Szoboszlai Dominik: Mindent elérhetünk, amit csak akarunk
„Örülök, hogy újra itt lehetek, az ilyen esték mindig különlegesek – nyilatkozta a TNT Sportsnak a meccs legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik. – Bár hátrányba kerültünk, jó meccset játszva fordítottunk, igazi csapatmunka volt. Örülök az eredménynek és annak, hogy végre újra betaláltam. Hullámzó, ki-ki mérkőzés volt, de hát jó csapatuk van, és szerintem a miénk sem rossz – mindent beleadtunk.”
Arról is kérdezték a Liverpool 8-asát, hogy mit szól Ronald Araújo asszisztjához, amiből a gólja született: „Neki is örülök, és ugye valahol el kell kezdeni. Azt tőle kell megkérdezni, így akarta-e, de ettől függetlenül hálás vagyok neki.”
Emellett szóba került az is, mennyire szeret a Bajnokok Ligájában szerepelni: „Minden sorozatban szeretek játszani, főleg ebben a mezben, úgyhogy remélem, így folytatjuk a továbbiakban is, és elérünk valami különleges eredményt ebben az idényben.”
És hogy mire viheti a Pool a BL-ben? Így felelt a magyar válogatott csapatkapitánya: „Mindig ugyanazt kérdezitek tőlem, és én azt mondom, mindent elérhetünk, amit csak akarunk. Keményen kell dolgoznunk, aztán reméljük a legjobbakat. Mindig a következő meccsre koncentrálunk. Most jöhet a regeneráció, utána készülünk a Fulham elleni bajnokira.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (1–1)
Liverpool, Anfield, 59 466 néző. Vezette: Massa (olasz)
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 88.) – A. Mac Allister (Gravenberch, 70.), Szoboszlai – Ngumoha (Frimpong, 60.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 60.) – Isak (Koumas, 88.). Menedzser: Andoni Iraola
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 77.), Hancko – Giuliano Simeone, Barrios (Hjulmand, 77.), Koke (Lookman, 59.), Baena (J. David, 73.) – J. Álvarez, I Kang In (Grimaldo, 59.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Szoboszlai (40.), A. Mac Allister (50.), ill. M. Llorente (17.)