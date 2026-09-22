Nemzeti Sportrádió

Új edző a Gladbachnál: tavasszal kiesett a Bundesligából, most újra nehéz feladat vár rá

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 15:00
Alexander Blessin tudja, milyen érzés kiesni a Bundesligából – aligha akarja újból átélni (Fotó: Getty Images)
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Alexander Blessin Bundesliga Mönchengladbach
Alexander Blessin a Borussia Mönchengladbach új vezetőedzője; az 53 éves tréner 2028 nyaráig szóló szerződést kötött – derült ki a nagy múltú, de jelenleg nehéz helyzetben lévő német élvonalbeli labdarúgócsapat keddi közleményéből.

A Mönchengladbach nagyon rosszul kezdte az idényt; Eugen Polanski vezetőedzőt már a 3. forduló után felmentették, és a beugró Jan-Moritz Lichte vezetésével sem változott a helyzet, a csapat a negyedik bajnoki mérkőzését is elvesztette, jelenleg utolsó a Bundesliga tabelláján.

A stuttgarti születésű Alexander Blessin 2012-ben az RB Leipzig utánpótlásában kezdte az edzősködést, majd nyolc év elteltével Belgiumban folytatta: az Oostende (2021), később az Union Saint-Gilloise (2024) kispadjáról is megválasztották az idény legjobb edzőjének. (A két belgiumi megbízás között rövid ideig dolgozott az olasz Genoánál is.)

A legutóbbi két idényben a St. Pauli vezetőedzője volt: 2025 tavaszán sikerült bennmaradáshoz segítenie a hamburgi klubot, az idén már nem – a hetvenes években szárnyaló, öt bajnoki címet szerző Gladbachnál egyelőre megint ebben a „témakörben” kell nagyot alkotnia.

 

Alexander Blessin Bundesliga Mönchengladbach
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