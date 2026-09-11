Cselgáncs: biztató kezdet a hazai world tour viadalon

Andrási hibátlan dzsúdóval menetelt az elődöntőig, brazil, belga és azeri ellenfelét is legyőzte, a legjobb négy között pedig a Feczkó Csanádot a negyeddöntőben a vigaszágra taszító, világranglista-16. francia, Enzo Jean várt rá. Feczkó egyébként a vigaszágon hatalmas küzdelemben kikapott az azeri Murad Muradlitól, így hetedik lett. Jean aztán az elődöntőben Andrásit is legyőzte, így a magyar bronzért küzdött a délutáni programban.

Akárcsak Vég Luca, aki nem kis meglepetésre menetelt a döntő blokkig. Igaz Laurával „kéz a kézben” vették az akadályokat, egészen a negyeddöntőig, amiben mindketten kikaptak, aztán a sors(olás) úgy akarta, hogy egymással küzdjenek meg a vigaszágon. Az előzmények alapján korántsem volt egyértelmű, ki örülhet a végén, de mérkőzés nagyjából két és fél perce alapján Vég teljesen megérdemelten jutott tovább, hiszen először vazaarit, majd ippont érő akciót hajtott végre Igazon.

Vég Luca (Fotó: Kovács Péter)

Pongrácz Bence is nagyszerűen szerepelt: három mérkőzést nyert meg sorozatban, aztán viszont azeri ellenfele a negyeddöntőben, francia pedig a vigaszágon győzte le, így Igazhoz és Feczkóhoz hasonlóan hetedik lett.

Andrási bronzmeccse egy peches mozdulat miatt korán véget ért, földön kezdeményezett, de keze beakadt szlovén ellenfele övébe, ezt a rivális kihasználta, így Andrási kénytelen volt lekopogni a párharcot, ötödik lett. Nem volt sokkal szerencsésebb Vég Luca sem, aki a rendkívül tehetséges, erős, és földön bitang jó brazillal mérkőzött meg, azzal a lánnyal, aki az első fordulóban Mamira Lucát is kiejtette. Sok időt töltöttek a földön, látszott, hogy ez „ízlik” a brazilnak, mégis egy ippont érő dobás billentette végleg a felé a mérleg nyelvét. A magyar csapat így is várakozáson felül teljesített a rendkívül kemény nemzetközi mezőnyben, két ötödik és három hetedik hellyel zárta a budapesti Grand Slam nyitó napját. Szombaton újabb nyolc honfitársunk lép tatamira a Papp László Budapest Sportarénában.

Andrási Márton, 60 kilogrammos dzsudoka: „Nehéz időszak áll mögöttem, nem igazán találtam önmagam az elmúlt versenyeken, görcsösen dzsúdóztam, és nagyon boldog vagyok, hogy ez a verseny jól sikerült. Kísértetiesen hasonló dolog történt, mint a tavalyi világbajnokságon Budapesten, ott is földharcban kaptam ki a harmadik helyért vívott küzdelemben. Ha a nap elején megkérdeznek, lehet, hogy aláírtam volna az ötödik helyet. Sok erőt adtak a szurkolók, a családom, akik a lelátóról biztattak, és remélem, hogy ezután az eredmény után ott lehetek a vb-keretben.”

GRAND SLAM, BUDAPEST

Férfiak

60 kg, 1. forduló: Andrási Márton erőnyerő, Feczkó Csanád erőnyerő, Tomanek (szlovák)–Galó Bence 10–0, Naji Dávid erőnyerő

2. forduló: Andrási–Takaki (brazil) 10–0, Feczkó–Yang (amerikai) 7–5, Leszjuk (ukrán)–Naji 10–0

3. forduló: Andrási–Verstraeten (belga) 10–0, Feczkó–Barroso (spanyol) 5–0

Negyeddöntő: Andrási–Muradli (azeri) 5–0, Jean (francia)–Feczkó 10–0

Vigaszág: Muradli–Feczkó 7–5

Elődöntő: Jean–Andrási 5–0

Bronzmérkőzés: Starkel (szlovén)–Andrási 10–0

66 kg, 1. forduló: Bajzakov (kazah)–Fedora Ferenc 5–0, Kollár Sebestyén erőnyerő, Pongrácz Bence– Balarjishvili (ciprusi) 5–0

2. forduló: Csernyih (orosz)–Kollár 5–0, Pongrácz–Frascadora (kanadai) 10–0

3. forduló: Pongrácz–Lima (brazil) 5–0

Negyeddöntő: Imranov (azeri)–Pongrácz 10–7. Vigaszág: Ray (francia)–Pongrácz 5–0

Nők

63 kg, 1. forduló: Stolze–Kriza Anna 7–0

48 kg, 1. forduló: Dudina (orosz)–Kőszegi 10–0

57 kg, 1. forduló: Igaz Laura–Kovalczyk (lengyel) 5–0, Souza (brazil)–Mamira Luca 10–0, Van de Meeberg–Váradi Noémi (holland) 10–0, Vég Luca–Antonio (angolai) 10–0

2. forduló: Igaz–Devictor (francia) 10–0, Vég–Toprak (brit) 5–0

Negyeddöntő: Muhina (orosz)–Igaz 10–0, Ballhaus (német)–Vég 10–5

Vigaszág: Vég–Igaz 10–0

Bronzmérkőzés: Souza–Vég 10–0