Nemzeti Sportrádió

Szerződésbontás az MTK-nál, két és fél év után távozik a bosnyák támadó

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 13:33
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Marin Jurina (Fotó: Kovács Péter)
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MTK Marin Jurina magyar átigazolás
Az MTK kedden bejelentette, hogy a nyári átigazolási időszak végén közös megegyezéssel szerződést bontott Marin Jurinával, a bosnyák támadó távozik a csapattól.

A 32 éves Jurina, aki Magyarországon korábban a Mezőkövesdben és a DVTK-ban is futballozott, két és fél idényt töltött a kék-fehéreknél, és soraikban 79 tétmérkőzésen 21 gólt szerzett a Transfermarkt kimutatása szerint.

 

MTK Marin Jurina magyar átigazolás
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