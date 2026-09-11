Öttusa: Eb-aranyérmes az U19-es fiúcsapat!
A magyar fiúcsapat aranyérmet nyert a Portugáliában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokságon.
A portugáliai Caldas de Rainhában zajló U19-es öttusa Európa-bajnokságon pénteken a fiúk döntőjét rendezték.
A magyarok közül Szécsi Nemere a negyedik, Gyepessy Domonkos az ötödik, Bognár Levente a hetedik, Viniczai Patrik a 24. helyen végzett.
Az egyéni pontszámok összesítése után
a magyar csapat Szécsi, Gyepessy, Bognár összetételben Európa-bajnoki címet szerzett.
Az egyéni győztes a fehérorosz Akim Gnyedtcsik lett.
A korosztály idei, madridi világbajnokságán Szécsi Nemere egyéniben is érmet nyert, bronzot.
(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)
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