Nemzeti Sportrádió

Kozák Luca lemaradt a fináléról 100 méter gáton az atlétikai világdöntőn

M. B.M. B.
2026.09.11. 20:14
Kozák Luca (Fotó: Vasvári Tamás/MTI)
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női 100 gát atlétikai világdöntő Kozák Luca
Kozák Luca a 6. helyen ért célba 100 méteres gátfutásban a budapesti atlétikai világdöntő első előfutamában, így nem jutott be a viadal döntőjébe.

A magyar versenyző rendkívül erős mezőnybe került, de jó teljesítménnyel rukkolt elő, s bár a döntő nem jött össze ezúttal, a futambeli hatodik hely (és a 12.68 másodperces időeredmény) megsüvegelendő teljesítmény.

ATLÉTIKA
VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)
Női 100 m gát
Első előfutam
1. Masai Russell (amerikai) 12.38 másodperc
2. Nadine Visser (holland) 12.49 másodperc
3. Alaysha Johnson (amerikai) 12.50 másodperc
...
6. Kozák Luca 12.68 másodperc

Második előfutam
1. Devynne Charlton (bahamai) 12.45 másodperc
2. Tobi Amusan (nigériai) 12.49 másodperc
3. Pia Skrzyszowska (lengyel) 12.62 másodperc

 

női 100 gát atlétikai világdöntő Kozák Luca
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