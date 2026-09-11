Nemzeti Sportrádió

Molnár Attila fotófinissel döntős az Atlétikai Világdöntőn 400 méteren

M. B.M. B.
2026.09.11. 19:36
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Molnár Attila (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Enyingi Patrik atlétikai világdöntő Molnár Attila férfi 400 méteres síkfutás
Molnár Attila a 4. helyen jutott be a budapesti atlétikai világdöntő fináléjába 400 méteres síkfutásban

A 24 éves magyar versenyző remekül kezdett, s ugyan a végére elfáradt, nagyon szoros versenyben három ezreddel előzte meg a japán Nakadzsima Jukit a negyedik helyen a második előfutamban, így ott lesz a fináléban szombaton. Az első futamban Enyingi Patrik a kilencedik helyen zárt. 

ATLÉTIKA
VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)
Férfi 400 m 
Első elődöntő
1. Busang Collen Kebinatshipi (botswanai) 44.23 mp
2. Chris Bailey (amerikai) 44.28
3. Rai Benjamin (amerikai) 44.28
... 9. Enyingi Patrik 45.72

Második elődöntő
1. Jacory Patterson (amerikai) 44.73 mp
2. Mathew Hudson-Smith (brit) 44.79
3. Lee Eppie (botswanai) 44.85
4. Molnár Attila 44.97

 

Enyingi Patrik atlétikai világdöntő Molnár Attila férfi 400 méteres síkfutás
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