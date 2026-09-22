Hámori Luca is érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon
A 65 kilós Hámori Luca meggyőző különbséggel, az első menetben számoltatva is ellenfelére, 5:0-s pontozással legyőzte a lett Beatrise Rozentalét, és bejutott a négy közé a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon.
Hámori a +80 kg-os Szira Zsófia után a második biztos érmese a magyar csapatnak, és szerda délután a lengyel Kinga Krówka ellen bokszolja az elődöntőjét.
Az 51 kilós Horváth Laura ugyanakkor 5:0-s pontozással alulmaradt a német Maxi Klötzerrel szemben, és búcsúzott a negyeddöntőben.
A 17 órakor kezdődő programban Szeleczki Lilla (48 kg) az ukrán Hanna Ohota, majd Szaka István (50 kg) az azeri Sübhan Mammadov ellen ugyancsak a négy közé jutásért lép ringbe.
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
NŐK
NEGYEDDÖNTŐ
51 kg: Klötzer (német)–Horváth Laura p. gy. (5:0)
65 kg: Hámori Luca–Rozentale (lett) p. gy. (5:0)
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