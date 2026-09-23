Nemzeti Sportrádió

Honfitársainknál Szoboszlai az élen az EA FC legújabb kiadásában – íme, a magyar játékosok top 10-e

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.23. 19:00
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Szoboszlai Dominik a legjobb magyar a videojátékban (Fotó: Getty Images)
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EA FC 27 videójáték Szoboszlai Dominik
Az EA Sports FC 27 szeptember 25-én jelenik meg világszerte konzolokon és PC-n. Mutatjuk az első tíz magyar játékost a videojátékban az összesített helyezésükkel és pontszámukkal.

Az EA Sports FC negyedik kiadása hivatalosan pénteken jelenik meg, de a videojáték weboldalán már megtalálhatóak a játékosok értékei, így a magyar labdarúgók is szerepelnek a honlapon. A legjobb 10 honfitársunk között nem meglepő módon Szoboszlai Dominik áll az élen, és nemcsak férfiak kerültek be a top 10-be, két hölgyet is találunk ott, Turányi Lillát és Csiszár Henriettát. Az NB I-ből egyedül Dibusz Dénes fért be a legjobb magyar futballisták közé a játékban.

H.Név

Klub

Poszt

Pont

84.Szoboszlai Dominik

Liverpool FC

támadó középpályás

86

321.Willi Orbán

RB Leipzig

belső védő

83

386.Gulácsi Péter

Villarreal

kapus

82

476.Kerkez Milos

Liverpool FC

bal oldali védő

81

1009.Sallai Roland

Galatasaray

jobb oldali védő

78

1199.Turányi Lilla

Bayer Leverkusen

belső védő

78

1347.Csiszár Henrietta

Atlético Madrid

középső középpályás

77

1554.Dibusz Dénes

Ferencváros

kapus

77

1635.Varga Barnabás

AEK Athén

csatár

77

2730.Schäfer András

Union Berlin

középső középpályás

74

A teljes és részletes lista itt található.

 

EA FC 27 videójáték Szoboszlai Dominik
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