Hámori Luca is érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon

Hámori a +80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és szerda délután a lengyel Kinga Krówka ellen bokszolja az elődöntőjét.

Az 51 kilós Horváth Laura ugyanakkor 5:0-s pontozással alulmaradt a német Maxi Klötzerrel szemben, és búcsúzott a negyeddöntőben.

A 17 órakor kezdődő programban Szeleczki Lilla (48 kg) az ukrán Hanna Ohota, majd Szaka István (50 kg) az azeri Sübhan Mammadov ellen ugyancsak a négy közé jutásért lép ringbe.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

NŐK

NEGYEDDÖNTŐ

51 kg: Klötzer (német)–Horváth Laura p. gy. (5:0)

65 kg: Hámori Luca–Rozentale (lett) p. gy. (5:0)