Halász Bence második lett, Duplantis majdnem vilácsúcsot ugrott

NEHÉZ VOLT MEGSZOKNI a festékszóróval feketére fújt füvet és a rózsaszínűre festett homokot az ugrógödrökben az atlétikai világdöntő (Ultimate Championship) első napján a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, a program azonban annyira feszített volt, hogy mire az ember észrevette volna, már valakik éppen futottak, ugrottak vagy dobtak, így folyamatosan szurkolni kellett.

Magyar szempontból jól indult a legjobbak viadala, a Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összetételű magyar 4x100-as vegyes váltó országos csúccsal nyitott (41.21), az amerikaiak pedig két század híján megdöntötték a 39.62-es világcsúcsot is, viszont így is ők lettek az első Abszolút Bajnokok a most debütáló sorozat történetében.

Aztán rögtön jött számunkra a legizgalmasabb versenyszám, a férfi kalapácsvetés, itt ugyanis jó esély volt arra, hogy akár magyar bajnokot avassanak, Halász Bence ugyanis egy hónappal ezelőtt 84.25-ös magyar csúccsal lett Európa-bajnok. Főleg akkor lépett elő fő esélyessé, amikor a kanadai riválisa, Ethan Katzberg meglepetésre két érvénytelen kísérlettel kiesett a versenyből, miközben Bence első, 80.30-as dobása után tombolt a húszezres stadion.

Ez azonban nem az ő tökéletes napja volt, hanem a német Merlin Hummelé, aki első dobásával (81.46) meg is nyerte a versenyt – egyébként csak ők ketten dobtak 80 méter felett, a még versenyben lévő ukrán Muhajlo Kohan és a francia Yann Chaussinand a 79 métert sem tudta túldobni. Így Halász Bence a második helyen végzett, ami a nap legjobb magyar eredménye volt.

A második Molnár Attila nevéhez fűződött, aki 400 méteren nagyon megnyomta az elődöntő elejét, még az utolsó kanyarba is másodikként fordult, a vége pedig nagyon kemény volt, a nagy tumultusban nem is lehetett pontosan látni, ki érkezett be továbbjutó, azaz negyedik helyen, ő vagy a japán Nakadzsima Juki Joseph dobta be magát. Végül kiírták, hogy három századdal a magyar Európa-csúcstartó nyert, aki 44.97-tel bejutott a szombati döntőbe, majd a vegyes zónán is átrohant, elkerülendő holland edzője fejmosását.

A gátfutó Kozák Luca is nagyszerű teljesítménnyel rukkolt elő, ugyanis élete harmadik legjobb idejét produkálta – mindhárom idén történt, korábban a 12.66, majd a 12.59 is országos csúcs volt, ezúttal a 12.68 azonban nem volt elég az esti fináléba jutáshoz, amelyet az amerikai Masai Russell nyert meg 12.22-vel, aki így megőrizte idei veretlenségét.

A norvég Jakob Ingebrigtsen elképesztőt hajrázott 5000 méteren, pedig a célegyenes előtt még rendesen be volt szorítva a riválisok közé, azonban az egyenesre fordulva kilőtt, megkerülte az élmezőnyt, és magabiztos előnnyel, simán nyert, majd sietett is a lelátókon ülő családjához ünnepelni.

Az első nap a verseny legnagyobb sztárja, a svéd rúdugró Armand Duplantis világcsúcskísérletével zárult, háromszor is rápróbálkozott a 632 centis magasságra, és bár nem sok kellett volna neki, végül mindháromszor leverte a lécet, így „csak” 620-szal lett Abszolút Bajnok – de csak öt centivel volt jobb a fő riválisává előlépett görög Emanuil Karalisznál!

Molnár Attila, 400 m: – Nem foglalkoztam azzal, hogy szezon vége van, a bemutatás után úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor nyomjuk megint! Egy másodperc alatt visszakerültem 2023-ba. A futamot három részre osztanám, gyors, gyorsabb és még gyorsabb részre, annak ellenére, hogy olyan szembeszél volt a hosszú egyenesben, amilyet még nem tapasztaltam. Lehet, hogy kintről nem lehetett látni, de mivel lebontották a lelátók nagy részét, átfújt a szél, amit a külső pályán a lehető leghosszabb ideig kaptam. De nem érdekelt, a jobb lábam a közönség volt, a bal meg én, ez a kettő bevitt a célba. Kozák Luca, 100 m gát: – Bevallom, nem gondoltam volna, hogy életem harmadik legjobb eredményét futom itt, nem tudom, honnan húztam elő. Tudom, a fizikai felkészültség nem tűnik el egy hónap alatt, és az Európa-bajnokságon is jó formában voltam. Technikailag sikerült összeraknom egy jó futást, fáradtan ugyanis hajlamos vagyok rugdosni a gátakat, és a rossz technikához visszatérni. Ezt a versenyt egy Gyémánt Liga-döntőhöz tudnám hasonlítani, mert nagyon nagy presztízs versenyezni, itt tényleg a világ legjobb atlétái mérik össze az erejüket. Ez nekem is jó motiváció volt, felszívtam magamat. VÉLEMÉNYEK

– Milyenek voltak a körülmények?

– Ez nem az a verseny volt, amire mi, versenyzők vagy bárki számított... Nehézzé tette a vizes szőnyeg, ami olyan volt, mint a mocsár, annyira elázott, így a vizet folyamatosan vittük magunkkal a körbe, hiába törölgettük a lábunkat. Egy idő után már nem lehetett fogást találni, ami sem nekem, sem Ethan Katzbergnek nem sikerült. Pedig ez a kör szárazon nagyon jó. Mindegy, ez ilyen verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. – Milyen újra a budapesti stadionban versenyezni?

– Minden nagy verseny előtt izgulok, ez most sem volt másképp, de amikor besétáltam, és vagy ezerszer hallottam, hogy „hajrá, magyarok!”, „hajrá, Bence!”, az szívmelengető érzés volt. – Nem volt kicsit furcsa a fekete pálya?

– Egyáltalán nem zavaró, sőt, szerintem jól néz ki! Nagyon király, kicsit rocksztárnak éreztük magunkat a menő székekkel, a díszes körítéssel, ami kicsit feldobta a verseny hangulatát. A lebonyolítási módszer volt inkább a nehéz. – Nem fekszik önnek?

– A kalapácsvetés, bármennyire is kell hozzá erő, alapvetően technikai versenyszám. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy Ethan Katzberg például ennyit tud. Két rossz kísérlet, és véget ért a versenye, ezért jött Kanadából. Ez csak a saját véleményem, de ez nem egy jó irány. Több mint tíz éve arra készülünk, hogy egy versenyen van három plusz három kísérlet, erre itt van kettő, aztán egy, végül még egy. Ez olyan, mintha a százméteres sprintereknek csak nyolcvan méterig kellene futni. Nekem nagyon nem tetszik. HALÁSZ Bence: Kicsit rocksztárnak éreztük magunkat!

ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST

A magyarok eredményei. Elődöntők. Férfiak. 400 méter: 1. Collen Kebinatshipi (botswanai) 44.23, …8. Molnár Attila 44.97 – döntőbe jutott, …16. Enyingi Patrik 45.72 – nem jutott döntőbe. Nők. 100 m gát: 1. Masai Russell (amerikai) 12.38, …10. Kozák Luca 12.68 – nem jutott döntőbe.

Döntők.

Férfiak. 5000 méter. Abszolút bajnok: Jakob Ingebrigtsen (Norvégia) 12:59.24, 2. Cole Hocker (Egyesült Államok) 13:00.05, 3. Parker Wolfe (Egyesült Államok) 13:00.13. 110 m gát (-0.6). Abszolút bajnok: Ja’Kobe Tharp (Egyesült Államok) 12.94, 2. Cordell Tinch (Egyesült Államok) 12.95, 3. Bradley Franklin (Egyesült Államok) 13.01. Rúdugrás. Abszolút bajnok: Armand Duplantis (Svédország) 620, 2. Emanuil Karalisz (Görögország) 615, 3. Sondre Guttormsen (Norvégia) 595. Kalapácsvetés. Abszolút bajnok: Merlin Hummel (Németország) 81.46, 2. Halász Bence (Magyarország) 80.30, 3. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 78.90.

Nők. 100 m gát (+0.1). Abszolút bajnok: Masai Russell (Egyesült Államok) 12.22, 2. Tobi Amusan (Nigéria) 12.34, 3. Nadine Visser (Hollandia) 12.39. Magasugrás. Abszolút bajnok: Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna) 199, 2. Nicola Olyslagers (Ausztrália) 195, 3. Eleanor Patterson (Ausztrália) és Angelina Topics (Szerbia) 191. Távolugrás. Abszolút bajnok: Larissa Iapichino (Olaszország) 690 (+0.6), 2. Jazmin Sawyers (Nagy-Britannia) 678 (+0.9), 3. Alyssa Jones (Egyesült Államok) 677 (+0.1). 4x100 m vegyes váltó: Abszolút bajnok: Egyesült Államok (Ronnie Baker, Anavia Battle, Courtney Lindsey, Kayla White) 39.64, 2. Jamaica (Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson, Jonielle Smith) 39.72, 3. Nagy-Britannia (Romell Glave, Imani Lansiquot, Jeremiah Azu, Success Eduan) 40.26, …7. Magyarország (Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita) 41.21 – országos csúcs (régi: 41.74, Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Takács Ábel, Brucker Lili Hanna, 2026)