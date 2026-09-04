Stollárék párosban továbbjutottak a US Open első fordulójából

Stollár Fanny és Asia Muhammad továbbjutott az első fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.
A 16. helyen kiemelt magyar, amerikai duó pénteken három szettben, 1 óra 52 perces meccsen nyert az Alycia Parks, Irina Simanovics amerikai, fehérorosz kettős ellen.
Stollárék következő ellenfele az Andreja Klepac, Hozumi Eri szlovén, japán páros lesz.
US OPEN
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Alycia Parks, Irina Simanovics (amerikai, fehérorosz) 6:4, 2:6, 6:3
KÉSŐBB
23.30 után: Bondár Anna, Angelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (orosz, cseh)
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