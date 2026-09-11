Európai kézilabdaligák: öt magyar gól Bukarestben

A liga honlapja szerint a válogatott Pergel Andrej három találatával a címvédő Dinamo odahaza 30–23-ra nyert a CSA Steaua Bucuresti ellen a férfiligában. A nőknél Korsós Dorina két góljával a Rapid hazai pályán 35–20-ra verte a CSM Iasi-t.

Leimeter Csaba egyszer volt eredményes az újonc Balingen-Weilstettenben, amely 29–27-re kikapott a Rhein-Neckar Löwen otthonában a német bajnokságban.

Merkovszki Pál hat védése ellenére a Pontault-Combault 34–29-es vereséggel távozott a Cournon d'Auvergne otthonából a francia másodosztályban.

Gyurka János vezetőedző együttese, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat házigazdaként 30–29-re kikapott a HSG Holding Graztól az osztrák férfi élvonalban.