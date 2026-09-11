Nemzeti Sportrádió

Katerina Siniaková és Taylor Townsend nyerte a női párost a US Openen

2026.09.11. 21:42
Fotó: Getty Images
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Katerina Siniaková US Open Taylor Townsend
Az első helyen kiemelt Katerina Siniaková, Taylor Townsend cseh, amerikai duó nyerte a női párosok versenyét az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ezzel a még hiányzó Grand Slam-trófeáját is begyűjtötte.

A pénteki döntőben a szabadkártyával indult amerikai Ashlyn Krueger, Robin Montgomery kettős állt a háló túloldalán, s az első szettet szoros csatában az esélytelenebb páros nyerte. Ezt követően azonban a tavaly is döntős Siniakováék magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, s a folytatásban mindössze két játékot engedélyeztek ellenfelüknek.

A cseh teniszező pályafutása 12. GS-győzelmét aratta párosban, s ezzel ő lett az első játékos, aki két különböző partnerrel is megcsinálta a karrier Grand Slamet – korábban honfitársával, Barbora Krejcíkovával nyert mind a négy nagy tornán.

Siniaková és Townsend 2024-ben Wimbledonban, tavaly az Australian Openen, idén pedig a Roland Garroson és most a US Openen nem talált legyőzőre.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
NŐI PÁROS, DÖNTŐ
Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Ashlyn Krueger, Robin Montgomery (amerikaiak) 5:7, 6:0, 6:2

 

Katerina Siniaková US Open Taylor Townsend
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