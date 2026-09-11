Kozák Luca lemaradt a fináléról 100 méter gáton az atlétikai világdöntőn

A magyar versenyző rendkívül erős mezőnybe került, de jó teljesítménnyel rukkolt elő, s bár a döntő nem jött össze ezúttal, a futambeli hatodik hely (és a 12.68 másodperces időeredmény) megsüvegelendő teljesítmény.

ATLÉTIKA

VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)

Női 100 m gát

Első előfutam

1. Masai Russell (amerikai) 12.38 másodperc

2. Nadine Visser (holland) 12.49 másodperc

3. Alaysha Johnson (amerikai) 12.50 másodperc

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6. Kozák Luca 12.68 másodperc

Második előfutam

1. Devynne Charlton (bahamai) 12.45 másodperc

2. Tobi Amusan (nigériai) 12.49 másodperc

3. Pia Skrzyszowska (lengyel) 12.62 másodperc