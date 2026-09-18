A Luxemburg elleni csatából szinte csak jól jöhetünk ki a Davis-kupa-osztályozón

A győzelem nem jön magától, a feladatot teljesíteni kell, mindenesetre a csütörtöki sorsolást követően joggal bízhat abban a magyar Davis-kupa-válogatott, hogy győztesen tér haza Luxemburgból, a világcsoport I-es osztályozóról. Miután a mieink (Dk-17.) a februári világdöntő-selejtező első fordulójában 4–0-ra kikaptak a jóval esélyesebb Egyesült Államoktól (5.) Tatabányán, maradt az osztályozó őszre, azért, hogy 2027 elején újból nekiveselkedhessünk a világdöntő-selejtezőnek.

A sorsolás Luxemburgot (39.) osztotta Magyarországnak, és mivel a legutóbbi párharcot 2013-ban idehaza rendezték meg, a szabályok szerint Bardóczky Kornél csapatának kellett elutaznia. Az összmérleg jelenleg 2–2: 1962-ben és 1971-ben is a mieink nyertek 5–0-ra, ám 2002-ben és 2013-ban egyaránt 4–1-re maradtunk alul az euro-afrikai II-es csoportban. A múlt csütörtöki csapatbejelentő sajtótájékoztatón szövetségi kapitányunk némi humorral fűszerezve meg is jegyezte: van kis törlesztenivalója a luxemburgiakkal szemben, ugyanis a 2002-ben vesztes csapatban ő is szerepelt – a rivális kapitánya, a korábbi top 30-as, kétszeres ATP-tornagyőztes, kétszeres Grand Slam-negyeddöntős Gilles Müller 2002-ben és 2013-ban is pályára lépett ellenünk.

Ám miért kezdtük úgy jelen cikkünket, hogy a csütörtöki sorsolás után joggal bízhatunk – még inkább – a sikerben? A luxemburgiak első számú játékosa, Chris Rodesch viccelte már meg a tavalyi wimbledoni selejtezőben a most vállsérülés miatt hiányzó Fucsovics Mártont, ez év januárjában pedig Piros Zsombort is egy januári challengerdöntőben, de mint arra Bardóczky Kornél a hazai sajtóeseményen rámutatott, Rodesch a két hónappal ezelőtti challengertorna-győzelme óta sérülés miatt nem játszott. Mint az a Magyar Teniszszövetség helyszíni beszámolójából kiderült, lábsérülése nem jött teljesen rendbe, ezért Müller nem nevezte őt az egyesre, csak a párosra.

A 28 éves Alex Knaff (761.) és a 27 éves Louis Van Herck (1705.) kevéssé ismert játékos, előbbi legjobbja a 486., utóbbié az 1275. hely a világranglistán egyesben, ami akkor is jelentős, ha közben nem felejtjük el: tűntek már el nagy különbségek a Davis-kupában egy-egy meccsre. Knaff eddig két ITF-tornát nyert meg pályafutása során, és már 11 éve játszik a válogatottban, ez lesz az utolsó párharca. Van Herck még nem volt nyolc között ITF-tornán, tavaly mutatkozott be a nemzeti csapatban. Az első napon Marozsán Fábián (60.) kezd Van Herckkel, majd Piros Zsombor (116.) folytatja Knaff-fal.

„Bizakodó vagyok, mi vagyunk az esélyesek, és azon leszünk, hogy érvényesítsük a papírformát. Önbizalommal léphetünk pályára, remélem, tudásunk legjavát nyújtjuk, az eddigi edzések, a csapat összetartó ereje mind-mind pozitív érzésekkel tölt el. Igyekszem a következő meccsemre is úgy tekinteni, mint bármelyik másikra. Függetlenül attól, hogy ezren kívül vagy belül van egy ellenfél, még okozhat gondot, de remélem, megugrom az akadályt, és pontot szerzek a csapatnak, ez az abszolút cél” – mondta az MTSZ-nek Marozsán Fábián.

AZ EGYETLEN IGAZÁN ÜTŐKÉPES játékosa az ellenfélnek Chris Rodesch, így viszont, hogy ő nem játszik egyest, az utána következők pedig jóval hátrébb vannak hozzá és a mieinkhez képest is a világranglistán, 99.99 százalék a győzelmi esélyünk. A legfontosabb, hogy a pályán is érvényesítsük a papírformát, de a je­len helyzetet tekintve úgy gondolom, nem is lenne szabad mérkőzést veszítenünk ebben a párharcban. Egyesmérkőzést legalábbis semmiképp a mostani párosítások szerint. A kapitány szerintem így sem kockáztat, ameddig nincs meg a győzelmet jelentő harmadik pont, utána viszont már bátran variálhat, és pályára léphet akár Makk Péter, akár Füle Mátyás is egyesben. KÖVES Gábor, korábbi Davis-kupa-kapitány, szakkommentátor

A MAGYAR CSAPAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA (zárójelben ATP-ranglistahelyezés)

Marozsán Fábián (60.)

Piros Zsombor (egyes-116., –)

Makk Péter (517.)

Füle Mátyás (egyes-579., páros-910.)

Szövetségi kapitány: Bardóczky Kornél

A LUXEMBURGI CSAPAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA (zárójelben ATP-ranglistahelyezés)

Chris Rodesch (egyes-150., páros-1470.)

Alex Knaff (761.)

Louis Van Herck (1705.)

Raphael Calzi (–)

Matiej Reiter (–)

Szövetségi kapitány: Gilles Müller

DAVIS-KUPA, VILÁGCSOPORT I, OSZTÁLYOZÓ

LUXEMBURG–MAGYARORSZÁG, LUXEMBOURG, SZEPTEMBER 18–19.

A PROGRAM

Péntek: két egyesmérkőzés (Louis Van Herck–Marozsán Fábián; Alex Knaff–Piros Zsombor), 18 (Tv: Duna World)

Szombat: egy páros-, majd (ha szükséges) egy vagy két egyesmérkőzés (Knaff, Chris Rodesch–Füle Mátyás, Piros; Knaff–Marozsán, Van Herck–Piros), 14 (Tv: M4 Sport)