Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: félbeszakadt a Győr–Fradi; 20 góllal legyőzte a Dabast a Veszprém

R. D. P.R. D. P.
2026.09.11. 19:40
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A játékvezetők a csapatokkal együtt sokáig tanakodtak, de kézilabdára alkalmatlannak látták a pályát (Fotó: Mohay Gábor)
Címkék
férfi kézilabda NB I ETO University HT One Veszprém HC FTC férfi kézilabda Dabas KC
A címvédő Veszprém a Dabas legyőzésével folytatta szereplését a férfi kézilabda NB I-ben. A Győr és a Ferencváros mérkőzése beázás miatt félbeszakadt.

Egy előrehozott mérkőzés miatt már a harmadik bajnokiját játszotta a címvédő Veszprém, amely péntek este a Dabast múlta felül 47–27-re – utóbbi csapat két forduló elteltével pont nélkül áll a tabellán.

A győri csarnok beázása miatt a 27. percben félbeszakadt az ETO–Ferencváros (17–12-es állásnál) összecsapás, amelyet egy másik időpontban folytatnak majd. 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 2. FORDULÓ
One Veszprém HC–Bepelog Dabas 47–27 (20–11)
ETO University HT–Ferencvárosi TC – a 27. percben félbeszakadt 17–12-es állásnál

 

férfi kézilabda NB I ETO University HT One Veszprém HC FTC férfi kézilabda Dabas KC
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