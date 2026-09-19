Davis-kupa: párosban is sikerrel jártunk, Magyarország szettet sem veszítve 4–0-ra legyőzte Luxemburgot

„Sokkal jobb volt a második szett, mint az első. Magabiztosan játszottam, kétszázhúszas szervám is volt – az első játékkal még nem voltam annyira megelégedve a második szettben, a többivel viszont abszolút – fogalmazott Piros Zsombor (ATP-116.), miután 6:4, 6:0-ra legyőzte Alex Knaffot (761.) a pénteki második mérkőzésen a Luxemburg elleni Davis-kupa-osztályozón, és 2–0-s előnyhöz juttatta a magyar válogatottat. – Rozsdás voltam az első játszmában, nem úgy sikerültek az ütéseim, ahogy edzésen gyakoroltuk. Jobban izgultam, mint általában, máskor ezen két-három game után átesem, most ez nagyjából az első szett végére oldódott meg, de nagyon örülök, hogy szintet léptem a második felvonásban. A kettő nullás vezetés tudatában jóval magabiztosabban léphetünk pályára szombaton párosban és egyéniben is.”

Talán ennek a magabiztosságnak is köszönhető, hogy az eredetileg nevezett Füle Mátyás, Piros Zsombor pároson változtatott Bardóczky Kornél szövetségi kapitány, és Piros helyett sorsdöntő mérkőzésen küldte pályára Makk Pétert, aki ezen a mérkőzésen mutatkozott be a Dk-csapatban. Gilles Müller is módosított, a lábsérüléséből még nem teljesen felgyógyuló Chris Rodescht kivette, és Alex Knaff mellett Raphael Calzi próbálta kiharcolni csapatának, hogy versenyben maradjon a párosításban.

Az első játszmában nem fejtettek ki nagy ellenállást a luxemburgiak. Előbb Makk, majd Füle adogatásánál nyert szervagame-et a magyar kettős, a kettő között semmire vette el Alex Knaffét, aki kettős hibával tett pontot saját szervájára. Négy nulla is lehetett volna ide, ekkor még hárított két bréklabdát az ellenfél, és hozta az adogatójátékát, ám Makk semmire hozta az övét. 4:1-nél pedig 40:30-ról fordított a magyar duó, bréklabdánál Knaff hosszan ütötte a röptét.

A simán, 6:1-re megnyert első játszma után szorosabb második következett, a luxemburgi kettősnek bréklabdát kellett hárítania a felvonás első game-jében, ezenkívül egyik oldalon sem volt bréklehetőség, mindkét oldal rendben hozta az adogatójátékait. 5:5, 15 mindnél egy hasonló háttal félröptét mutatott be Füle Mátyás, mint pénteken Piros Knaff ellen a meccs egy pontján, de végül fogadóként nem sikerült brékelőnybe kerülni, a döntés a rövidítésre maradt.

A mieink 3–0-ra elléptek, az eredménytől függetlenül lelkes hazai szurkolók viszont még egyszer utoljára örülhettek, amikor duójuk visszajött 3–3-ra, eltüntetve a minibrékhátrányt. Ezután Füle már a második jó lecsapását mutatta be a tie-breakben, majd jó iramú labdamenetben késztették hibára a mieink Calzit, aki ezt követően kettős hibát ejtett, így mindhárom adogatójátékát elbukta a rövidítésben. Három meccslabdához jutott a magyar kettős, Füle Mátyás ászával pedig már az elsőt értékesítette is.

A magyar válogatott a páros megnyerésével az osztályozót is biztosan megnyerte Luxemburg ellen, és 2027 elején ismét a világdöntő-selejtező első körében szerepelhet.

Ha pedig egy üzlet beindul – a negyedik, már tét nélküli meccsre Makk Péter (ATP-517.) fennmaradt a pályán, ellenfele Matiej Reiter (–) volt. Makk csupán három játékot engedett át ellenfelének, kétszer-kétszer vette el ellenfele adogatását a két játszmában, és eldöntötte: a magyar csapat nemcsak mérkőzést, de játszmát sem veszítve 4–0-ra nyerte meg a párharcot.

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGCSOPORT I., OSZTÁLYOZÓ

LUXEMBURG–MAGYARORSZÁG 0–4 – végeredmény

3. mérkőzés (páros)

Raphael Calzi, Alex Knaff–Füle Mátyás, Makk Péter 1:6, 6:7 (3–7)

4. mérkőzés (egyes)

Matiej Reiter–Makk Péter 1:6, 2:6

Pénteki mérkőzések

1. mérkőzés (egyes)

Louis Van Herck–Marozsán Fábián 4:6, 4:6

2. mérkőzés (egyes)

Alex Knaff–Piros Zsombor 4:6, 0:6