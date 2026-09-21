Épp egy éve versenyzett legutóbb, aranyéremmel tért vissza Losonczi Dávid

„Nem biztos, hogy végig tolja a napot, azt beszéltük meg, hogy egy év kimaradt, el kell kezdenie érezni a verseny szellemiségét, illatát, ezért elindul. Bemelegít, felkészül, fejben ott lesz, benevezzük, megnézzük, kikkel sorsolják össze. Ha rögtön nagy klasszissal, akkor nem birkózik, felesleges kockáztatni, annak nincs értelme, hogy megint megsérüljön. Tudjuk, milyen, nem tudja visszafogni magát a szőnyegen, a végsőkig küzd. Azért jó lenne, ha egy-két sportolóval élesben birkózhatna, és amikor úgy érzi, abbahagyja. A visszavezetés a lényeg, hogy szokja a verseny legkörét. A súlya rendben van, a mozgása sem rossz, a Körcsarnokban rendezett kontrollmeccseken kifejezetten ígéretes eredményeket ért el, remekül birkózott. Ez bizakodásra ad okot, de oda kell figyelni, nehogy ismét megsérüljön” – nyilatkozta az ESMTK birkózószakosztályának elnöke, Losonczi Dávid édesapja, Losonczi Ottó pénteken a hazai szövetség honlapjának.

Azt tehát előre lehetett tudni, hogy a tavaly szeptemberi, zágrábi világbajnokságon elszenvedett keresztszalag-szakadását követően napra pontosan egy évvel ismét harcba száll vb- és Eb-győztes klasszisunk, Losonczi Dávid.

Nos, maradjunk annyiban, édesapja intelmei ellenére nem fogta vissza magát a kötöttfogású 87 kilogrammos versenyzőnk, olyannyira nem, hogy riválisai egyetlen pontot sem tudtak végrehajtani rajta: a negyeddöntőben 1:55 perc alatt 8:0-ra verte meg az U20-as vb-harmadik fehérorosz Abdulmasih Abdulmasiht, ugyancsak technikai tussal intézte el – 1:45 perc alatt – a svéd Aleksandar Stjepaneticet, végül a döntőben 3:26 percre volt szüksége ahhoz, hogy 8:0-ra legyőzze a norvégok U23-as világbajnokát, Exauce Mukubut.

Nem rossz visszatérés!

„Lehet, hogy azt beszéltük meg édesapámmal, hogy ha úgy alakul, akkor visszalépek, de az én fejemben egyáltalán nem ez volt: nyerni akartam! – szögezte le Losonczi Dávid. – Ő az apukám, nyilván félt, ezért megnyugtattam, hogy így lesz. Amondó vagyok, hogy az el se induljon a versenyen, akinek az a célja, hogy visszalép. Azt éreztem, bármi történjék, akárkivel kerülök szembe, végigmegyek a viadalon, végtére is fel kell mérnem, hol tartok jelenleg.”

Losonczi tavaly, november legelején feküdt műtőasztalra, a beavatkozás jól sikerült, következett a nyolc hónapos kényszerpihenő, ami alatt csak a gyógytornára és felsőteste erősítésére koncentrálhatott. A szőnyegmunkához július közepén térhetett vissza.

„Tökéletes volt a poreci verseny ahhoz, hogy megnézzem, milyen állapotban vagyok. A lépés is jól jött ki, hiszen egyre erősebb ellenfelekkel kerültem szembe. Mukubu egyébként vert már meg nagyon jó birkózókat, tavaly év elején ennél szorosabb meccsünk volt, tehát ez azt mutatja, nem lehetek rossz állapotban. Úgy fest, a rehabilitációm jól sikerült, és az elvégzett munka hasznos volt. Nagy fegyverténynek gondolom, hogy ennyire jól sikerült a visszatérésem, újra jól érzem magam a szőnyegen, és ismét nagy tempót tudok diktálni” – zárta Losonczi Dávid.