Davis-kupa: a dél-koreaiakkal játszanak a címvédő olaszok a negyeddöntőben

Olaszország és Dél-Korea vívja az egyik negyeddöntőt a Davis-kupában. A tavaly finalista spanyolok az osztrákokkal csapnak össze a legjobb négy közé kerülésért. A keddi sorsolás alapján a másik két párosításban német–brit és cseh–kanadai ütközetet rendeznek. A viadalt fedett pályán, kemény borításon játsszák majd – az olaszok háromszoros címvédőként szerepelnek Bolognában.

