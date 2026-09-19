Nemzeti Sportrádió

A dél-koreaiak első ázsiai csapatként bejutottak a Davis-kupa nyolcas döntőjébe

2026.09.19. 11:10
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Dél-Korea bejutott a nyolcas döntőbe (Fotó: Getty Images)
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Davis Kupa Dél-Korea India
Dél-Korea válogatottja lett az első ázsiai együttes, amely bejutott a tenisz Davis-kupa nyolcas döntőjébe.

A házigazda csapat 3–1-re győzte le az indiaiakat Szöulban.

A pénteki egyes mérkőzések során a dél-koreaiak mindkétszer szetthátrányból fordítottak, így az első nap után 2–0-ra vezettek. A szombati folytatásban elvesztették ugyan a párost, de aztán Kvon Szun Vu 6:1, 6:2-re nyert Sumit Nagal ellen, így a koreaiak lehetnek ott a Dk novemberi, bolognai nyolcas döntőjében.
 

 

Davis Kupa Dél-Korea India
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