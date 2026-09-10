Zverev és Hacsanov is könnyedén jutott be a US Open elődöntőjébe

Az első helyen kiemelt Alexander Zverev a holland Botic Van de Zandschulpot múlta felül három játszmában: az első és a harmadik szett nagyon simán alakult, a másodikban valamivel jobban tartotta magát a holland teniszező – aki 2021 után pályafutása során másodszor jutott negyeddöntőbe egy Grand Slam-tornán –, ám azt is elveszítette 7:5-re.

Zverev lett az Open éra első első helyen kiemelt játékosa, aki egy Grand Slam-torna első két fordulójában egyaránt ötszettes mérkőzésre kényszerült – azóta viszont sorozatban három mérkőzését is három szettben nyert meg, és idén ő az egyetlen teniszező – a nők mezőnyét is figyelembe véve –, aki mind a négy GS-tornán bejutott az elődöntőbe.

A német klasszis az első két fordulóban egyaránt több mint négy és fél órát töltött a pályán az idei US Openen, az utóbbi három mérkőzésén azonban egyik alkalommal sem játszott két és fél óránál tovább, a Van de Zandschulp elleni mérkőzése is csupán 2 óra 16 percig tartott. Ennek ellenére összesen 16 óra 40 percet töltött már a pályán, ami a Sky Sport statisztikája szerint legtöbb egy férfi játékostól az Egyesült Államokban rendezett torna elődöntőjéig vezető úton azóta, hogy az ATP 1991-ben elkezdte nyilvántartani a mérkőzések játékidejét.

A másik negyeddöntő is három játszmában dőlt el: a semleges színekben versenyző, orosz Karen Hacsanov az első két szettet megnyerte a belga Alexander Blockx ellen, miután a harmadik szettben ellenfele – aki pályafutása során korábban még sosem jutott tovább a második körnél GS-tornán – sérülésre hivatkozva feladta a mérkőzést, amely így mindössze 1 óra 38 percig tartott.

Hacsanov az elődöntőben Zverev ellen lép majd pályára. Az orosz teniszező korábban már kétszer szerepelt majortorna elődöntőjében, a 2022-es US Openen, valamint a 2023-as Australian Openen. Az orosz játékos idén pályafutása során először mind a négy Grand Slam-tornán eljutott minimum a harmadik körig, a kisebb versenyeken azonban igencsak rossz a mérlege: 10 győzelem és 15 vereség, ráadásul a US Open előtt mindhárom kemény pályás tornáján már az első fordulóban búcsúzott, a New York-i menetelése így mindenképpen meglepetésnek számít. Amennyiben pedig legyőzi az esélyesebb Zverevet, pályafutása első GS-döntőjén szerepelhetne.

A másik elődöntőben egyébként egymás ellen találkozik két amerikai játékos: a Carlos Alcarazt búcsúztató Ben Shelton ellenfele Frances Tiafoe lesz Flushing Meadows-ban.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ, FÉRFIAK

Zverev (német, 1.)–Van de Zandschulp (holland) 6:2, 7:5, 6:1

Hacsanov (orosz)–Blockx (belga, 28.) 6:2, 7:5, 3:2-nél Blockx feladta

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

FÉRFI EGYES

Zverev (német, 1.)–Hacsanov (orosz)

Tiafoe (amerikai, 11.)–Shelton (amerikai, 8.)

NŐI EGYES

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 3.)

Gauff (amerikai, 4.)–Ribakina (kazah, 2.)