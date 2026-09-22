Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: a dél-koreaiakkal játszanak a címvédő olaszok a negyeddöntőben

2026.09.22. 14:36
Flavio Cobolli a 2025-ös fináléban (Fotó: Getty Images)
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Davis-kupa negyeddöntő Dél-Korea Olaszország
A címvédő és házigazda olasz válogatott a története során először negyeddöntős dél-koreai csapattal játszik majd a tenisz Davis-kupa nyolcas döntőjében, amelyre Bolognában kerül sor november 24. és 29. között.

Olaszország és Dél-Korea vívja az egyik negyeddöntőt a Davis-kupában. A tavaly finalista spanyolok az osztrákokkal csapnak össze a legjobb négy közé kerülésért. A keddi sorsolás alapján a másik két párosításban német–brit és cseh–kanadai ütközetet rendeznek. A viadalt fedett pályán, kemény borításon játsszák majd – az olaszok háromszoros címvédőként szerepelnek Bolognában.
 

 

Davis-kupa negyeddöntő Dél-Korea Olaszország
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