Nemzeti Sportrádió

Öttusa: Eb-aranyérmes az U19-es fiúcsapat!

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2026.09.11. 21:02
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Öttusa utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A magyar fiúcsapat aranyérmet nyert a Portugáliában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokságon.

A portugáliai Caldas de Rainhában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokságon pénteken a fiúk döntőjét rendezték.

A magyarok közül Szécsi Nemere a negyedik, Gyepessy Domonkos az ötödik, Bognár Levente a hetedik, Viniczai Patrik a 24. helyen végzett.

Az egyéni pontszámok összesítése után

a magyar csapat Szécsi, Gyepessy, Bognár összetételben Európa-bajnoki címet szerzett.

Az egyéni győztes a fehérorosz Akim Gnyedtcsik lett.

A korosztály idei, madridi világbajnokságán Szécsi Nemere egyéniben is érmet nyert, bronzot.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)

 

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