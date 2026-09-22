Sós Bence: Ha bemegy a harmadik, nyerünk Soroksáron

A hétvége meccsét Soroksáron játszották az NB II-ben, az éllovas hazaiak az akkor még a tabella második helyén álló Tiszakécskét fogadták. Az izgalmas és fordulatos összecsapás 3–3-mal ért véget, mindkét együttes megőrizte idénybeli bajnoki veretlenségét, a soroksáriak az első helyüket is, míg a vendégek visszacsúsztak a harmadik pozícióba a tabellán. A találkozó legjobbja a duplázó Sós Bence, a vendégek rutinos játékosa volt.

Sós Bence maga mögött hagyta gólképtelen időszakát (Fotó: Tiszakécskei LC)

„A nagyszerű mérkőzésen mindkét csapat győzelemre tört, ezért születhetett ennyi gól – mondta megkeresésünkre a tiszakécskeiek 32 éves szélsője. – Remek akció végén a hetedik percben megszereztük a vezetést a lövésemmel, s bizony közel álltunk a győzelemhez, hiszen az első félidőt követően három-egyre vezettünk.”

Márpedig ez megsüvegelendő teljesítmény, mert az ezt megelőző hét fordulóban összesen négy gólt kapott a Soroksár, ezúttal pedig egy félidő alatt hármat. De végül csak egy pontot szerzett a Tiszakécske.

„Sajnáljuk, hogy így alakult, jóllehet a döntetlen sem lebecsülendő eredmény a listavezető ellen. Mindössze négy pontra vagyunk az első helytől – ha valaki a rajt előtt azt mondja, nyolc forduló után így állunk majd, alighanem megmosolyogjuk. A biztos bennmaradás a célunk, akárcsak az előző idényben.”

Sós Bence duplázással vetett tehát véget gólaszályának, s mint elmondta, azért lehet újra eredményes, mert Pintér Csaba vezetőedző feljebb tolta a bal oldali védő pozíciójából, így gyakrabban kerül az ellenfél kapuja elé. Olyannyira, hogy a vasárnapi meccsen csapata 3–2-es vezetésénél megszerezhette volna a harmadik gólját is.

„Radnóti Dániel bravúrral, lábbal védett ennél a próbálkozásomnál. Ha bemegy, meg is nyertük volna a rangadót” – tette hozzá Sós Bence.

LABDARÚGÓ NB II

A 8. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Szeptember 19., szombat

FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár 1–0

FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 1–0

Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr 2–0

Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 4–1

Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0

Szeptember 20., vasárnap

Szentlőrinc–BVSC-Zugló 2–1

Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny 1–1

Soroksár SC–Tiszakécskei LC 3–3

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 10., szombat

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa

17.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc

17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK

Október 11., vasárnap

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE

Október 12., hétfő

19.45: BVSC-Zugló–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)