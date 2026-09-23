Szlovénia elődöntőbe jutott a férfi röplabda Eb-n

Szlovénia 3:1-re legyőzte Belgiumot a férfi röplabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében, szerdán Torinóban.
Rok Mozic 18, Nik Mujanovic 14, Klemen Cebulj pedig 12 ponttal járult hozzá a sikerhez. A mezőny legeredményesebb játékosa a belga Ferre Reggers volt 23 ponttal.
A szlovénok 2015 óta három ezüst- és egy bronzérmet nyertek a kontinenstornán, a Nemzetek Ligájában legutóbb szintén a harmadik helyen végeztek. A pénteki elődöntőben a címvédő és Nemzetek Ligája-győztes lengyelekkel találkoznak.
A másik ágon az olimpiai bajnok Franciaország ellenfele Finnország vagy a világbajnok Olaszország lesz.
RÖPLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TORINO
Szlovénia–Belgium 3:1 (22, 22, –20, 13)
Később
21.05: Olaszország–Finnország
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