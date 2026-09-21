Bardóczky Kornél: Komolyan vették a fiúk a párharcot

– Érvényesítette a papírformát Luxemburgban a magyar válogatott, amely játszmát sem veszített a négy mérkőzés során. Minden a terv szerint alakult? Számított ilyen sima sikerre?

– Könnyebbséget jelentett, hogy egyesben nem játszott az ellenfél első számú játékosa, Chris Rodesch, mert nem jött rendbe teljesen a lábsérülése – mondta lapunknak Bardóczky Kornél, a magyar Davis-kupa-válogatott szövetségi kapitánya. – De figyelmeztettem a játékosokat, hogy ne bízzák el magukat. Alex Knaff, az ellenfél második számú játékosa szép eredményeket ért el az elmúlt években a Davis-kupában. Egy éve a világcsoport I-es selejtezőben Litvánia ellen legyőzte Vilius Gaubast, aki azóta a top száz környékén áll, másfél éve pedig Új-Zélandon a világcsoport II. osztályozóján kettő kettes állásnál nyert meg sorsdöntő meccset. Komolyan is vették a fiúk a párharcot, teljes erőbedobással készültek. Az újonc Makk Péter nagyszerűen szállt be a párosba Füle Mátyás mellett, miután pénteken a két vezéregyéniség, Marozsán Fábián és Piros Zsombor megadta az alaphangot sima egyesgyőzelmével, így biztos előnyből vártuk a szombatot.

– Marozsán Fábiánt meglepte, időnként milyen szintre volt képes Louis Van Herck ahhoz képest, hogy az ezerhétszázötödik a világranglistán. Piros Zsombor szerint a szokásosnál tovább tartott, mire leküzdötte az izgalmát Alex Knaff ellen. Mekkora nehézséget okozott, hogy jóval esélyesebbnek tartották a magyar együttest?

– A Davis-kupa teljesen eltér a többi tornától. A nemzeti csapatukban az alacsonyabban rangsorolt játékosok is olyan erőre kaphatnak, amilyenre a magasabban jegyzett esetleg nem számít. Fábi elmondta, nagyon erősen szervált, és bátran igyekezett játszani az ellenfele, a második játszmában négy-háromnál még breakelőnye is volt, de azért csak kijött a kvalitásbeli különbség. Kicsit emelt a játéka színvonalán, és a maradék három game-et megnyerte. Zsombi nekem is említette a padon, hogy kicsit magával is küzdött, hullámzó volt az első szettben, de ahogy megnyerte és megnyugodott, a második játszma elején kulcspillanatban breakelt. Onnantól nem volt kérdéses a győzelme.

– Makk Péter mögött sikeres hónapok vannak, mégis kicsit szokatlan lépés volt, hogy sorsdöntő meccsen küldte pályára újoncként párosban Piros helyett – meghálálta a bizalmat. Mennyit gondolkozott ezen? Benne volt a döntésben, hogy Chris Rodesch végül a párost sem vállalta?

– Kilencvenöt százalékig biztosak voltunk abban, hogy Chris Rodesch egyáltalán nem lép pályára. Hétfőn-kedden még láttuk ütögetni húsz percre, de szerdán és csütörtökön már nem is edzett. Ám ennél az állásnál, ha játszott volna, akkor is Petit küldtem volna fel Matyi mellé. Azt gondoltam, vannak olyan szinten, hogy a Rodeschsel felálló luxemburgi párossal is jó meccsre lesznek képesek, az ő távollétében pedig lezárhatják a párharcot. Nagyon bíztam Petiben, már otthon is mondtam neki: úgy készüljön, hogy bármikor bevethetem. Örülök a bemutatkozásának, nem féltettem, nyilván izgult kicsit, de ez természetes élete első válogatott meccsén. Jól kezelte a helyzetet, végig agresszívan játszott, ahogy megbeszéltük, remekül kiegészítették egymást Matyival, majd egyesben is nyert.

– Még az itthoni sajtótájékoztatón némi humorral megemlítette, van egy kis törlesztenivalója Luxemburg ellen, mert játékosként ott volt a 2002-es párharcban, amikor alulmaradtak. Gondolt erre a találkozó végén, amikor lepacsizott Gilles Müller kapitánnyal? Aki szintén játszott a szóban forgó összecsapáson.

– Az tényleg csak vicc volt! Nincs bennem semmilyen tüske. Érdekesség, hogy Gilles Sávolt Attilát győzte le egyesben, míg Mike Scheidweiler engem, aki most ott volt Gilles mellett másodedzőként. Jó viszonyban vagyok velük, minden edzésidőpontban könnyedén megállapodtunk a luxemburgi csapattal. A végén Gilles csak annyit mondott, túl jók voltunk hozzájuk képest, és sok sikert kívánt a jövő év eleji világdöntő-selejtezőhöz. Én pedig mihamarabbi felépülést kívántam Chrisnek.