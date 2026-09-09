Csütörtöki sportműsor: Magyarország–Egyesült Államok negyeddöntő a női kosár-vb-n, hat meccs a futball BL-ben
SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+)
18.45: Fenerbahce (török)–Roma (olasz) (Tv: Sport2, RTL+)
21.00: Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Manchester United (angol)–Sabah (azeri) (Tv: Sport1, RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)
ANGOL LEAGUE ONE
6. FORDULÓ
21.00: Stevenage–Luton Town (Tv: Match4)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Újpest FC
20.45: TFSE Tent-Team–Airnergy FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Péntek, 2.35: Los Angeles Rams–San Francisco 49ers, Melbourne
JÉGKORONG
SZUPERKUPA
19.00: FTC-Telekom–Budapest Jégkorong Akadémia HC, Tüskecsarnok (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
14.45: 18. szakasz, El Puerto de Santa María–Jerez de la Frontera, 32 km, egyéni időfutam (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Partizan (szerb)–Füchse Berlin (német)
B-CSOPORT
20.45: Melsungen (német)–Vardar 1961 (északmacedón)
D-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Sporting (portugál)–GOG (dán)
E-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Montpellier (francia)
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
NEGYEDDÖNTŐ
11.30: Egyesült Államok–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
14.30: Kína–Franciaország
17.45: Belgium–Németország
20.45: Ausztrália–Spanyolország
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
15.00: Lengyelország–Portugália (Tv: Sport1)
SZNÚKER
HOME NATIONS SERIES
14.00 és 20.00: English Open (Tv: Eurosport2)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: egyes, elődöntő; férfi páros, elődöntő (Tv: Eurosport1)
VITORLÁZÁS
ILCA 6-világbajnokság (Érdi Mária), Dún Laoghaire
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kylian Mbappé lenne a világ legjobbja?
8.00: Kézilabda, női válogatott keretet hirdetett Golovin Vlagyimir. Holczer Ádám a vonalban
9.00: Károlyi Andrea jelentkezik a női kosárlabda-vb-ről. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a jégkorong Szuperkupa két résztvevőjének előző idénye
11.30: Kosárlabda, élő közvetítés a Magyarország–Egyesült Államok női vb-negyeddöntőről. Kommentátor: Nyáguly Gergely. Szakértő: Károlyi Andrea
13.30: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Kosárlabda, reakciók, interjúk a Magyarország–Egyesült Államok női vb-negyeddöntő után – Dávid Kornél, Károlyi Andrea
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: L. Pap István, Tóth Béla, Virányi Zsolt
17.00: Formula–1, Spanyol Nagydíj előtt Zsoldos Barnával. Atlétika – a hétvégén világdöntő Budapesten
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Labdarúgás, beszélgetés a születésnapos Győri János korábbi válogatott és magyar bajnok labdarúgóval, az NB III-as PMFC ügyvezető igazgatójával
18.35: Tenisz, Luxemburgba készül a magyar Davis-kupa-válogatott
19.00: Jégkorong, élő közvetítés az FTC–BJA Szuperkupa-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Erdei Márk
21.00: Kézilabda, megkezdődött a Bajnokok Ligája a szegedi férficsapat számára is. Bukaresti magyar vaksz – válogatott kézilabdázóink jelentkeznek a román fővárosból
21.35: Kosárlabda, összefoglaló a női válogatott Egyesült Államok elleni történelmi vb-negyeddöntőjéről
22.00: Atlétika, a pénteken rajtoló budapesti világdöntő előtt
22.15: Sportvilág