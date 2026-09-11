Férfi kézi NB I: félbeszakadt a Győr–Fradi; 20 góllal legyőzte a Dabast a Veszprém
A címvédő Veszprém a Dabas legyőzésével folytatta szereplését a férfi kézilabda NB I-ben. A Győr és a Ferencváros mérkőzése beázás miatt félbeszakadt.
Egy előrehozott mérkőzés miatt már a harmadik bajnokiját játszotta a címvédő Veszprém, amely péntek este a Dabast múlta felül 47–27-re – utóbbi csapat két forduló elteltével pont nélkül áll a tabellán.
A győri csarnok beázása miatt a 27. percben félbeszakadt az ETO–Ferencváros (17–12-es állásnál) összecsapás, amelyet egy másik időpontban folytatnak majd.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 2. FORDULÓ
One Veszprém HC–Bepelog Dabas 47–27 (20–11)
ETO University HT–Ferencvárosi TC – a 27. percben félbeszakadt 17–12-es állásnál
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