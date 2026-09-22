Nemzeti Sportrádió

Brit ellenfelet kapott a PLER a férfi kézilabda Európa-kupában

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 13:17
null
Fotó: PLER-Budapest Facebook
Címkék
PLER férfi kézi Ek férfi kézilabda Európa-kupa PLER-Budapest
Kedden sorsoltak a férfi kézilabda Európa-kupa 2. fordulójára: a PLER-Budapest ellenfele a brit Islington HC lesz.

Az első mérkőzést október 17-én vagy 18-án a BUD Arénában, a visszavágót egy héttel később, 24-én vagy 25-én Angliában rendezik – írja Facebook-oldalán a magyar csapat.

Az Islington ugyanúgy a 2. fordulóban kapcsolódik meg az Európa-kupába, ahogyan a budapesti csapat.

A londoni székhelyű, amatőr kézilabdaklubot 2012-ben alapították; a Rats (Patkányok) becenévre hallgató Islington HC a klub történetének legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy az angol bajnokság legutóbbi idényét ezüstérmesként zárta – tudtuk meg a plerbudapest.hu-ról.

A bajnoki 4. helyezett FTC, az 5. helyezett Balatonfüred és a 6. helyezett NEKA nem kívánt indulni az európai kupákban, így került a harmadik számú kontinentális kupasorozat mezőnyébe a 2025–2026-os bajnokság 7. helyén záró PLER-Budapest.

 

PLER férfi kézi Ek férfi kézilabda Európa-kupa PLER-Budapest
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda Ek: a PLER a második fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz

Kézilabda
2026.07.07. 15:13

Férfi kézilabda: az FTC visszalépett a nemzetközi kupától – a PLER indul

Kézilabda
2026.06.18. 10:29

Biztató első idény az új érában Tatabányán

Kézilabda
2026.06.02. 06:56

A visszavágón is kikapott a Tatabánya, északmacedón ellenfele nyerte meg a férfi kézi Európa-kupát

Kézilabda
2026.05.31. 21:44

Éles Benedek: Mindent megteszünk, csúszni-mászni fogunk a trófeáért

Kézilabda
2026.05.31. 09:19

Súlyos az Európa-kupa döntőjében kidőlő tatabányai játékos sérülése

Kézilabda
2026.05.27. 16:10

A Tatabánya nagy csatában kikapott az Európa-kupa döntőjének első meccsén

Kézilabda
2026.05.24. 18:48

Első nemzetközi kupadöntőjét vívja a Tatabánya férfi kézilabdacsapata

Kézilabda
2026.05.24. 07:01