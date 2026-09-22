Nemzeti Sportrádió

„Ostoba, tudatlan és képmutató” – így reagált az izraeli szövetség az ír kapitány szavaira

V. H. L.V. H. L.
2026.09.22. 13:37
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Heimir Hallgrímsson (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Írország Izrael Heimir Hallgrímsson Debrecen
Nem válogatott a jelzőkben Heimir Hallgrímsson ír szövetségi kapitány múlt heti kijelentésével kapcsolatban az Izraeli Labdarúgó-szövetség, amely a vetélytársat „népirtóknak” tituláló edzőt ostobának, tudatlannak és képmutatónak titulálta a közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Gondoskodott a „meccshangulatról” a vasárnapi, debreceni Izrael–Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt Heimir Hallgrímsson, az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitánya, aki a múlt heti kerethirdetésnél a mérkőzéssel kapcsolatban kijelentette: a közel-keleti országot a népirtással azonosítja – emlékeztet az Irish Times.

„Nem a népirtókkal, hanem a népirtók ellen, nem Izraellel, hanem Izrael ellen játszunk” – jelentette ki az 59 éves szakember, hozzátéve, hogy ha az orosz válogatottat kizárták ukrajnai invázió miatt, Izraelt a palesztinokkal szembeni agresszió miatt kellene szankcionálni.

A közel-keleti ország szövetsége az X-en reagált Hallgrímsson szavaira: „Számtalan területen hozzájárultunk az emberiség fejlődéséhez, rengeteg Nobel-díjjal büszkélkedhetünk. Sajnos az ír szövetségi kapitány által demonstrált ostobaságra, tudatlanságra és képmutatásra még nem találtuk fel az ellenszert. Nem a tudatlansággal, a képmutatással és az ostobasággal játszunk, hanem az ellen az edző ellen, aki mindezt megtestesíti” – hangzott a riposzt. Az Irish Times megjegyzi: az izraeli szövetség fontolgatja, hogy panaszt tesz az UEFA-nál Hallgrímsson kijelentéseivel kapcsolatban, de a honlap értesülései szerint hétfői reggelig ilyen kereset még nem futott be az európai szervezethez.

Az eset kapcsán megszólalt több mint 160 ír sportoló is, akik nyílt levélben arra kérték a labdarúgó-válogatottat, hogy bojkottálja a közelgő, Izrael elleni mérkőzéseket.

„Ez egy jelentős pillanat, amikor lehetőségük van arra, hogy a helyes döntést hozzák meg. A mérkőzések kihagyása lenne a leginkább sportszerű cselekedet. Bátorságuk révén megmutathatnák a sport egyesítő erejét, emlékeztethetnének a mindannyiunkat összekötő közös értékekre, és tettükkel a sporteseményen messze túlmutató hatást érhetnének el” – olvasható a levélben.

Az Európai Unió tagjai közül Írország az egyik legnagyobb kritikusa a gázai háborúnak, ezért az ír labdarúgó-szövetség (FAI) azt kérte az európai szövetségtől (UEFA), hogy függessze fel Izrael szereplését a kontinentális versenysorozatokban. A FAI később mégis vállalta a mérkőzések lejátszását a válogatottat és a szövetséget érintő esetleges szankciókra hivatkozva, ugyanakkor jövő vasárnap az izraelieket nem hazai pályán látja vendégül, hanem a szerbiai Topolyán.

 

Nemzetek Ligája Írország Izrael Heimir Hallgrímsson Debrecen
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