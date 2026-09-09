Csütörtöki sportműsor: Magyarország–Egyesült Államok negyeddöntő a női kosár-vb-n, hat meccs a futball BL-ben

SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+)

18.45: Fenerbahce (török)–Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)

ANGOL LEAGUE ONE

6. FORDULÓ

21.00: Stevenage–Luton Town (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Újpest FC

20.45: TFSE Tent-Team–Airnergy FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Péntek, 2.35: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers, Melbourne

JÉGKORONG

SZUPERKUPA

19.00: FTC-Telekom–Budapest Jégkorong Akadémia HC, Tüskecsarnok (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

14.45: 18. szakasz, El Puerto de Santa María–Jerez de la Frontera, 32 km, egyéni időfutam (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Partizan (szerb)–Füchse Berlin (német)

B-CSOPORT

20.45: Melsungen (német)–Vardar 1961 (északmacedón)

D-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Sporting (portugál)–GOG (dán)

E-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier (francia)

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

NEGYEDDÖNTŐ

11.30: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

14.30: Kína–Franciaország

17.45: Belgium–Németország

20.45: Ausztrália–Spanyolország

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

15.00: Lengyelország–Portugália (Tv: Sport1)

SZNÚKER

HOME NATIONS SERIES

14.00 és 20.00: English Open (Tv: Eurosport2)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: egyes, elődöntő; férfi páros, elődöntő (Tv: Eurosport1)

VITORLÁZÁS

ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kylian Mbappé lenne a világ legjobbja?

8.00: Kézilabda, női válogatott keretet hirdetett Golovin Vlagyimir. Holczer Ádám a vonalban

9.00: Károlyi Andrea jelentkezik a női kosárlabda-vb-ről. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a jégkorong Szuperkupa két résztvevőjének előző idénye

11.30: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Egyesült Államok női vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea

13.30: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Kosárlabda, reakciók, interjúk a Magyarország–Egyesült Államok női vb-negyeddöntő után – Dávid Kornél, Károlyi Andrea

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: L. Pap István, Tóth Béla, Virányi Zsolt

17.00: Formula–1, Spanyol Nagydíj előtt Zsoldos Barnával. Atlétika – a hétvégén világdöntő Budapesten

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Labdarúgás, beszélgetés a születésnapos Győri János korábbi válogatott és magyar bajnok labdarúgóval, az NB III-as PMFC ügyvezető igazgatójával

18.35: Tenisz, Luxemburgba készül a magyar Davis-kupa-válogatott

19.00: Jégkorong, élő közvetítés az FTC–BJA Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Erdei Márk

21.00: Kézilabda, megkezdődött a Bajnokok Ligája a szegedi férficsapat számára is. Bukaresti magyar vaksz – válogatott kézilabdázóink jelentkeznek a román fővárosból

21.35: Kosárlabda, összefoglaló a női válogatott Egyesült Államok elleni történelmi vb-negyeddöntőjéről

22.00: Atlétika, a pénteken rajtoló budapesti világdöntő előtt

22.15: Sportvilág