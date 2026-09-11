Bedecs Ferenc: A lényeg, hogy élvezzék a fiatalok

Kilencévesen térdelt először kenuba Bedecs Ferenc, aki korábban teniszezett, focizott, majd eredetileg úszóként utazott azon a buszon, amely Paksról indulva a közeli városba, Dunaújvárosba szállította az uszodába a sportolni vágyó fiatalokat. A jármű ifjú utasainak egyik fele a vízben, a másik a vízen vitézkedett, ugyanis helyet kaptak a járaton a kajakosok és kenusok is, Bedecset pedig a sportolóként világbajnok, későbbi mesteredző Hajba Antal invitálására kipróbálta magát a hajóban is, amiben hamar megragadt.

„Elsősorban a közeg fogott meg. Remek társaság fogadott, és természetesen Tónira is felnéztem, mint világbajnok sportolóra – mondja az Utánpótlássportnak Bedecs Ferenc. – Az, hogy az edzések jelentős része a szabadban zajlik, megfizethetetlen. Rengeteg programon, táborban vehettünk részt, reggeltől estig a csónakházban voltunk, ahová kerékpárral jártunk le. Csodálatos baráti társaság alakult ki, akikkel a városban találkoztunk, és együtt indultunk az edzésre.”

Néhány évvel később már trénerként irányította a sportolók munkáját: a középfokú edzői és a testnevelő tanári diploma megszerzése után, 1999-ben kezdett el edzőként dolgozni a paksi Atomerőmű SE-ben, 2006 óta pedig vezetőedzőként irányítja a szakosztályt. Elmondása szerint mindig jól kijött a gyerekekkel, szereti a fiatalok társaságát, akikkel könnyedén szót ért.

Pályafutása alatt valamennyi korosztállyal foglalkozott a legkisebbektől a felnőttekig, számos válogatott kenust készített fel, akik eredményesek voltak a nemzetközi porondon.

Közülük a korosztályos világversenyeken érmet szerzők közé tartozik Boros Gergely és Dejcző Balázs, míg jelenlegi csapatát az egyaránt többszörös U23-as vb-érmes Kollár Kristóf, Hodován Dávid, valamint az U23-as világbajnok Besenyei Ádám, illetve Pálfalvi Viktor alkotja – utóbbi kivételével (aki U23-as) ők már a felnőttmezőnyhöz tartoznak. Mellettük annak a 21 esztendős Juhász Istvánnak a felkészítését is ő végzi, aki háromszoros ifjúsági világbajnok, tavaly pedig már a felnőttmezőnybe is berobbant, Kollárral jól működő, többszörös világversenyérmes párost alkot.

Juhász immár többszörös felnőttvilágbajnok, a nagyok között összességében számos alkalommal állhatott dobogón. Remek formáját az elmúlt hetekben a felnőtt-vb-n és az országos bajnokságon is bizonyította; az előbbi után a honlapunknak nyilatkozott. Esetében is kulcsfontosságú volt, hogyan történik az eredményes korosztályos évek után a felnőttmezőnybe történő átállás, amiről Bedecset is megkérdeztük.

Bedecs Ferenc (fehérben) a paksi kenusok között az ob-n Forrás: ASE

„A legfontosabb, hogy a versenyző alkalmas legyen erre, fizikális szempontból, elszántság terén, hogy céltudatos legyen, és elhiggye, van értelme ebbe ennyi munkát fektetni.

Mindennek össze kell állnia, ebben pedig mi, edzők segíthetünk.

Azt hangsúlyozom, hogy csapatmunkáról van szó, ugyanis Pisti esetében is elmondható, hogy dolgozott más edzőkkel is; hozzám 13-14 évesen került, ahogyan Kollár Kristóf és Hodován Dávid is, de összességében a szakosztályunkban feladásos rendszert követünk. Sokan vannak, akik az utánpótláskor végén lemorzsolódnak, hiszen a tanulásra és a munkára is nagyobb hangsúly kerül. Minden tanítványomnak elmondom, hogy az életben nem csak a sport létezik, több lábon kell állni.”

Bedecs elárulta azt is, mit tart az utánpótlásedző legfontosabb feladatának.

„Minden korosztálynak megvan a szépsége.

A stégen térdelni, és a lapátot először a gyerek kezébe adni, leírhatatlan érzés.

Aztán elvisszük őket evezni, és látjuk a sokszínűséget, hogy van, aki egyből ráérez a technikára, más még a harmadik edzésen is fordítva fogja a lapátot. Ilyenkor kíváncsian figyelem, ki milyen irányba alakul, kit mi fog meg a sportágunkkal kapcsolatban. Igyekszem azt is átlátni, ki milyen körülmények közül, honnan érkezik az edzésre, és megfejteni, mi motiválja őket, hogy elvégezzék a felkészüléshez kellő munkát, ami nagyon nehéz; sokan feladják közben. Mások céltudatosan haladnak. Kőkemény és igazságos sport a miénk. Az utánpótlás-nevelésben a lényeg, hogy élvezzék az edzéseket a fiatalok, jól érezzék magukat ebben a közegben; igyekszem olyan hangulatot teremteni, hogy szívesen jöjjenek le a csónakházba minden nap, ahogyan én is tettem anno. Vannak nehezebb napok, de ezeken túl kell lendülni; a sport az iskolához képest kevésbé kötött közeg, tulajdonképpen önként vállalt tevékenység, ez segíti a dolgunkat.”

(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ)