Cselgáncs: biztató kezdet a hazai world tour viadalon
Sokszor egy egész versenyen nem indul tizenkét magyar cselgáncsozó, ezúttal viszont a nemzetközi mezőnyben még nem jegyzett fiatalok is megkapták a bizonyítási lehetőséget a Papp László Budapest Sportarénában. Az olimpiai kvalifikációs Grand Slamen Feczkó Csanád volt az egész magyar válogatott legelőkelőbb helyen jegyzett versenyzője, ő a Nemzetközi Cselgáncsszövetség világranglistájának 31. helyén állt a viadalt megelőzően. Első küzdelmében ráijesztett szurkolóira, mert – bár aktívabb volt, mint amerikai ellenfele, amiért intették is a riválist – jukó hátrányba került alig több mint egy perccel a meccs vége előtt. Azután viszont „mezőnyfölénye” ponttá is érett, vazaarit érően szorította le Joshua Yangot a 60 kilogrammosok második fordulójában. Az elsőben erőnyerő volt, akárcsak két másik 60 kilós, Naji Dávid és Andrási Márton, de közülük csak utóbbi jutott túl első mérkőzésén.
Andrási hibátlan dzsúdóval menetelt az elődöntőig, brazil, belga és azeri ellenfelét is legyőzte, a legjobb négy között pedig a Feczkó Csanádot a negyeddöntőben a vigaszágra taszító, világranglista-16. francia, Enzo Jean várt rá. Feczkó egyébként a vigaszágon hatalmas küzdelemben kikapott az azeri Murad Muradlitól, így hetedik lett. Jean aztán az elődöntőben Andrásit is legyőzte, így a magyar bronzért küzdött a délutáni programban.
Akárcsak Vég Luca, aki nem kis meglepetésre menetelt a döntő blokkig. Igaz Laurával „kéz a kézben” vették az akadályokat, egészen a negyeddöntőig, amiben mindketten kikaptak, aztán a sors(olás) úgy akarta, hogy egymással küzdjenek meg a vigaszágon. Az előzmények alapján korántsem volt egyértelmű, ki örülhet a végén, de mérkőzés nagyjából két és fél perce alapján Vég teljesen megérdemelten jutott tovább, hiszen először vazaarit, majd ippont érő akciót hajtott végre Igazon.
Pongrácz Bence is nagyszerűen szerepelt: három mérkőzést nyert meg sorozatban, aztán viszont azeri ellenfele a negyeddöntőben, francia pedig a vigaszágon győzte le, így Igazhoz és Feczkóhoz hasonlóan hetedik lett.
Andrási bronzmeccse egy peches mozdulat miatt korán véget ért, földön kezdeményezett, de keze beakadt szlovén ellenfele övébe, ezt a rivális kihasználta, így Andrási kénytelen volt lekopogni a párharcot, ötödik lett. Nem volt sokkal szerencsésebb Vég Luca sem, aki a rendkívül tehetséges, erős, és földön bitang jó brazillal mérkőzött meg, azzal a lánnyal, aki az első fordulóban Mamira Lucát is kiejtette. Sok időt töltöttek a földön, látszott, hogy ez „ízlik” a brazilnak, mégis egy ippont érő dobás billentette végleg a felé a mérleg nyelvét. A magyar csapat így is várakozáson felül teljesített a rendkívül kemény nemzetközi mezőnyben, két ötödik és három hetedik hellyel zárta a budapesti Grand Slam nyitó napját. Szombaton újabb nyolc honfitársunk lép tatamira a Papp László Budapest Sportarénában.
|Andrási Márton, 60 kilogrammos dzsudoka:
|„Nehéz időszak áll mögöttem, nem igazán találtam önmagam az elmúlt versenyeken, görcsösen dzsúdóztam, és nagyon boldog vagyok, hogy ez a verseny jól sikerült. Kísértetiesen hasonló dolog történt, mint a tavalyi világbajnokságon Budapesten, ott is földharcban kaptam ki a harmadik helyért vívott küzdelemben. Ha a nap elején megkérdeznek, lehet, hogy aláírtam volna az ötödik helyet. Sok erőt adtak a szurkolók, a családom, akik a lelátóról biztattak, és remélem, hogy ezután az eredmény után ott lehetek a vb-keretben.”
GRAND SLAM, BUDAPEST
Férfiak
60 kg, 1. forduló: Andrási Márton erőnyerő, Feczkó Csanád erőnyerő, Tomanek (szlovák)–Galó Bence 10–0, Naji Dávid erőnyerő
2. forduló: Andrási–Takaki (brazil) 10–0, Feczkó–Yang (amerikai) 7–5, Leszjuk (ukrán)–Naji 10–0
3. forduló: Andrási–Verstraeten (belga) 10–0, Feczkó–Barroso (spanyol) 5–0
Negyeddöntő: Andrási–Muradli (azeri) 5–0, Jean (francia)–Feczkó 10–0
Vigaszág: Muradli–Feczkó 7–5
Elődöntő: Jean–Andrási 5–0
Bronzmérkőzés: Starkel (szlovén)–Andrási 10–0
66 kg, 1. forduló: Bajzakov (kazah)–Fedora Ferenc 5–0, Kollár Sebestyén erőnyerő, Pongrácz Bence– Balarjishvili (ciprusi) 5–0
2. forduló: Csernyih (orosz)–Kollár 5–0, Pongrácz–Frascadora (kanadai) 10–0
3. forduló: Pongrácz–Lima (brazil) 5–0
Negyeddöntő: Imranov (azeri)–Pongrácz 10–7. Vigaszág: Ray (francia)–Pongrácz 5–0
Nők
63 kg, 1. forduló: Stolze–Kriza Anna 7–0
48 kg, 1. forduló: Dudina (orosz)–Kőszegi 10–0
57 kg, 1. forduló: Igaz Laura–Kovalczyk (lengyel) 5–0, Souza (brazil)–Mamira Luca 10–0, Van de Meeberg–Váradi Noémi (holland) 10–0, Vég Luca–Antonio (angolai) 10–0
2. forduló: Igaz–Devictor (francia) 10–0, Vég–Toprak (brit) 5–0
Negyeddöntő: Muhina (orosz)–Igaz 10–0, Ballhaus (német)–Vég 10–5
Vigaszág: Vég–Igaz 10–0
Bronzmérkőzés: Souza–Vég 10–0