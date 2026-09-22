Billie Jean King-kupa: elsőként a csehek jutottak be a legjobb négy közé Sencsenben

A csehek a britekkel csaptak össze kedden, s a két egyest megnyerve biztosították be a győzelmüket. Kezdésként a világranglistán 26. Marie Bouzková meglepően nagy csatára kényszerült Sonay Kartal ellen (127.), majd a WTA rangsorában hatodik, idén wimbledoni bajnok Linda Nosková két szettben verte Katie Boultert (54.).

A 11-szeres győztes csehek a kazah–spanyol párharc továbbjutójával találkoznak majd az elődöntőben. A kazahok a világelső Jelena Ribakina nélkül versenyeznek.

A címvédő olaszok a házigazda kínaiakkal, míg az ukránok a belgákkal csapnak össze a negyeddöntőben, a finálét vasárnap rendezik.

TENISZ, BILLIE JEAN KING-KUPA

Negyeddöntő

Csehország–Nagy-Britannia 2:0

Marie Bouzková–Sonay Kartal 7:6 (7–2), 4:6, 6:4

Linda Nosková–Katie Boulter 6:2, 7:6 (7–3)