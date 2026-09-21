Davis-kupa: nem jutottak a nyolcas döntőbe az amerikaiak

A magyarokat hét hónapja 4:0-ra verő amerikai gárda – soraiban a US Open-döntős Ben Sheltonnal – 3:2-re maradt alul Prágában. Shelton mindkét egyes mérkőzésén kikapott, előbb Jirí Leheckától, majd Jakub Mensíktől.

A franciák éljátékosuk, Arthur Fils távollétében 3:1-es vereséget szenvedtek Kanadában. A házigazdáknál Félix Auger-Aliassime mindkét egyes meccsét megnyerte.

A német csapat 3:1-re verte Halléban a horvátokat, elsősorban a Roland Garros- és US Open-címvédő Alexander Zverev egyéni sikereinek köszönhetően.

A Carlos Alcarazt nélkülöző spanyolok az idén befutott Rafael Jódar vezetésével 4:0-ra győztek Chilében, így ők is ott lesznek a Dk novemberi, bolognai nyolcas döntőjében, amelyben a címvédő olaszok házigazdaként, alanyi jogon vesznek részt.

