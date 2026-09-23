Honfitársainknál Szoboszlai az élen az EA FC legújabb kiadásában – íme, a magyar játékosok top 10-e

Az EA Sports FC negyedik kiadása hivatalosan pénteken jelenik meg, de a videojáték weboldalán már megtalálhatóak a játékosok értékei, így a magyar labdarúgók is szerepelnek a honlapon. A legjobb 10 honfitársunk között nem meglepő módon Szoboszlai Dominik áll az élen, és nemcsak férfiak kerültek be a top 10-be, két hölgyet is találunk ott, Turányi Lillát és Csiszár Henriettát. Az NB I-ből egyedül Dibusz Dénes fért be a legjobb magyar futballisták közé a játékban.

H. Név Klub Poszt Pont 84. Szoboszlai Dominik Liverpool FC támadó középpályás 86 321. Willi Orbán RB Leipzig belső védő 83 386. Gulácsi Péter Villarreal kapus 82 476. Kerkez Milos Liverpool FC bal oldali védő 81 1009. Sallai Roland Galatasaray jobb oldali védő 78 1199. Turányi Lilla Bayer Leverkusen belső védő 78 1347. Csiszár Henrietta Atlético Madrid középső középpályás 77 1554. Dibusz Dénes Ferencváros kapus 77 1635. Varga Barnabás AEK Athén csatár 77 2730. Schäfer András Union Berlin középső középpályás 74

A teljes és részletes lista itt található.