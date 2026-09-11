Nemzeti Sportrádió

Ötször talált be a DEAC, nyert a Berettyóújfalu is a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.11. 22:45
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Simán nyert a debreceni csapat (Fotó: deac.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 5. fordulójának pénteki játéknapján a DEAC a Nyírbátort, a Berettyóújfalu a H.O.P.E. Futsalt győzte le, míg a Magyar Futsal Akadémia és az Aramis SE döntetlent játszott egymással.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
5. FORDULÓ
Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE 1–1
DEAC–Nyírbátor 5–1
H.O.P.E. Futsal–MVFC Berettyóújfalu 0–2
Csütörtökön játszották
Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Vehir.hu Futsal Veszprém 2–5
Kincsem Lovaspark Futsal–Újpest FC 3–21
TFSE Tent-Team–Airnergy FC 2–2

Forrás: adatbank.mlsz.hu

 

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