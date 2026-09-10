Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik: Mindent elérhetünk, amit csak akarunk

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.10. 00:06
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Szoboszlai Dominik a mérkőzés legjobbjának járó díjjal (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
A Liverpool 2–1-re legyőzte az Atlético Madridot a Bajnokok Ligája, a „vörösök” első gólját szerző Szoboszlai Dominik értékelte a mérkőzést.

„Örülök, hogy újra itt lehetek, az ilyen esték mindig különlegesek – nyilatkozta a TNT Sportsnak a meccs legjobbjának megválasztott Szoboszlai Dominik. Bár hátrányba kerültünk, jó meccset játszva fordítottunk, igazi csapatmunka volt. Örülök az eredménynek és annak, hogy végre újra betaláltam. Hullámzó, ki-ki mérkőzés volt, de hát jó csapatuk van, és szerintem a miénk sem rossz – mindent beleadtunk.”

Arról is kérdezték a Liverpool 8-asát, hogy mit szól Ronald Araújo asszisztjához, amiből a gólja született: „Neki is örülök, és ugye valahol el kell kezdeni. Azt tőle kell megkérdezni, így akarta-e, de ettől függetlenül hálás vagyok neki.”

Emellett szóba került az is, mennyire szeret a Bajnokok Ligájában szerepelni: „Minden sorozatban szeretek játszani, főleg ebben a mezben, úgyhogy remélem, így folytatjuk a továbbiakban is, és elérünk valami különleges eredményt ebben az idényben.”

És hogy mire viheti a Pool a BL-ben? Így felelt a magyar válogatott csapatkapitánya: „Mindig ugyanazt kérdezitek tőlem, és én azt mondom, mindent elérhetünk, amit csak akarunk. Keményen kell dolgoznunk, aztán reméljük a legjobbakat. Mindig a következő meccsre koncentrálunk. Most jöhet a regeneráció, utána készülünk a Fulham elleni bajnokira.”

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Szoboszlai egyenlített, Mac Allister bombagólt lőtt – a Liverpool fordított az Atlético ellen

Marcos Llorente gólja után Szoboszlai Dominik egyenlített az első félidő végén. Kerkez Milos 88 percet töltött a pályán.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
LIVERPOOL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (1–1)
Liverpool, Anfield, 59 466 néző. Vezette: Massa (olasz)
LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 88.) – A. Mac Allister (Gravenberch, 70.), Szoboszlai – Ngumoha (Frimpong, 60.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 60.) – Isak (Koumas, 88.). Menedzser: Andoni Iraola
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 77.), Hancko – Giuliano Simeone, Barrios (Hjulmand, 77.), Koke (Lookman, 59.), Baena (J. David, 73.) – J. Álvarez, I Kang In (Grimaldo, 59.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Szoboszlai (40.), A. Mac Allister (50.), ill. M. Llorente (17.)

 

Bajnokok Ligája BL-alapszakasz légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
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