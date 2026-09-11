Nemzeti Sportrádió

Kétgólos előnyről, szétlövésben kapott ki a Fehérvár

B. Zs.B. Zs.
2026.09.11. 22:28
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Fotó: Szabó Miklós
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 Ocskay Gábor Vienna Capitals
Pénteken kezdetét vette az Ifj. Ocskay Gábor-emlékhétvége Székesfehérváron, a FEHA19 5–1-re kapott ki a Klagenfurt II.-től, a Hydro Fehérvár AV19 bár vezetett két góllal is, végül büntetőkkel a Bécs kerekedett felül.

Szeptember 11-én ünnepelte volna 51. születésnapját ifj. Ocskay Gábor, a 2009-ben márciusában tragikus hirtelenséggel elhunyt hazai hokilegendára sokáig egy emléktornával tisztelegtek, ám az elmúlt időszakban nem volt erre lehetőség. Ebben az évadban azonban a Hydro Fehérvár AV19 és a FEHA19 újraindította ezt a hagyományt, méghozzá egy emlékhétvége keretében. Az eseményt péntek délután a FEHA19 és a Klagenfurt II. összecsapása nyitotta meg, a vendégek 5–1-re nyertek.

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fotó 2026.09.11.

Fúró és némi hirig a jégen – kezdetét vette az Ifj. Ocskay Gábor-emlékhétvége Székesfehérváron (Fotó: Szabó Miklós)

 

Este a Hydro Fehérvár AV19 a szintén ICEHL-es Vienne Capitals együttesével csapott össze, jó erőfelmérőnek számított ez a találkozó egy héttel a ligarajt előtt. A mérkőzést jobban kezdte a Fehérvár, az első harmad utolsó perceiben Viktor Persson révén ugyan betalált a Volán, de ezt a játékvezetők les miatt érvénytelenítették. Mindkét fél komolyan vette ezt a hatvan percet, ökölpárbajból és lökdösődésből sem volt hiány. Az utolsó harmadban aztán megtört a jég, hat perc elteltével Hári János és Anze Kuralt vitte át a korongot a bécsi védelmen, majd utóbbi éles szögből kilőtte a rövid felsőt. Pár perc múlva már kettőre nőtt a magyar csapat előnye, lendületes akciót a visszatérő Terbócs István zárt le. Úgy tűnt, eldőlt a mérkőzés, ám két védelmi megingást kihasználtak a vendégek és egyenlítettek. A hosszabbítás több hazai lehetőséget hozott, de gólt nem, a szétlövésben a fehérváriak nem találtak be, a bécsiek kétszer is, így a Capitals nyerte meg a mérkőzést. 

JÉGKORONG
Ifj. Ocskay Gábor-emlékhétvége, Székesfehérvár
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS (osztrák) 2–3 (0–0, 0–0, 2–2, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Székesfehérvár, 2718 néző. Vezette: Nagy A., Kis-Király, Szabó D., Varjú. 
FEHÉRVÁR: Reijola – Macpherson (1), Persson / Zloty, Horváth D. / Falus, Stipsicz / Kiss R. – CHEEK, HÁRI (1), KURALT 1 / Cyr, Kulmala, Erdély / TERBÓCS 1, Németh (1), Vincze P. / Farkas L., Páterka, Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
VIENNA: Reideborn – Hackl, Bailen / Bourque, Lindner / Wolf, Steffler – LILJA 1 (1), VEY (1), GREGOIRE (1) / Lanzinger, Gersich, KOSMACHUK 1 / Koschek, Wallner, Peeters 1 / Antonitsch, Kromp, Richter. Edző: Mike Stewart
Kapura lövések: 25–35. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Sok jó dolgot csináltunk ezen a mérkőzésen, mindkét csapat részéről ez egy kiváló találkozó volt. A tempó és a játék intenzitása már olyan volt, mintha az idényben lennénk. Az eredmény ellenére a teljesítményünkkel elégedett vagyok. 

 

Hydro Fehérvár AV19 Ocskay Gábor Vienna Capitals
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