Hat kiállás? Russell szerint őrült futam lehet Madridban; az FIA-elnök szürreális kijelentéseket tett

Az újonnan bemutatkozó Madringen eleinte valóban előnyt jelenthetett a Ferrari számára, hogy versenyzői a júliusi filmforgatási nap keretében már vezethettek rajta az idei autóval: az első edzés nagy részében Lewis Hamilton uralta az időlistát, és többször egy másodpercet meghaladó előnnyel vezetett a legközelebbi üldöző előtt. A hétszeres világbajnokkal Charles Leclerc igyekezett tartani a lépést, miközben Max Verstappen is megvillant a Red Bull volánja mögött az első tapogatózó körök során.

Ahogy azonban egyre jobban gumizódott a pálya, és a versenyzők is kezdtek egyre inkább ráérezni a ritmusára, a Mercedes fokozatosan gyorsult, és a lágy gumis körök során George Russell, Andrea Kimi Antonelli sorrendben elfoglalta az első két helyet. A Ferrari eközben visszaesett a harmadik-negyedik pozícióba, házon belül pedig Leclerc került előrébb, aki többszöri próbálkozás után végül tudott javítani a piros oldalfestésű Pirellin, szemben a csapattárssal, aki a közepes abroncson futott idejével zárt negyedikként.

A második gyakorláson a Mercedes még tovább erősítette vezető pozícióját, már az első próbálkozások után is Antonelli nevével kezdődött az időlista, aki végül 1:33.662-es körrel a pénteki edzésnap leggyorsabbja lett. Az egyéni összetettet 66 ponttal vezető olasz 113 ezred előnyt szedett össze az 5414 méter hosszú nyomvonalon a legközelebbi ellenfelével, Leclerc-rel szemben, míg a harmadik Hamilton hátránya további 36 ezred volt. Russell eközben az ötödik helyre esett vissza, miután nem tudott gyors kört futni a lágy keveréken.

A brit időmérős szimulációját a negyedikként záró Arvid Lindblad hiúsította meg, aki a 13-as kanyarnál szállt falba a Racing Bullsszal. Noha előzetesen arra lehetett számítani, hogy több baleset is lesz, Lindbladé nem egy volt a sok közül, hanem az egyetlen a nyitó napon.

Emellett egyelőre a papírforma sem látszik borulni Spanyolországban, hiszen a Mercedes a várakozásoknak megfelelően az etalonnak számít, miközben a Ferrari is erős formát mutat. Egyedül a McLaren kezdett a vártnál halványabb formában, amit jól jelez, hogy Verstappen mindkét tréningen Lando Norris és Oscar Piastri előtt zárt. Ráadásul a délutáni gyakorláson a regnáló bajnok a garázst sem tudta elhagyni váltógond miatt, aminek következtében rendkívül értékes pályaidőt veszített.

A nyitányon legjobb időt futó Russell szerint a nyitó nap alapján a gumikopás jelenti az egyik legégetőbb kérdést. „Nagyon élvezetes volt először menni ezen a pályán. Mindig nagyszerű élmény egy új helyszínen vezetni. Az első edzés erősen sikerült A második gyakorlás előtt azonban változtattunk a beállításokon, és ez nem sült el olyan jól, úgyhogy valószínűleg visszatérünk a korábbiakhoz.”

„Eddig minden rendben. A gumikkal kapcsolatban azonban nagy kérdőjelet jelent a kopás. Az első tréningen tapasztalt mértékű gumikopás mellett úgy gondoljuk, valószínűleg a hat kiállásos stratégia lett volna a leggyorsabb! Nem hiszem, hogy vasárnap bárki hatszor állna ki kereket cserélni, és biztos vagyok benne, hogy a kopás is kisebb lesz, de az a hosszú kanyar, a La Monumental nagyon megterheli az abroncsokat. Ez mindenkinek komoly kihívást jelent majd.”

A nap leggyorsabbja, Antonelli kifejezetten élvezte a Madring nyújtotta kihívásokat. „Nagyon élvezetes ezen a pályán vezetni. Versenyzőként nagy kihívást jelent, rengeteg gyors kanyar van rajta, és sok helyen nagyon közel vannak a falak. Rendkívül pontosan kell vezetni, és a féktávokon is jól kell dolgozni, ráadásul sok olyan hely van, ahol egyszerre kell fékezni és kanyarodni, így nagyon könnyű blokkolni a kerekeket. Élvezem ezt a kihívást.”

„Jól sikerült az első napunk, de a hétvége hátralévő részében még rengeteg munka vár ránk. Vasárnap nehéz lesz kímélni a gumikat, és az előzés is komoly kihívást jelenthet. Emiatt még fontosabb lesz, hogy szombat délelőtt még több időt találjuk egy körön. Éjszaka erre fogunk összpontosítani, de közben arra is figyelnünk kell, hogy a vasárnapi futamra is versenyképes autónk legyen.”

Hamilton kezdett a legerősebb formában, de a nap során visszaesett a lendülete (Fotó: AFP)

Hamilton remekül kezdett a Madringen, ám a nap előrehaladtával egyre nehezebben jöttek a jó köridők. A hétszeres világbajnok elmondta, mi állt ennek a hátterében. „Élvezetes ezen a pályán vezetni, és az első edzés jó kiindulópontot jelentett számunkra. Ahogy telt a nap, egyre nehezebben találtuk meg az autó számára megfelelő beállítási tartományt, így van még néhány dolog, amit át kell néznünk, különösen az egyensúlyt illetően. Ez mindannyiunk számára új pálya, de ma rengeteg hasznos adatot gyűjtöttünk, és az éjszaka alaposan ki is elemezzük őket. Mindenképpen vannak pozitívumok, amelyekre építhetünk, és azon dolgozunk majd, hogy szombatra, az időmérőre újabb lépést tegyünk előre.”

A Ferrari biztató formában kezdett, az viszont a múlt hétvégén bevetett továbbfejlesztett erőforrás szempontjából már kevésbé volt pozitív, hogy a korábbi specifikációt használó Leclerc egyáltalán nem maradt el Hamiltontól, sőt, mind a kétszer a csapattársa előtt zárt. A monacói a Monzában történt balesete miatt kényszerült visszatérni a régebbi motorhoz, hiszen az új hajtásláncát további ellenőrzéseknek kell alávetni, mielőtt visszaszerelnék az autójába.

„Nagyon érdekes nap volt – kezdte az értékelést a múlt hétvégén nagy balesetet szenvedő Leclerc. – Ez mindannyiunk számára teljesen új pálya, ráadásul elég komoly kihívást jelent. Szerintem izgalmas időmérő vár ránk. Sokat kell még dolgoznunk azon, hogy szombatra javítsunk az autón, de összességében jó napot zártunk. Végigvittük a tervezett programot, és annyi kört teljesítettünk, amennyit csak lehetett, ez pedig az egyik legfontosabb célunk volt. Már nagyon várom a kvalifikációt, reméljük, sikerül valami igazán jót kihoznunk belőle.”

A CADILLAC FIZETHET Sergio Pérez az első szabadedzés során kétszer is átlépte a megengedett sebességhatárt a bokszutcában: először 6.7, majd 16.7 km/ó-val volt gyorsabb, aminek következtében 1700 eurós pénzbüntetést kapott a Cadillac.

A McLaren abban bízott a madringi versenyhétvége előtt, hogy Olaszország után újra erősebb formát mutathat. A wokingiakat a Mercedes első számú kihívójának várták, a nyitó nap alapján azonban még van mit javítaniuk ahhoz, hogy valóban versenybe szállhassanak. A nagyobb munka Norrisra vár házon belül, hiszen a brit a teljes második edzést kénytelen volt kiülni.

Piastri a nyitányon a nyolcadik, míg a folytatásban a hetedik helyen zárt, szerinte ennél még többet hozhatnak ki a csomagból. „Összességében jó nap volt, sokat tanultunk. Egy új pályán mindig nehéz rögtön megtalálni a megfelelő ritmust, de amikor sikerül ráérezni, kifejezetten élvezetes vezetni rajta. A gumik kezelése ugyanakkor komoly kihívás lesz, mert erős szemcsésedést tapasztalunk. Úgy érzem, a második tréningen valamivel közelebb kerültünk, ami pozitívum, de továbbra is hiányzik a tempó, úgyhogy éjszaka keményen dolgozunk majd, hogy találjunk még némi időt.”

„A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egy ilyen utcai pályán kihozzuk az autóból a benne rejlő potenciált. Remélhetőleg szombaton sikerül egyenletesebb teljesítményt nyújtanunk, és megtalálnunk azt a pluszt is, amivel még gyorsabbak lehetünk. Meglátjuk, mire leszünk képesek.”

„Nehéz nap volt – kezdte Norris. – Jó volt, hogy délelőtt sikerült sok kört teljesítenünk, és közben azonosítottunk néhány dolgot, amin változtatnunk kell. A második szabadedzésen azonban a váltóprobléma miatt már nem volt lehetőségem további tapasztalatokat szerezni.”

„Amikor egy új pályára érkezünk, különösen fontos, hogy minél több időt töltsünk rajta, így azzal, hogy én kihagytam a második edzést, egyértelműen hátrányba kerültem a többiekhez képest. Éjszaka keményen dolgozunk majd: átnézzük az első tréningen gyűjtött adatokat, Oscar autójának adatait, valamint a körülöttünk lévő csapatok teljesítményét is, hogy a harmadik gyakorláson a lehető legtöbbet tanulhassak. Ettől eltekintve jó volt teljesíteni az első köröket Madridban, érdekes pálya, és már várom, hogy szombaton az időmérő előtt újra autóba üljek, és még több kört futhassak.”

Verstappen a nyitányon ötödikként zárt, míg a második gyakorláson a hatodik legjobb időt futotta meg. A holland hátránya 626 ezredről 401-re csökkent a nap folyamán, és egyelőre úgy érzi, lehet keresnivalójuk a hétvégén. „Nem is olyan rossz. Egyelőre még próbálunk találni időt egy körön, és jobban megérteni, hogyan viselkednek a gumik a hosszú etapokon. Körről körre gyorsulunk. Mindig vannak apróságok, például az autó egyensúlya, amelyeken a tréningek során dolgozni kell, hogy még tovább javuljunk. Szombaton is folytatjuk ezt a munkát. Nagyjából ott tartunk, ahol előzetesen számítottunk rá..”

A négyszeres bajnok előzetesen Dzsiddához hasonlította a Madringet a falak közelsége miatt. Bár a pilóta alapvetően nem szereti az utcai pályákat, kedvezően nyilatkozott az új helyszínről. „Nem vagyok az utcai pályák híve, és ezen semmi sem fog változtatni. Mindig jobban fogom szeretni az olyan pályákat, mint Spa-Francorchamps. Azt viszont el kell ismernem, hogy amit itt csináltak, és ahogyan mindent felépítettek, az nagyon jól sikerült. De továbbra sem szeretem az utcai pályákat.”

AZ FIA-ELNÖK SZÜRREÁLIS KIJELENTÉSEKET TETT Az idei második hazai nagydíjára készülő Fernando Alonso legutóbb 2012-ben aratott sikert a Formula–1-ben, és jelen állás szerint nem mutatkozik reális esély arra, hogy az egyre csak közelgő visszavonulása előtt újra felállhasson a dobogó felső fokára. A spanyol egyelőre nem hozott döntést arról, hogy 2027-ben is marad-e a királykategóriában, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke, Mohammed ben Szulajem szerint ugyanakkor elfogadhatatlan lenne, ha a pilóta ilyen körülmények között vonulna vissza. Az elnök érdekes kijelentéseket tett arról is, hogyan szeretné elérni, hogy ez ne történjen meg. „Semmiképpen sem engedhetjük meg, hogy Fernando, egy nagyszerű bajnok pusztán a körülmények miatt távozzon. Így nem hagyhatja el a színpadot. Sikeresnek kell lennie, és aztán visszavonulhat amikor ő akar. De ne azért tegye, mert a teljesítmény miatt kényszerül erre. Beszélni fogok vele. Mondtam is neki, hogy láttam, mennyire szomorú volt, és azt mondtam: »Fernando, megértem, hogy nem elfogadható, hogy hazai közönség előtt, kétszeres világbajnokként az utolsó vagy…«” „Korábban, még májusban tettünk egy olyan, a csapat szempontjából jogilag lehetséges lépést a motorral kapcsolatban, amellyel megpróbáltunk javítani a helyzeten. Aztán azt mondtam neki: »Nem fogom elmondani, mit fogunk tenni. Inkább mondd el te, mit szeretnél, mert te vagy a versenyző. Gyere oda hozzám, és mondd el, szerinted mit kellene tennünk ahhoz, hogy javítsunk ezeken az eredményeken.«”

SPANYOL NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Russell Mercedes 1:34.077 átlag: 207.174 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:34.363 0.286 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:34.536 0.459 4. Hamilton Ferrari 1:34.620 0.543 5. Verstappen Red Bull-Ford 1:34.703 0.626 6. Norris McLaren-Mercedes 1:34.947 0.870 7. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:35.033 0.956 8. Piastri McLaren-Mercedes 1:35.148 1.071 9. Hülkenberg Audi 1:35.529 1.452 10. Lawson Red Bull-Ford 1:35.539 1.462 11. Bortoleto Audi 1:35.652 1.575 12. Ocon Haas-Ferrari 1:35.834 1.757 13. Colapinto Alpine-Mercedes 1:35.933 1.856 14. Gasly Alpine-Mercedes 1:36.244 2.167 15. Alonso Aston Martin-Honda 1:36.473 2.396 16. Bearman Haas-Ferrari 1:36.853 2.776 17. Sainz Williams-Mercedes 1:36.870 2.793 18. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:36.939 2.862 19. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.254 3.177 20. Albon Williams-Mercedes 1:37.591 3.514 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:38.150 4.073 22. Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.818 4.741

SPANYOL NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:33.662 átlag: 208.092 km/ó 2. Leclerc Ferrari 1:33.775 0.113 mp h. 3. Hamilton Ferrari 1:33.811 0.149 4. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:33.890 0.228 5. Russell Mercedes 1:33.999 0.337 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:34.063 0.401 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:34.200 0.538 8. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:34.758 1.096 9. Ocon Haas-Ferrari 1:34.867 1.205 10. Lawson Red Bull-Ford 1:34.938 1.276 11. Gasly Alpine-Mercedes 1:34.959 1.297 12. Hülkenberg Audi 1:35.060 1.398 13. Bortoleto Audi 1:35.170 1.508 14. Bearman Haas-Ferrari 1:35.203 1.541 15. Colapinto Alpine-Mercedes 1:35.886 2.224 16. Sainz Williams-Mercedes 1:36.291 2.629 17. Alonso Aston Martin-Honda 1:36.780 3.118 18. Albon Williams-Mercedes 1:36.936 3.274 19. Pérez Cadillac-Ferrari 1:37.195 3.533 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.273 3.611 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:37.727 4.065 22. Norris McLaren-Mercedes -

56. SPANYOL NAGYDÍJ SZEPTEMBER 11., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:34.077 2. szabadedzés 1. Antonelli 1:33.662 SZEPTEMBER 12., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Azeri Nagydíj, Baki szeptember 26., 13.00 Bahreini Nagydíj, Sepang október 4., 9.00 Szingapúri Nagydíj, Szingapúr október 11., 14.00



