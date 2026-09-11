Halász Bence második lett, Duplantis majdnem vilácsúcsot ugrott

NEHÉZ VOLT MEGSZOKNI a festékszóróval feketére fújt füvet és a rózsaszínűre festett homokot az ugrógödrökben az atlétikai világdöntő (Ultimate Championship) első napján a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, a program azonban annyira feszített volt, hogy mire az ember észrevette volna, már valakik éppen futottak, ugrottak vagy dobtak, így folyamatosan szurkolni kellett.
Magyar szempontból jól indult a legjobbak viadala, a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összetételű magyar 4x100-as vegyes váltó országos csúccsal nyitott (41.21), az amerikaiak pedig két század híján megdöntötték a 39.62-es világcsúcsot is, viszont így is ők lettek az első Abszolút Bajnokok a most debütáló sorozat történetében.
Aztán rögtön jött számunkra a legizgalmasabb versenyszám, a férfi kalapácsvetés, itt ugyanis jó esély volt arra, hogy akár magyar bajnokot avassanak, Halász Bence ugyanis egy hónappal ezelőtt 84.25-ös magyar csúccsal lett Európa-bajnok. Főleg akkor lépett elő fő esélyessé, amikor a kanadai riválisa, Ethan Katzberg meglepetésre két érvénytelen kísérlettel kiesett a versenyből, miközben Bence első, 80.30-as dobása után tombolt a húszezres stadion.
Ez azonban nem az ő tökéletes napja volt, hanem a német Merlin Hummelé, aki első dobásával (81.46) meg is nyerte a versenyt – egyébként csak ők ketten dobtak 80 méter felett, a még versenyben lévő ukrán Muhajlo Kohan és a francia Yann Chaussinand a 79 métert sem tudta túldobni. Így Halász Bence a második helyen végzett, ami a nap legjobb magyar eredménye volt.
A második Molnár Attila nevéhez fűződött, aki 400 méteren nagyon megnyomta az elődöntő elejét, még az utolsó kanyarba is másodikként fordult, a vége pedig nagyon kemény volt, a nagy tumultusban nem is lehetett pontosan látni, ki érkezett be továbbjutó, azaz negyedik helyen, ő vagy a japán Nakadzsima Juki Joseph dobta be magát. Végül kiírták, hogy három századdal a magyar Európa-csúcstartó nyert, aki 44.97-tel bejutott a szombati döntőbe, majd a vegyes zónán is átrohant, elkerülendő holland edzője fejmosását.
A gátfutó Kozák Luca is nagyszerű teljesítménnyel rukkolt elő, ugyanis élete harmadik legjobb idejét produkálta – mindhárom idén történt, korábban a 12.66, majd a 12.59 is országos csúcs volt, ezúttal a 12.68 azonban nem volt elég az esti fináléba jutáshoz, amelyet az amerikai Masai Russell nyert meg 12.22-vel, aki így megőrizte idei veretlenségét.
A norvég Jakob Ingebrigtsen elképesztőt hajrázott 5000 méteren, pedig a célegyenes előtt még rendesen be volt szorítva a riválisok közé, azonban az egyenesre fordulva kilőtt, megkerülte az élmezőnyt, és magabiztos előnnyel, simán nyert, majd sietett is a lelátókon ülő családjához ünnepelni.
Az első nap a verseny legnagyobb sztárja, a svéd rúdugró Armand Duplantis világcsúcskísérletével zárult, háromszor is rápróbálkozott a 632 centis magasságra, és bár nem sok kellett volna neki, végül mindháromszor leverte a lécet, így „csak” 620-szal lett Abszolút Bajnok – de csak öt centivel volt jobb a fő riválisává előlépett görög Emanuil Karalisznál!
Molnár Attila, 400 m: – Nem foglalkoztam azzal, hogy szezon vége van, a bemutatás után úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor nyomjuk megint! Egy másodperc alatt visszakerültem 2023-ba. A futamot három részre osztanám, gyors, gyorsabb és még gyorsabb részre, annak ellenére, hogy olyan szembeszél volt a hosszú egyenesben, amilyet még nem tapasztaltam. Lehet, hogy kintről nem lehetett látni, de mivel lebontották a lelátók nagy részét, átfújt a szél, amit a külső pályán a lehető leghosszabb ideig kaptam. De nem érdekelt, a jobb lábam a közönség volt, a bal meg én, ez a kettő bevitt a célba.
Kozák Luca, 100 m gát: – Bevallom, nem gondoltam volna, hogy életem harmadik legjobb eredményét futom itt, nem tudom, honnan húztam elő. Tudom, a fizikai felkészültség nem tűnik el egy hónap alatt, és az Európa-bajnokságon is jó formában voltam. Technikailag sikerült összeraknom egy jó futást, fáradtan ugyanis hajlamos vagyok rugdosni a gátakat, és a rossz technikához visszatérni. Ezt a versenyt egy Gyémánt Liga-döntőhöz tudnám hasonlítani, mert nagyon nagy presztízs versenyezni, itt tényleg a világ legjobb atlétái mérik össze az erejüket. Ez nekem is jó motiváció volt, felszívtam magamat.
– Milyenek voltak a körülmények?
– Milyen újra a budapesti stadionban versenyezni?
– Nem volt kicsit furcsa a fekete pálya?
– Nem fekszik önnek?
ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST
A magyarok eredményei. Elődöntők. Férfiak. 400 méter: 1. Collen Kebinatshipi (botswanai) 44.23, …8. Molnár Attila 44.97 – döntőbe jutott, …16. Enyingi Patrik 45.72 – nem jutott döntőbe. Nők. 100 m gát: 1. Masai Russell (amerikai) 12.38, …10. Kozák Luca 12.68 – nem jutott döntőbe.
Döntők.
Férfiak. 5000 méter. Abszolút bajnok: Jakob Ingebrigtsen (Norvégia) 12:59.24, 2. Cole Hocker (Egyesült Államok) 13:00.05, 3. Parker Wolfe (Egyesült Államok) 13:00.13. 110 m gát (-0.6). Abszolút bajnok: Ja’Kobe Tharp (Egyesült Államok) 12.94, 2. Cordell Tinch (Egyesült Államok) 12.95, 3. Bradley Franklin (Egyesült Államok) 13.01. Rúdugrás. Abszolút bajnok: Armand Duplantis (Svédország) 620, 2. Emanuil Karalisz (Görögország) 615, 3. Sondre Guttormsen (Norvégia) 595. Kalapácsvetés. Abszolút bajnok: Merlin Hummel (Németország) 81.46, 2. Halász Bence (Magyarország) 80.30, 3. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 78.90.
Nők. 100 m gát (+0.1). Abszolút bajnok: Masai Russell (Egyesült Államok) 12.22, 2. Tobi Amusan (Nigéria) 12.34, 3. Nadine Visser (Hollandia) 12.39. Magasugrás. Abszolút bajnok: Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna) 199, 2. Nicola Olyslagers (Ausztrália) 195, 3. Eleanor Patterson (Ausztrália) és Angelina Topics (Szerbia) 191. Távolugrás. Abszolút bajnok: Larissa Iapichino (Olaszország) 690 (+0.6), 2. Jazmin Sawyers (Nagy-Britannia) 678 (+0.9), 3. Alyssa Jones (Egyesült Államok) 677 (+0.1). 4x100 m vegyes váltó: Abszolút bajnok: Egyesült Államok (Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey, Kayla White) 39.64, 2. Jamaica (Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson, Jonielle Smith) 39.72, 3. Nagy-Britannia (Romell Glave, Imani Lansiquot, Jeremiah Azu, Success Eduan) 40.26, …7. Magyarország (Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita) 41.21 – országos csúcs (régi: 41.74, Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Takács Ábel, Brucker Lili Hanna, 2026)