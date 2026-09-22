A MOB érdekképviseletet és közvetítői szerepet vállal a szövetségek és a sportirányítás között

A keddi beszámoló szerint a Gyulay Zsolt MOB-elnök által összehívott kötetlen hangulatú reggelin a sportági szövetségek vezetői kifejezetten kérték ezt az ötkarikás szervezettől.

A kedd reggeli találkozón 30 olimpiai sportágat képviselő vezető vett részt, az egyeztetésen pedig a magyar sport aktuális kérdései kerültek terítékre a rendezvényektől a soron következő kvalifikációs versenyekig, illetve a Magyarországon jövőre esedékes nagy nemzetközi eseményekig.

Gyulay Zsolt mindenekelőtt gratulált az elmúlt időszakban világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon szerzett összesen 52 magyar éremhez, amelyek közül 19 volt arany, s hangsúlyozta, időarányosan jobbak az eredmények, mint a párizsi ötkarikás játékok előtt, ami optimizmusra ad okot.

Az esemény célja az volt, hogy ne csak a közgyűlési keretek között, hanem kötetlen formában is találkozni tudjanak a szövetségi vezetők, és a közös gondolkodás során terítékre kerüljenek olyan problémák, amelyek érinthetik a Los Angeles-i olimpiai felkészülést.

A beszámoló szerint szó esett a jövőre Magyarországon sorra kerülő nemzetközi sporteseményekről – 2027-ben négy világbajnokságot rendeznek az országban –, és arról is, hogy miként állnak az ezekkel kapcsolatos előkészületek.

„A MOB ugyanakkor kész a sportági szövetségek bizonyos fokú érdekképviseletére és afféle közvetítő szerepet vállalni a sportági szövetségek és a sportirányítás között – ez egyébként a szövetségi elnökök kifejezett kérése is volt” – olvasható a beszámolóban.

Gyulay Zsolt a találkozón elmondta, hogy a MOB elnöksége által korábban megítélt kétszer 60 millió forintos, úgynevezett rendkívüli támogatásból, amelyet a Los Angeles-i felkészülés váratlanul beeső költségeire különített el a MOB, 29 millió forintra már leszerződtek 9 sportági szövetséggel.