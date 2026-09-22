Testnevelési Egyetem: elindult a regisztráció a 9. Netrisk Sport és Innováció Konferenciára

Immáron kilencedik alkalommal rendezik meg a hazai sporttudományos élet egyik jeles eseményét, a Netrisk Sport és Innováció Konferenciát, amelynek október 6-án a Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA), október 7-én és 8-án a Magyar Testnevelési és Sporttudomány Egyetem (TF) ad otthont – írja honlapján a TF.

A kétnapos rendezvény azt igyekszik körbejárni, milyen eséllyel vágnak neki a 2028-as Los Angeles-i olimpiának a magyar sportolók három olyan sportágban, amelyben hagyományosan jól szerepelnek: úszásban, kajak-kenuban és vízilabdában.

Október 6-án a NEKA-n startol a Sportinno, amelynek középpontjában főként az utánpótlásképzés és tehetséggondozás legfőbb kérdései állnak. Október 7-én neves külföldi főelőadókkal folytatódik az esemény – már a TF-en. A hivatalos megnyitó után ugyanis Thomas Konietzko, a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség elnöke, Adrian Radulescu, David Popovici olimpiai bajnok úszó edzője, a román úszóválogatott kapitánya és Alessandro Campagna, az olasz vízilabda-válogatott legendás szövetségi kapitánya lép a pódiumra.

Az október 7-i rendezvény azt igyekszik körbejárni, milyen eséllyel vágnak neki a 2028-as Los Angeles-i olimpiának a magyar sportolók három olyan sportágban, amelyben hagyományosan jól szerepelnek: úszásban, kajak-kenuban és vízilabdában.

A szekciók során a kerekasztalokon vendégünk lesz többek között Székely Bulcsú olimpiai bajnok vízilabdázó, prof. dr. Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya, a TF egyetemi tanára, Szokolai László mesteredző, Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, hatszoros Európa-bajnok nyílt vízi úszó, Olasz Anna világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, dr. Szájer Péter, a Nemzetközi Úszószövetség (WA) technikai bizottságának tagja, Varga Zsolt olimpiai bajnok és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Nádas Bence olimpiai ezüstérmes, világbajnok és Európa-bajnok kajakozó, Fejes Dániel háromszoros világbajnok kenus.

Október 8-án rendezik a TF-en a Magyar Aktív Életmód Szövetség (MAÉLSZ) konferenciáját is, melynek középpontjában a szabadidősport hazai helyzete és fejlesztési lehetőségei, valamint az aktív életmód és a lakosság egészségfejlesztése áll.

A konferenciát remek kísérő programok gazdagítják: az évek óta sikeres Sportpiac (TF), a Sportinno-fotókiállítás (TF) és a hazai sportági szakszövetségek fotóiból álló gyűjtemény – utóbbit a TF Könyvtár és Levéltárában tekinthetjük meg.

A rendezvényre ide kattintva regisztrálhatnak az érdeklődők.