Miklós Melinda: Most már jöjjön a bajnoki arany!

Két diósgyőri idény után Sopronba, az idei női Magyar Kupa-győzteshez igazolt a nyáron Miklós Melinda. A 22 éves szekszárdi nevelésű bedobó, aki 16 esztendősen mutatkozott be az NB I-ben a KSC-ben, 2024-ben igazolt a DVTK-hoz, amellyel 2025-ben megnyerte a Magyar Kupát, ám a bajnokságban kétszer is a vesztes oldalon szerepelt a borsodiaknál, akik esélyesként idén a Pécstől, tavaly pedig éppen a Soprontól kaptak ki a fináléban.

„Amikor megkerestek, kissé meglepődtem, mert évek óta mindig a Sopron riválisainál, Szekszárdon és Diósgyőrben játszottam – mondta a Nemzeti Sportnak Miklós Melinda. – Ugyanakkor örültem, mert szimpatikus a klub, s Gáspár Dávid vezetőedző rendre nagy fejlődést ér el a magyar játékosokkal. Tudtam, éreztem, szükségem lenne új impulzusra, s a soproninál jobb ajánlat itthonról nem jöhet. Ez az a klub, amelynél nem minden új, de komfortosabban érzem magam. Sopronban profi minden, a stáb, a kommunikáció, a létesítmény, egyszerűen jó bemenni melózni, rendkívül motiváló a közeg. Nekem még mindig fáj, hogy a DVTK-val nem tudtunk bajnokságot nyerni az előző két évben, de a Magyar Kupa elhódítása is nagy siker.”

Miklós a nyár elején ott volt a szeptemberi berlini világbajnokságon 28 év után szereplő és 40 év után újra nyolcadik helyen záró női válogatott edzőtáborában is, ám végül a 12-es keretbe nem került be. „Örülök a sikernek, kellett ez a magyar kosárlabdának, s hiszem, ez segíthet az utánpótlás-nevelésben, mert hatalmas motiváció lehet a fiataloknak, gyerekeknek, hogy el lehet jutni a legjobbak közé.”

A bedobó a székesfehérvári edzőtáborból szinte rögtön Sopronba költözött, majd a szeptember 12-én idegenben lejátszott cseh Zabiny Brno elleni mérkőzésen be is mutatkozott új csapatában, s kezdőként nyolc pontot szerzett.

„A meccs első félidejében még az ismerkedés volt a lényeg, próbálom megtalálni a helyem a csapatban – folytatta Miklós. – A második félidő már jobban sikerült, nincs mese, össze kell még szokni, ennek hiánya főleg téthelyzetben érződik, s a bajnokság első részében érződni is fog. Sokan vagyunk újak, de lelkes és motivált mindenki, jó a társaság, s végre ismét egy csapatban játszom a szlovén Zala Friskoveccel, akivel még Szekszárdon barátkoztunk össze. Sajnos Schióban nem játszhattam, egy medvepuszi miatt ki kellett hagynom a meccset, és még nem tudom, a szombati, Cegléd elleni bajnokira egészséges leszek-e, de türelmes vagyok és nem siettetek semmit. Azzal a céllal jöttem ide, hogy jövőre bajnoki és kupaaranyérmet szerezzek – és a csapat célja is ez, úgy vélem, erre reális is az esély. Bajnoki ezüstből már sok van nekem, pontosan négy, kettő a DVTK-val, kettő a Szekszárddal, most már éhezem az aranyra.”

A Sopron az Euroliga főtáblájára is visszatérne, s feledtetné az előző évadot (nyeretlenül zárta a klub a csoportkört). Erre minden esélye meg is lesz, hiszen 30-án a selejtezőben az erre a hétre kiírt Kibirkstis (litván)–AZS Poznan (lengyel) párharc győztesével játszik hazai pályán.

„Sokak szerint nem kell tartanunk a riválistól, bármelyik is legyen, de én nem szeretném ezt kijelenteni, mert egy meccsen sok minden megtörténhet. Döntő lesz, azon a napon ki milyen állapotban lesz. Mi az Euroligát szeretnénk, éppen ezért mentálisan nagyon fel kell készülni, mert apróságokon múlhat a csoportkörbe jutás” – tette hozzá Miklós.