Brit ellenfelet kapott a PLER a férfi kézilabda Európa-kupában

Az első mérkőzést október 17-én vagy 18-án a BUD Arénában, a visszavágót egy héttel később, 24-én vagy 25-én Angliában rendezik – írja Facebook-oldalán a magyar csapat.

Az Islington ugyanúgy a 2. fordulóban kapcsolódik meg az Európa-kupába, ahogyan a budapesti csapat.

A londoni székhelyű, amatőr kézilabdaklubot 2012-ben alapították; a Rats (Patkányok) becenévre hallgató Islington HC a klub történetének legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy az angol bajnokság legutóbbi idényét ezüstérmesként zárta – tudtuk meg a plerbudapest.hu-ról.

A bajnoki 4. helyezett FTC, az 5. helyezett Balatonfüred és a 6. helyezett NEKA nem kívánt indulni az európai kupákban, így került a harmadik számú kontinentális kupasorozat mezőnyébe a 2025–2026-os bajnokság 7. helyén záró PLER-Budapest.