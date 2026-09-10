Szoboszlai Dominik: Mindent elérhetünk, amit csak akarunk

„Örülök, hogy újra itt lehetek, az ilyen esték mindig különlegesek – nyilatkozta a TNT Sportsnak a meccs legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik. – Bár hátrányba kerültünk, jó meccset játszva fordítottunk, igazi csapatmunka volt. Örülök az eredménynek és annak, hogy végre újra betaláltam. Hullámzó, ki-ki mérkőzés volt, de hát jó csapatuk van, és szerintem a miénk sem rossz – mindent beleadtunk.”

Arról is kérdezték a Liverpool 8-asát, hogy mit szól Ronald Araújo asszisztjához, amiből a gólja született: „Neki is örülök, és ugye valahol el kell kezdeni. Azt tőle kell megkérdezni, így akarta-e, de ettől függetlenül hálás vagyok neki.”

Emellett szóba került az is, mennyire szeret a Bajnokok Ligájában szerepelni: „Minden sorozatban szeretek játszani, főleg ebben a mezben, úgyhogy remélem, így folytatjuk a továbbiakban is, és elérünk valami különleges eredményt ebben az idényben.”

És hogy mire viheti a Pool a BL-ben? Így felelt a magyar válogatott csapatkapitánya: „Mindig ugyanazt kérdezitek tőlem, és én azt mondom, mindent elérhetünk, amit csak akarunk. Keményen kell dolgoznunk, aztán reméljük a legjobbakat. Mindig a következő meccsre koncentrálunk. Most jöhet a regeneráció, utána készülünk a Fulham elleni bajnokira.”