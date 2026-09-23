Honfitársainknál Szoboszlai az élen az EA FC legújabb kiadásában – íme, a magyar játékosok top 10-e
Az EA Sports FC negyedik kiadása hivatalosan pénteken jelenik meg, de a videojáték weboldalán már megtalálhatóak a játékosok értékei, így a magyar labdarúgók is szerepelnek a honlapon. A legjobb 10 honfitársunk között nem meglepő módon Szoboszlai Dominik áll az élen, és nemcsak férfiak kerültek be a top 10-be, két hölgyet is találunk ott, Turányi Lillát és Csiszár Henriettát. Az NB I-ből egyedül Dibusz Dénes fért be a legjobb magyar futballisták közé a játékban.
|H.
|Név
Klub
Poszt
Pont
|84.
|Szoboszlai Dominik
Liverpool FC
támadó középpályás
86
|321.
|Willi Orbán
RB Leipzig
belső védő
83
|386.
|Gulácsi Péter
Villarreal
kapus
82
|476.
|Kerkez Milos
Liverpool FC
bal oldali védő
81
|1009.
|Sallai Roland
Galatasaray
jobb oldali védő
78
|1199.
|Turányi Lilla
Bayer Leverkusen
belső védő
78
|1347.
|Csiszár Henrietta
Atlético Madrid
középső középpályás
77
|1554.
|Dibusz Dénes
Ferencváros
kapus
77
|1635.
|Varga Barnabás
AEK Athén
csatár
77
|2730.
|Schäfer András
Union Berlin
középső középpályás
74