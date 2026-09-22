Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: elsőként a csehek jutottak be a legjobb négy közé Sencsenben

2026.09.22. 17:02
null
Linda Nosková (Fotó: Getty Images)
Címkék
Marie Bouzková negyeddöntő Billie Jean King-kupa Csehország Nagy-Britannia Linda Nosková
Elsőként a cseh női teniszválogatott jutott be a legjobb négy közé a Billie Jean King-kupa Sencsenben zajló nyolcas döntőjében.

A csehek a britekkel csaptak össze kedden, s a két egyest megnyerve biztosították be a győzelmüket. Kezdésként a világranglistán 26. Marie Bouzková meglepően nagy csatára kényszerült Sonay Kartal ellen (127.), majd a WTA rangsorában hatodik, idén wimbledoni bajnok Linda Nosková két szettben verte Katie Boultert (54.).

A 11-szeres győztes csehek a kazah–spanyol párharc továbbjutójával találkoznak majd az elődöntőben. A kazahok a világelső Jelena Ribakina nélkül versenyeznek.

A címvédő olaszok a házigazda kínaiakkal, míg az ukránok a belgákkal csapnak össze a negyeddöntőben, a finálét vasárnap rendezik.

TENISZ, BILLIE JEAN KING-KUPA
Negyeddöntő
Csehország–Nagy-Britannia 2:0
Marie Bouzková–Sonay Kartal 7:6 (7–2), 4:6, 6:4
Linda Nosková–Katie Boulter 6:2, 7:6 (7–3)

 

Marie Bouzková negyeddöntő Billie Jean King-kupa Csehország Nagy-Britannia Linda Nosková
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Eb: Franciaország az első elődöntős

Röplabda
2 órája

Davis-kupa: a dél-koreaiakkal játszanak a címvédő olaszok a negyeddöntőben

Tenisz
4 órája

Davis-kupa: nem jutottak a nyolcas döntőbe az amerikaiak

Tenisz
Tegnap, 9:29

Billie Jean King-kupa: nem játszik a döntőben a friss világelső Ribakina

Tenisz
2026.09.18. 14:23

US Open: Szabalenka a könnyeivel küzdött, de a végén nevetett

Tenisz
2026.09.08. 22:23

A Vasas kettős győzelmével vált teljessé a férfi vízilabda Magyar Kupa négyes döntője

Vízilabda
2026.09.06. 17:56

Montréali tenisztorna: kikaptak a negyeddöntőben Marozsánék

Tenisz
2026.08.11. 22:33

Hamburgi tenisztorna: Bondár Anna idén is elődöntős

Tenisz
2026.07.24. 14:20