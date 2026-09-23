Nemzeti Sportrádió

Szlovénia elődöntőbe jutott a férfi röplabda Eb-n

2026.09.23. 18:24
null
Címkék
Szlovénia férfi röplabda Eb Belgium
Szlovénia 3:1-re legyőzte Belgiumot a férfi röplabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében, szerdán Torinóban.

Rok Mozic 18, Nik Mujanovic 14, Klemen Cebulj pedig 12 ponttal járult hozzá a sikerhez. A mezőny legeredményesebb játékosa a belga Ferre Reggers volt 23 ponttal.

A szlovénok 2015 óta három ezüst- és egy bronzérmet nyertek a kontinenstornán, a Nemzetek Ligájában legutóbb szintén a harmadik helyen végeztek. A pénteki elődöntőben a címvédő és Nemzetek Ligája-győztes lengyelekkel találkoznak.

A másik ágon az olimpiai bajnok Franciaország ellenfele Finnország vagy a világbajnok Olaszország lesz.

RÖPLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TORINO
Szlovénia–Belgium 3:1 (22, 22, –20, 13)
Később
21.05: Olaszország–Finnország 

 

Szlovénia férfi röplabda Eb Belgium
Legfrissebb hírek

A címvédő Lengyelország az elődöntőbe jutott a férfi röplabda Eb-n

Röplabda
Tegnap, 19:49

Férfi röplabda Eb: Belgiummal és Szlovéniával teljes a legjobb nyolc mezőnye

Röplabda
2026.09.21. 23:06

Röplabda Eb: megismétlődik a román–francia negyeddöntő

Röplabda
2026.09.20. 23:06

A belga Axel Witsel lemondta a válogatottságot

Minden más foci
2026.09.17. 08:24

Letaszítanák a lengyeleket a férfi röplabda Eb trónjáról

Röplabda
2026.09.09. 07:40

A Benelux-út: légiósainknak ez az ugródeszka az elitligák felé

Légiósok
2026.08.11. 08:53

A szomszédból érkezik a belgák új szövetségi kapitánya

Foci vb 2026
2026.07.24. 15:31

Sunderlandben folytatja a vb-t megjárt belga védő

Angol labdarúgás
2026.07.15. 15:09