Új edző a Gladbachnál: tavasszal kiesett a Bundesligából, most újra nehéz feladat vár rá

A Mönchengladbach nagyon rosszul kezdte az idényt; Eugen Polanski vezetőedzőt már a 3. forduló után felmentették, és a beugró Jan-Moritz Lichte vezetésével sem változott a helyzet, a csapat a negyedik bajnoki mérkőzését is elvesztette, jelenleg utolsó a Bundesliga tabelláján.

A stuttgarti születésű Alexander Blessin 2012-ben az RB Leipzig utánpótlásában kezdte az edzősködést, majd nyolc év elteltével Belgiumban folytatta: az Oostende (2021), később az Union Saint-Gilloise (2024) kispadjáról is megválasztották az idény legjobb edzőjének. (A két belgiumi megbízás között rövid ideig dolgozott az olasz Genoánál is.)

A legutóbbi két idényben a St. Pauli vezetőedzője volt: 2025 tavaszán sikerült bennmaradáshoz segítenie a hamburgi klubot, az idén már nem – a hetvenes években szárnyaló, öt bajnoki címet szerző Gladbachnál egyelőre megint ebben a „témakörben” kell nagyot alkotnia.