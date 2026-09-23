Szlovénia elődöntőbe jutott a férfi röplabda Eb-n

Rok Mozic 18, Nik Mujanovic 14, Klemen Cebulj pedig 12 ponttal járult hozzá a sikerhez. A mezőny legeredményesebb játékosa a belga Ferre Reggers volt 23 ponttal.

A szlovénok 2015 óta három ezüst- és egy bronzérmet nyertek a kontinenstornán, a Nemzetek Ligájában legutóbb szintén a harmadik helyen végeztek. A pénteki elődöntőben a címvédő és Nemzetek Ligája-győztes lengyelekkel találkoznak.

A másik ágon az olimpiai bajnok Franciaország ellenfele Finnország vagy a világbajnok Olaszország lesz.

RÖPLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TORINO

Szlovénia–Belgium 3:1 (22, 22, –20, 13)

Később

21.05: Olaszország–Finnország