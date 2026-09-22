Nemzeti Sportrádió

Sós Bence: Ha bemegy a harmadik, nyerünk Soroksáron

VAJDA GYÖRGYVAJDA GYÖRGY
2026.09.22. 14:36
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Még veretlen a Tiszakécske a bajnokságban (Fotó: Tiszakécskei LC)
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NB II Tiszakécske labdarúgó NB II Sós Bence
Tiszakécskei edzője feljebb tolta a bal oldali védő pozíciójából Sós Bencét, s máris itt az eredménye: két gól a listavezető elleni 3–3-as rangadón.

A hétvége meccsét Soroksáron játszották az NB II-ben, az éllovas hazaiak az akkor még a tabella második helyén álló Tiszakécskét fogadták. Az izgalmas és fordulatos összecsapás 3–3-mal ért véget, mindkét együttes megőrizte idénybeli bajnoki veretlenségét, a soroksáriak az első helyüket is, míg a vendégek visszacsúsztak a harmadik pozícióba a tabellán. A találkozó legjobbja a duplázó Sós Bence, a vendégek rutinos játékosa volt.

Sós Bence maga mögött hagyta gólképtelen időszakát (Fotó: Tiszakécskei LC)

„A nagyszerű mérkőzésen mindkét csapat győzelemre tört, ezért születhetett ennyi gól – mondta megkeresésünkre a tiszakécskeiek 32 éves szélsője. – Remek akció végén a hetedik percben megszereztük a vezetést a lövésemmel, s bizony közel álltunk a győzelemhez, hiszen az első félidőt követően három-egyre vezettünk.”

Márpedig ez megsüvegelendő teljesítmény, mert az ezt megelőző hét fordulóban összesen négy gólt kapott a Soroksár, ezúttal pedig egy félidő alatt hármat. De végül csak egy pontot szerzett a Tiszakécske.

„Sajnáljuk, hogy így alakult, jóllehet a döntetlen sem lebecsülendő eredmény a listavezető ellen. Mindössze négy pontra vagyunk az első helytől – ha valaki a rajt előtt azt mondja, nyolc forduló után így állunk majd, alighanem megmosolyogjuk. A biztos bennmaradás a célunk, akárcsak az előző idényben.”

Sós Bence duplázással vetett tehát véget gólaszályának, s mint elmondta, azért lehet újra eredményes, mert Pintér Csaba vezetőedző feljebb tolta a bal oldali védő pozíciójából, így gyakrabban kerül az ellenfél kapuja elé. Olyannyira, hogy a vasárnapi meccsen csapata 3–2-es vezetésénél megszerezhette volna a harmadik gólját is.

„Radnóti Dániel bravúrral, lábbal védett ennél a próbálkozásomnál. Ha bemegy, meg is nyertük volna a rangadót” – tette hozzá Sós Bence.

LABDARÚGÓ NB II
A 8. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Szeptember 19., szombat
FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár 1–0
FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 1–0
Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr 2–0
Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 4–1
Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–0
Szeptember 20., vasárnap
Szentlőrinc–BVSC-Zugló 2–1
Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny 1–1
Soroksár SC–Tiszakécskei LC 3–3

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA
Október 10., szombat
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC
17.00: Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa
17.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc
17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK
Október 11., vasárnap
15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE
Október 12., hétfő
19.45: BVSC-Zugló–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)

 

 

NB II Tiszakécske labdarúgó NB II Sós Bence
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