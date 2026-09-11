Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: öt magyar gól Bukarestben

2026.09.11. 22:30
null
Korsós Dorina (Fotó: FB/Handbal CS Rapid București)
Címkék
Gyurka János Pergel Andrej Balingen-Weilstetten HSG Xentis Lipizzanerheimat Pontault-Combault Rapid Bucuresti Leimeter Csaba Korsós Dorina Dinamo Bucuresti Merkovszki Pál
Összesen öt magyar gól született a Dinamo Bucuresti férfi és a Rapid Bucuresti női kézilabdacsapatának pénteki bajnoki mérkőzésén.

A liga honlapja szerint a válogatott Pergel Andrej három találatával a címvédő Dinamo odahaza 30–23-ra nyert a CSA Steaua Bucuresti ellen a férfiligában. A nőknél Korsós Dorina két góljával a Rapid hazai pályán 35–20-ra verte a CSM Iasi-t.

Leimeter Csaba egyszer volt eredményes az újonc Balingen-Weilstettenben, amely 29–27-re kikapott a Rhein-Neckar Löwen otthonában a német bajnokságban.

Merkovszki Pál hat védése ellenére a Pontault-Combault 34–29-es vereséggel távozott a Cournon d'Auvergne otthonából a francia másodosztályban.

Gyurka János vezetőedző együttese, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat házigazdaként 30–29-re kikapott a HSG Holding Graztól az osztrák férfi élvonalban.

Gyurka János Pergel Andrej Balingen-Weilstetten HSG Xentis Lipizzanerheimat Pontault-Combault Rapid Bucuresti Leimeter Csaba Korsós Dorina Dinamo Bucuresti Merkovszki Pál
Legfrissebb hírek

Hiába Eppel gólja, a Csíkszereda továbbra is nyeretlen – videó

Minden más foci
21 perce

Palasics védései is kellettek a Melsungen sikeréhez a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
Tegnap, 22:38

Nuno Campos új szintre emelte a Dinamót, vezeti a román bajnokságot

Minden más foci
2026.09.08. 12:22

Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Slatinában

Kézilabda
2026.09.07. 21:58

Európai kézilabdaligák: Leimeter Csaba hét gólt lőtt a Bundesligában

Kézilabda
2026.09.03. 22:35

Máthé Dominik nyolc gólt lőtt Pancsován

Kézilabda
2026.08.28. 21:32

Pergel Andrej román Szuperkupa-győztes lett a Dinamóval – kézilabdakörkép

Kézilabda
2026.08.22. 21:18

Európai kézilabdaligák: Bajnokok Ligája-induló a Melsungen

Kézilabda
2026.06.07. 17:44