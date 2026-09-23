Rapport újabb veresége ellenére legyőztük az ausztrálokat a sakkolimpián

Nem kérdés, Ausztrália ellen egyértelmű esélyesként ültek asztalhoz a mieink. Balogh Csabától ezúttal Bánusz Tamás kapott pihenőt, aki még a szünnap előtt kulcsfontosságú partit veszített a románok ellen.

Sajnos Rapport Richárd nagyon nincs formában. Szerdán harmadik alkalommal vezethette a világos bábukat, és a harmadik vereségét szenvedte el… Most attól a Bobby Chengtől kapott ki, akinek 156-tal kisebb az értékszáma. Csak két döntetlenje van sötéttel. Jelenleg 22-t veszít az értékszámából.

Lékó Péter remizett, de közben – még mielőtt Rapport partija véget ért volna – Gledura Benjámin győzött! Az egri nagymester nagyon rapszodikusan szerepel Szamarkandban, a forduló előtt egy döntetlen mellett két-két győzelem és vereség volt a mérlege. Szerencsére az ausztrálok ellen ismét a hullámvasút tetején volt.

A negyedik táblán Dudin Gleb nagyon koncentráltan játszott, és sötéttel remek győzelmet aratott. A 2025-ben magyar bajnoki címet szerző, orosz születésű Dudinnak ez már a harmadik sikere volt az olimpián, mindhármat sötéttel érte el.

Így Balogh Csaba együttese megint megfordított egy vesztésre álló párharcot, és megtartotta az esélyt, hogy a legjobb tíz között végezzen.

Az üzbégek újabb rangadót nyertek meg, legyőzték Kínát is, így egyre inkább válószínű, hogy csak valamilyen nagy összeomlás akadályozhatja meg a házigazdák aranyérmét.

A női tornán Galyas Miklós csapata nem bírt Kanadával. Gaál Zsóka világossal kapott ki, de ezt Nomin-Erdene Davaademberel győzelme ellensúlyozta. Így 2:2-es döntetlen lett a vége, aminek a kanadaiak örülhetnek jobban.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 7. forduló (még 4 van hátra)

Magyarország–Ausztrália 2.5:1.5

Rapport Richárd (2726)–Bobby Cheng (2570) 0:1

Temur Kuybokarov (2534)–Lékó Péter (2676) döntetlen

Gledura Benjámin (2620)–Rishi Sardana (2518) 1:0

James Morris (2442)–Dudin Gleb (2560) 0:1

Az állás: 1. Üzbegisztán 14 csapatpont (190 Sonneborn-Berger-pont), 2. Hollandia 12 (163.5), 3. India 12 (159), …15. Magyarország 11 (110)

Női torna, 7. forduló (még 4 van hátra)

Magyarország–Kanada 2:2

Gaál Zsóka (2357)–Maili-Jade Quellet (2260) 0:1

Li Yunshan (2228)–Lázárné Vajda Szidónia (2289) döntetlen

Nomin-Erdene Davaademberel (2315)–Svitlana Demchenko (2166) 1:0

Oksana Golubeva (2086)–Karácsonyi Kata (2137) döntetlen

Az állás: 1. Kína 13 csapatpont (187 Sonneborn-Berger-pont), 2. Kazahsztán 13 (167.5), 3. India 12 (185.5), …31. Magyarország 10 (119.5)