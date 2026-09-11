Nemzeti Sportrádió

Szabalenka és Ribakina játssza a US Open női döntőjét

T. Z.T. Z.
2026.09.11. 07:18
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Jelena Ribakina (balra) nagy csatában győzte le az amerikaiak kedvencét, Coco Gauffot (Fotó: Getty Images)
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Arina Szabalenka US Open női tenisz Jelena Ribakina
Összejött az álomdöntő az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) női mezőnyében, a címvédő, első helyen kiemelt Arina Szabalenka és a második helyen rangsorolt Jelena Ribakina mérkőzik meg egymással a New York-i fináléban szombaton. A fehérorosz Jessica Pegulát, a kazah pedig Coco Gauffot győzte le az elődöntőben magyar idő szerint péntek hajnalban.

Elsőként a torna nagy favoritja, Arina Szabalenka lépett pályára az Arthur Ashe Stadionban, ahol a harmadik kiemelt, hazai közönség előtt versenyző, amerikai Jessica Pegula várt rá. A két játékos jól ismeri egymást, hiszen korábban már 13-szor játszottak egymás ellen, és szoros csatára volt kilátás. Ezúttal azonban a vártnál simábban alakult az összecsapás: bár az első játszma még nagy küzdelmet hozott a két játékos között, Szabalenka 5:5-nél elvette Pegula adogatását, majd kiszerválta a szettet és szettelőnybe került.

A második játszmában aztán már egyértelműen a fehérorosz akarata érvényesült: Szabalenka könyörtelenül letámadta ellenfele adogatásait, miközben a saját szervájánál stabil maradt. A világelső ezt a játszmát 6:2-vel húzta be, és 1 óra 29 perces mérkőzés után sorozatban negyedszer jutott döntőbe a US Openen.

Szabalenka ezzel sorozatban a 19. mérkőzését nyerte meg az amerikai Grand Slam-tornán, s már csak egy győzelem választja el attól, hogy csatlakozzon Chris Everthez és Serena Williamshez, akik anno sorozatban háromszor tudtak diadalmaskodni a New York-i GS-tornán.

A másik elődöntőben az ugyancsak hazai közönség előtt versenyző, közönségkedvenc Coco Gauff és a kazah Jelena Ribakina csapott össze egymással. Az amerikai kezdett jobban, s agresszív teniszének köszönhetően 6:3-ra meg is nyerte az első játszmát. Ribakina azonban látványosan feljavult a második szettre, egyre biztosabban játszott az alapvonalról, ennek köszönhetően 6:4-gyel kiegyenlített – következhetett tehát a döntő játszma.

Ribakina ekkor is jobban játszott ellenfelénél, és 5:3-nál már a mérkőzésért adogathatott, de Gauff ekkor még visszavette az adogatását. A következő játékban azonban a kazah klasszis ismét brékelt, ami pedig a győzelmet jelentette számára. A mérkőzés 2 óra 8 percig tartott. 

A szombati (álom)döntőben Szabalenka a harmadik egymást követő US Open-győzelméért, Ribakina pedig pályafutása harmadik Grand Slam-elsőségéért száll harcba Flushing Meadowsban. 

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 3.) 7:5, 6:2
Ribakina (kazah, 2.)–Gauff (amerikai, 4.) 3:6, 6:4, 6:4 

 

Arina Szabalenka US Open női tenisz Jelena Ribakina
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