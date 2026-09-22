Atlétika: U15-ös és U16-os bajnokokat avattak Székesfehérváron

A mögöttünk hagyott hétvégén a székesfehérvári Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban rendezték meg az U15-ös és U16-os atléták országos bajnokságát. A pályát szépen benépesítették a fiatalok, ugyanis a rendező klub tájékoztatása szerint

a megméretésre 68 egyesületből 854 nevezés érkezett.

Az éremtáblázat élén a házigazda ARAK végzett. A fehérvári ígéretek hat arany-, három ezüst- és hat bronzéremmel zárták a viadalt. A Budapesti Honvéd (6, 3, 4) a második, a Szombathelyi SI (5, 4, 3) a harmadik lett, de az A-Plast Ikarus tizenhárom megszerzett medáliája (5, 2, 6) is elismerést érdemel.

Az országos bajnokságról több reménység is három éremmel térhetett haza.

A hazai szövetségi portál kiemeli, hogy triplázott Bartelmess Péter (KESI), aki U15-ben 100 méteren, 300 méteren és 300 méter gáton is aranyat nyert.

Szintén három érmet szerzett Páli Henrik (VEDAC): diszkoszvetésben és kalapácsvetésben aranyat, súlylökésben bronzot. Míg Balázs Vanda (FTC) 100 méteren ezüstérmes, távolugrásban és ötösugrásban magyar bajnok lett.

Háromszor állhatott dobogóra Mata Sára (MTK Budapest) is: 80 méter gáton arany-, távolugrásban ezüst-, gerelyhajításban bronzérmet nyert.

Továbbá a két érmet szerzők között több olyan versenyző is akadt, aki két bajnoki címmel zárta a hétvégét.

A fiatalabbak ob-ja mellett az U18-as és az U20-as többpróba magyar bajnokságot is megrendezték. A tízpróbát a juniorok között Litauszki Zsombor (Békéscsabai AC), az ifik mezőnyében pedig Durkó Szilárd (Békési DAC) nyerte, míg hétpróbában Körtvélyessy Dalma (BHSE), illetve Takács Luca (KARC) bizonyult a legjobbnak.

Forrás: MASZ

Az U16-os fiatalokra ezen a hétvégén Szlovéniában vár válogatott viadal.

A Ptujban esedékes seregszemlén a házigazda szlovén, valamint a cseh, a horvát és a szlovák válogatottal mérik össze tudásukat a magyarok, akiknek 62 fős versenyzői névsorát 36 egyesület adja össze.

Az U15-ös és U16-os ob eredményei ITT érhetők el.

Az U18-as és U20-as többpróba ob eredményei ITT érhetők el.



A magyar csapat versenyszámonkénti összeállítása a szlovéniai U16-os válogatott viadalon:

Lányok

100 m: Pankotay Emma (Szombathelyi SI), Tari Eszter (A-Plast Ikarus BSE)

300 m: Gergye Anna (KVDSE), Hertelendi Lilla Szófia (Budafoki MTE)

600 m: Maróti Olga (Szeged RSC), Lőrincz Letícia Lilla (TSC-Geotech)

1500 m akadály: Szemán Dorka (VEDAC), Gerecs Daisy (TSC-Geotech)

2000 m: Katona Amina (EVSI), Madarász Panka (TSC-Geotech)

100 m gát: Fadgyas Luca (A-Plast Ikarus BSE), Henzel Nóra (MMAC)

300 m gát: Moldován Dorka (Csepel TC), Miklós Eszter (ARAK)

3000 m gyaloglás: Kovács Gizella (III. ker. TVE), Körömi Kornélia (Békéscsabai AC)

Magasugrás: Kocsis Anna (SMAFC), Pesti Laura (PSN Zrt.)

Rúdugrás: Szabó Niobé (ARAK), Móri Hanna (Biatorbágy SC)

Távolugrás: Balázs Vanda (FTC), Mata Sára (MTK Budapest)

Súlylökés: Fazekas Klára (Ráckeve 4 SZE), Bánhegyi Dóra (Győri AC)

Diszkoszvetés: Fazekas Klára (Ráckeve), Szaller Szonja (Hernádi KA)

Gerelyhajítás: Horváth Bianka (Győri AC), Pap Luca (Zalaszám ZAC)

Kalapácsvetés: Tóth Elina (Szombathelyi SI), Horváth Zsófia (Szombathelyi SI)

4x100 m: Pankotay Emma (Szombathelyi SI), Tari Eszter (A-Plast Ikarus BSE), Balázs Vanda (FTC), Kiss Niké (Győri AC)

Fiúk

100 m: Máté Patrik (AC Bonyhád), Takács Artúr Péter (TSC-Geotech)

300 m: Schmidt Gergő (Mohácsi TE), Kaszás Zsigmond (SVSE)

1000 m: Baksa Csege Jake (ARAK), Köbli Botond (BHSE)

1500 m akadály: Futár Alex (A-Plast Ikarus BSE), Jakab Flórián (Dobó SE)

3000 m: Lovas Barna Hunor (Pápai AC), Molnár Péter (ARAK)

100 m gát: Provosinszki Ábel (MTK Budapest), Grosz Zsombor (ARAK)

300 m gát: Anda Dániel (ARAK), Széver Artúr Olivér (A-Plast Ikarus BSE)

3000 m gyaloglás: Éva Zétény (III. ker. TVE)

Magasugrás: Molnár Benedek (BHSE), Lövész Dávid (TSC-Geotech)

Rúdugrás: Kerékjártó Dániel (Biatorbágy SC), Vízi Gergó (Győri AC)

Távolugrás: Fekete Milán (Vasas), Kézsmárki Gergő (Szolnoki SC-SI)

Súlylökés: Gábriel Balázs (Tamási TAM-BAU AC), Szita Patrik (Szekszárdi Sportközpont)

Diszkoszvetés: Kimmel Gábor Áron (Tamási TAM-BAU AC), Gábriel Balázs Zoltán (Tamási TAM-BAU AC)

Gerelyhajítás: Kujáni Péter (MATE-GEAC), Bényi Ádám (Reménység Vác)

Kalapácsvetés: Papp Zsombor (Szombathelyi SI), Páli Henrik (VEDAC)

4x100 m: Máté Patrik (AC Bonyhád), Takács Artúr Péter (TSC-Geotech), Fekete Milán (Vasas), Hartmann István (TSC-Geotech)

4x300 m vegyes: Gergye Anna (KVDSE), Hertelendi Lilla Szófia (Budafoki MTE), Farkas Botond (AC Bonyhád), Bartelmess Péter (KESI)

(Kiemelt kép forrása: MASZ)