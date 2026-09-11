Kozák Luca lemaradt a fináléról 100 méter gáton az atlétikai világdöntőn
Kozák Luca a 6. helyen ért célba 100 méteres gátfutásban a budapesti atlétikai világdöntő első előfutamában, így nem jutott be a viadal döntőjébe.
A magyar versenyző rendkívül erős mezőnybe került, de jó teljesítménnyel rukkolt elő, s bár a döntő nem jött össze ezúttal, a futambeli hatodik hely (és a 12.68 másodperces időeredmény) megsüvegelendő teljesítmény.
ATLÉTIKA
VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)
Női 100 m gát
Első előfutam
1. Masai Russell (amerikai) 12.38 másodperc
2. Nadine Visser (holland) 12.49 másodperc
3. Alaysha Johnson (amerikai) 12.50 másodperc
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6. Kozák Luca 12.68 másodperc
Második előfutam
1. Devynne Charlton (bahamai) 12.45 másodperc
2. Tobi Amusan (nigériai) 12.49 másodperc
3. Pia Skrzyszowska (lengyel) 12.62 másodperc
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