Ez más szint: a magyar válogatott nem tudta megszorongatni a címvédőt a negyeddöntőben

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

NEGYEDDÖNTŐ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 108–56 (36–12, 23–18, 34–17, 15–9)

Berlin Aréna, 5303 néző. Vezette: Männiste (észt), Husainy (kanadai), Dos Santos (brazil)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Gray 6/6, YOUNG 10, COPPER 10/6, COLLIER 19/3, Stewart 8. Csere: Boston 8/6, Bueckers 7/3, CLARK 10/3, HOWARD 15/9, Reese 9, Citron 2, Iriafen 4. Szövetségi kapitány: Kara Lawson

MAGYARORSZÁG: Studer 3/3, Aho N. 8/6, LELIK 12/6, Juhász 2, Takács-Kiss 2. Csere: Kányási 5/3, Széki-Barnai, Turner, TÖRÖK 11/6, JOSEPOVITS 9/3, Dúl P. 2, Rátkai 2. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–3. 3. p.: 9–3. 5. p.: 11–7. 7. p.: 26–9. 14. p.: 50–18. 16. p.: 50–23. 23. p.: 66–33. 28. p.: 84–39. 30. p.: 89–41. 34. p.: 99–49. 39. p.: 106–53

MESTERMÉRLEG

Cara Lawson: – A torna egyik, ha nem a legjobb teljesítményét nyújtottuk ezen a mérkőzésen, 31 gólpasszt jegyeztünk és nagyszerűen dobtunk mezőnyből. Az egyensúly megvolt, örülünk, izgatottan várjuk, ki lesz az ellenfelünk az elődöntőben.

Völgyi Péter: – Nem tudtuk azt az energiát felvinni a pályára, ami ahhoz kellett volna, hogy szoros meccset játsszunk a világ legjobbjával. Sok dobást elrontottunk, és engedtük őket könnyű kosarakat szerezni. Hamar eldőlt, sajnálom, nem így akartuk befejezni a tornát. Minden magyar drukkernek köszönjük, aki itt volt, sok segítséget kaptunk tőlük. Nem véletlenül ül egy fiatal, Josepovits Kinga, a torna legfiatalabb játékosa mellettem, nagy fejlődési lehetőség van a keretben, szeretnénk az elkövetkező években kijutni minden nagy tornára.

VÉLEMÉNYEK Kahleah Copper, az amerikaiak hátvédje: – Agresszíven kezdtünk, jól védekeztünk, minden rendben volt, hamar nagy előnybe kerültünk, ezután már remek, összeszokott játékot mutattunk. Josepovits Kinga, a mieink centere: – A meccs elején nem voltunk elég fókuszáltak, nem tudtuk azt játszani, amit tudunk, de később megmutattuk, jobbak vagyunk azért az elején mutatottnál. Nagy lehetőség volt ez a világbajnokság számunkra, tovább építkezünk.

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