Nemzeti Sportrádió

Zverev és Hacsanov is könnyedén jutott be a US Open elődöntőjébe

T. Z.T. Z.
2026.09.10. 07:02
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Zverev magabiztos játékkal jutott elődöntőbe New Yorkban (Fotó: Getty Images)
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férfi tenisz US Open Karen Hacsanov Alexander Zverev
Karen Hacsanov és Alexander Zverev is bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) elődöntőjébe, miután mindketten három játszmában legyőzték ellenfelüket magyar idő szerint pénteken hajnalban.

Az első helyen kiemelt Alexander Zverev a holland Botic Van de Zandschulpot múlta felül három játszmában: az első és a harmadik szett nagyon simán alakult, a másodikban valamivel jobban tartotta magát a holland teniszező – aki 2021 után pályafutása során másodszor jutott negyeddöntőbe egy Grand Slam-tornán –, ám azt is elveszítette 7:5-re.

Zverev lett az Open éra első első helyen kiemelt játékosa, aki egy Grand Slam-torna első két fordulójában egyaránt ötszettes mérkőzésre kényszerült – azóta viszont sorozatban három mérkőzését is három szettben nyert meg, és idén ő az egyetlen teniszező – a nők mezőnyét is figyelembe véve –, aki mind a négy GS-tornán bejutott az elődöntőbe.

A német klasszis az első két fordulóban egyaránt több mint négy és fél órát töltött a pályán az idei US Openen, az utóbbi három mérkőzésén azonban egyik alkalommal sem játszott két és fél óránál tovább, a Van de Zandschulp elleni mérkőzése is csupán 2 óra 16 percig tartott. Ennek ellenére összesen 16 óra 40 percet töltött már a pályán, ami a Sky Sport statisztikája szerint legtöbb egy férfi játékostól az Egyesült Államokban rendezett torna elődöntőjéig vezető úton azóta, hogy az ATP 1991-ben elkezdte nyilvántartani a mérkőzések játékidejét.

A másik negyeddöntő is három játszmában dőlt el: a semleges színekben versenyző, orosz Karen Hacsanov az első két szettet megnyerte a belga Alexander Blockx ellen, miután a harmadik szettben ellenfele – aki pályafutása során korábban még sosem jutott tovább a második körnél GS-tornán – sérülésre hivatkozva feladta a mérkőzést, amely így mindössze 1 óra 38 percig tartott.

Hacsanov az elődöntőben Zverev ellen lép majd pályára. Az orosz teniszező korábban már kétszer szerepelt majortorna elődöntőjében, a 2022-es US Openen, valamint a 2023-as Australian Openen. Az orosz játékos idén pályafutása során először mind a négy Grand Slam-tornán eljutott minimum a harmadik körig, a kisebb versenyeken azonban igencsak rossz a mérlege: 10 győzelem és 15 vereség, ráadásul a US Open előtt mindhárom kemény pályás tornáján már az első fordulóban búcsúzott, a New York-i menetelése így mindenképpen meglepetésnek számít. Amennyiben pedig legyőzi az esélyesebb Zverevet, pályafutása első GS-döntőjén szerepelhetne. 

A másik elődöntőben egyébként egymás ellen találkozik két amerikai játékos: a Carlos Alcarazt búcsúztató Ben Shelton ellenfele Frances Tiafoe lesz Flushing Meadows-ban.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
NEGYEDDÖNTŐ, FÉRFIAK
Zverev (német, 1.)–Van de Zandschulp (holland) 6:2, 7:5, 6:1
Hacsanov (orosz)–Blockx (belga, 28.) 6:2, 7:5, 3:2-nél Blockx feladta

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
FÉRFI EGYES
Zverev (német, 1.)–Hacsanov (orosz)
Tiafoe (amerikai, 11.)–Shelton (amerikai, 8.)
NŐI EGYES
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 3.)
Gauff (amerikai, 4.)–Ribakina (kazah, 2.)

 

férfi tenisz US Open Karen Hacsanov Alexander Zverev
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