Molnár Attila fotófinissel döntős az Atlétikai Világdöntőn 400 méteren

A 24 éves magyar versenyző remekül kezdett, s ugyan a végére elfáradt, nagyon szoros versenyben három ezreddel előzte meg a japán Nakadzsima Jukit a negyedik helyen a második előfutamban, így ott lesz a fináléban szombaton. Az első futamban Enyingi Patrik a kilencedik helyen zárt.

ATLÉTIKA

VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)

Férfi 400 m

Első elődöntő

1. Busang Collen Kebinatshipi (botswanai) 44.23 mp

2. Chris Bailey (amerikai) 44.28

3. Rai Benjamin (amerikai) 44.28

... 9. Enyingi Patrik 45.72

Második elődöntő

1. Jacory Patterson (amerikai) 44.73 mp

2. Mathew Hudson-Smith (brit) 44.79

3. Lee Eppie (botswanai) 44.85

4. Molnár Attila 44.97