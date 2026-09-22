Arteta és az Arsenal megegyezett a hosszabbításról – sajtóhír

Mikel Arteta jelenlegi szerződése jövő nyáron lejár; a BBC korábban hírt adott a hosszabbításról hónapok óta zajló tárgyalásokról, arról is, hogy közel a megállapodás – és a brit közszolgálati média kedden immár az egyezség megszületéséről írt.

A megállapodás részletei nem ismertek; a BBC annyit vél tudni, hogy az új szerződés legalább 2029-ig szól, és hogy a benne garantált fizetés jóval magasabb lesz, mint a jelenlegiben foglalt, ötmilliós bónuszlehetőséggel megspékelt évi 10 millió font.

Arteta a múlt héten azt nyilatkozta: az Arsenal-drukkereknek nincs okuk aggódni, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az „ágyúsok” alkalmazzák, és folytatni szeretné a 2019 decembere óta tartó együttműködést.