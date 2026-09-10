Nemzeti Sportrádió

US Open: Ribakina büszke arra, hogy Kazahsztánt képviselheti

2026.09.10. 19:13
Jelena Ribakina (Fotó: Getty Images)
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US Open Jelena Ribakina Kazahsztán
A női tenisz-világranglista első helyét jövő hétfőn átvevő Jelena Ribakina nagyon büszke arra, hogy Kazahsztánt képviselheti, és bízik benne, hogy sikerei révén még több gyerek űzi majd a sportágat.

Ribakina az amerikai nyílt bajnokságon szerdán legyőzte a kínai Cseng Csin-vent a negyeddöntőben, ezzel biztossá vált, hogy hétfőtől ő vezeti majd a világranglistát a fehérorosz Arina Szabalenka helyett.

Az orosz születésű Ribakina 2018-ban váltott nemzetiséget, és kezdett Kazahsztán színeiben versenyezni a jobb anyagi támogatás reményében. Azóta alapjaiban változtatta meg az ország teniszéletét: 2022-ben Wimbledonban ő lett az ország első Grand Slam-bajnoka egyéniben, majd idén megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot is.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy Kazahsztánt képviselhetem. Valahányszor visszatérek az országba, bármelyik városba is megyek, rengeteg gyerekkel találkozom. Most már ők is teniszeznek, és egyre többen járnak a teniszpályákra” – fogalmazott.

Bulat Utemuratov, a Kazah Teniszszövetség elnöke „történelmi jelentőségű napnak” nevezte Ribakina szerdai negyeddöntős diadalát.

„Továbbra is tökéletes példája ez a kazah teniszsport sikeres fejlődésének, a világranglista élére jutása pedig komolyan inspirálja majd a kazah játékosok fiatalabb generációját” – fogalmazott közleményében Utemuratov.

Ribakina a 30. játékos lesz a női ranglista élén, és a US Open elődöntőjében az amerikai Cori Gauff vár rá.

 

US Open Jelena Ribakina Kazahsztán
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