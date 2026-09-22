Nemzeti Sportrádió

Arteta és az Arsenal megegyezett a hosszabbításról – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 14:35
Mikel Arteta (Fotó: Getty Images)
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Arsenal Mikel Arteta Premier League
A BBC értesülése szerint az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) legutóbbi kiírását megnyerő Arsenal egyezségre jutott Mikel Artetával arról, hogy a következő idényben is ő lesz a csapat vezetőedzője.

Mikel Arteta jelenlegi szerződése jövő nyáron lejár; a BBC korábban hírt adott a hosszabbításról hónapok óta zajló tárgyalásokról, arról is, hogy közel a megállapodás – és a brit közszolgálati média kedden immár az egyezség megszületéséről írt.

A megállapodás részletei nem ismertek; a BBC annyit vél tudni, hogy az új szerződés legalább 2029-ig szól, és hogy a benne garantált fizetés jóval magasabb lesz, mint a jelenlegiben foglalt, ötmilliós bónuszlehetőséggel megspékelt évi 10 millió font.

Arteta a múlt héten azt nyilatkozta: az Arsenal-drukkereknek nincs okuk aggódni, nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az „ágyúsok” alkalmazzák, és folytatni szeretné a 2019 decembere óta tartó együttműködést.

 

Arsenal Mikel Arteta Premier League
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