„Ostoba, tudatlan és képmutató” – így reagált az izraeli szövetség az ír kapitány szavaira

Gondoskodott a „meccshangulatról” a vasárnapi, debreceni Izrael–Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt Heimir Hallgrímsson, az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitánya, aki a múlt heti kerethirdetésnél a mérkőzéssel kapcsolatban kijelentette: a közel-keleti országot a népirtással azonosítja – emlékeztet az Irish Times.

„Nem a népirtókkal, hanem a népirtók ellen, nem Izraellel, hanem Izrael ellen játszunk” – jelentette ki az 59 éves szakember, hozzátéve, hogy ha az orosz válogatottat kizárták ukrajnai invázió miatt, Izraelt a palesztinokkal szembeni agresszió miatt kellene szankcionálni.

A közel-keleti ország szövetsége az X-en reagált Hallgrímsson szavaira: „Számtalan területen hozzájárultunk az emberiség fejlődéséhez, rengeteg Nobel-díjjal büszkélkedhetünk. Sajnos az ír szövetségi kapitány által demonstrált ostobaságra, tudatlanságra és képmutatásra még nem találtuk fel az ellenszert. Nem a tudatlansággal, a képmutatással és az ostobasággal játszunk, hanem az ellen az edző ellen, aki mindezt megtestesíti” – hangzott a riposzt. Az Irish Times megjegyzi: az izraeli szövetség fontolgatja, hogy panaszt tesz az UEFA-nál Hallgrímsson kijelentéseivel kapcsolatban, de a honlap értesülései szerint hétfői reggelig ilyen kereset még nem futott be az európai szervezethez.

We have contributed to the world and humanity in countless fields, earning an impressive number of Nobel Prizes along the way. Unfortunately, we have not yet found a cure for stupidity, ignorance and hypocrisy displayed by @IrelandFootball team coach. We’re not playing with… — ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 21, 2026

Az eset kapcsán megszólalt több mint 160 ír sportoló is, akik nyílt levélben arra kérték a labdarúgó-válogatottat, hogy bojkottálja a közelgő, Izrael elleni mérkőzéseket.

„Ez egy jelentős pillanat, amikor lehetőségük van arra, hogy a helyes döntést hozzák meg. A mérkőzések kihagyása lenne a leginkább sportszerű cselekedet. Bátorságuk révén megmutathatnák a sport egyesítő erejét, emlékeztethetnének a mindannyiunkat összekötő közös értékekre, és tettükkel a sporteseményen messze túlmutató hatást érhetnének el” – olvasható a levélben.

Az Európai Unió tagjai közül Írország az egyik legnagyobb kritikusa a gázai háborúnak, ezért az ír labdarúgó-szövetség (FAI) azt kérte az európai szövetségtől (UEFA), hogy függessze fel Izrael szereplését a kontinentális versenysorozatokban. A FAI később mégis vállalta a mérkőzések lejátszását a válogatottat és a szövetséget érintő esetleges szankciókra hivatkozva, ugyanakkor jövő vasárnap az izraelieket nem hazai pályán látja vendégül, hanem a szerbiai Topolyán.