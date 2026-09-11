Ötször talált be a DEAC, nyert a Berettyóújfalu is a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 5. fordulójának pénteki játéknapján a DEAC a Nyírbátort, a Berettyóújfalu a H.O.P.E. Futsalt győzte le, míg a Magyar Futsal Akadémia és az Aramis SE döntetlent játszott egymással.
FÉRFI FUTSAL NB I
5. FORDULÓ
Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE 1–1
DEAC–Nyírbátor 5–1
H.O.P.E. Futsal–MVFC Berettyóújfalu 0–2
Csütörtökön játszották
Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém 2–5
Kincsem Lovaspark Futsal–Újpest FC 3–21
TFSE Tent-Team–Airnergy FC 2–2
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