttor-Bragmayer Zsanett). Vasárnap. 9.00: paratriatlon, mixváltó. 11.00: junior/U23-as mixváltó (Magyarország). 18.00: vb-sorozat, nagydöntő, férfiak (Dévay Márk, Kiss Gergely, Kropkó Márton, Lehmann Csongor)

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, AZ ÁLLÁS 8 FORDULÓ UTÁN
Férfiak: 1. Vasco Vilaca (portugál) 3850, 2. Matthew Hauser (ausztrál) 3495.76, 3. Ricardo Batista (portugál) 3082.13, …6. Lehmann Csongor 2495.46, …19. Dévay Márk 1832.23, …45. Kiss Gergely 911.79
Nők: 1. Cassandre Beaugrand (francia) 4000, 2. Beth Potter (brit) 3775, 3. Tilda Mansson (svéd) 3636.26, …18. Kropkó Márta 1693.03, …37. Szalai Fanni 928.33, …67. Horváth Karolina 360.97

 

triatlon Szalai Fanni Lehmann Csongor triatlon-vb
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