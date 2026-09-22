Szerződésbontás az MTK-nál, két és fél év után távozik a bosnyák támadó
Az MTK kedden bejelentette, hogy a nyári átigazolási időszak végén közös megegyezéssel szerződést bontott Marin Jurinával, a bosnyák támadó távozik a csapattól.
A 32 éves Jurina, aki Magyarországon korábban a Mezőkövesdben és a DVTK-ban is futballozott, két és fél idényt töltött a kék-fehéreknél, és soraikban 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett a Transfermarkt kimutatása szerint.
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