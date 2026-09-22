Nemzeti Sportrádió

Videó: különleges mezben lép pályára válogatottbeli búcsúmeccsén Lionel Messi

M. B.M. B.
2026.09.22. 14:27
Lionel Messi, itt még az Inter Miami szerelésében (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott argentin labdarúgás Argentína
Különleges szerelésben lép pályára pályafutása utolsó válogatott mérkőzésén Lionel Messi – derül ki az argentin zseni hivatalos Instagram-oldalára feltöltött videóból.

Az egyedi mezen Messi nevét és a tízes számot is arany színben tüntetik fel, de a dél-amerikai ország zászlaján látható napmotívum is feltűnik az Adidas alkotásán.

„Egy utolsó meccs... Egy mez egy életre” – írta a posztban Lionel Messi. 

A nyolcszoros aranylabdás, hazája válogatottjával 2022-ben világbajnokságot nyerő kiválóság október 6-án lép utoljára pályára a nemzeti együttesben – a Buenos Aires-i Monumental Stadionban sorra kerülő találkozón Benin lesz a háromszoros világbajnok ellenfele.

 

 

Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott argentin labdarúgás Argentína
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