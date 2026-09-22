Videó: különleges mezben lép pályára válogatottbeli búcsúmeccsén Lionel Messi

Az egyedi mezen Messi nevét és a tízes számot is arany színben tüntetik fel, de a dél-amerikai ország zászlaján látható napmotívum is feltűnik az Adidas alkotásán.

„Egy utolsó meccs... Egy mez egy életre” – írta a posztban Lionel Messi.

A nyolcszoros aranylabdás, hazája válogatottjával 2022-ben világbajnokságot nyerő kiválóság október 6-án lép utoljára pályára a nemzeti együttesben – a Buenos Aires-i Monumental Stadionban sorra kerülő találkozón Benin lesz a háromszoros világbajnok ellenfele.