A dél-koreaiak első ázsiai csapatként bejutottak a Davis-kupa nyolcas döntőjébe

A házigazda csapat 3–1-re győzte le az indiaiakat Szöulban.

A pénteki egyes mérkőzések során a dél-koreaiak mindkétszer szetthátrányból fordítottak, így az első nap után 2–0-ra vezettek. A szombati folytatásban elvesztették ugyan a párost, de aztán Kvon Szun Vu 6:1, 6:2-re nyert Sumit Nagal ellen, így a koreaiak lehetnek ott a Dk novemberi, bolognai nyolcas döntőjében.

