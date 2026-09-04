Nemzeti Sportrádió

Stollárék párosban továbbjutottak a US Open első fordulójából

2026.09.04. 23:44
null
Stollár Fanny (balra) és Asia Muhammad (Fotó: Getty Images)
Címkék
US Open női tenisz Stollár Fanny
Stollár Fanny és Asia Muhammad továbbjutott az első fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.

A 16. helyen kiemelt magyar, amerikai duó pénteken három szettben, 1 óra 52 perces meccsen nyert az Alycia Parks, Irina Simanovics amerikai, fehérorosz kettős ellen.

Stollárék következő ellenfele az Andreja Klepac, Hozumi Eri szlovén, japán páros lesz.

US OPEN
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Alycia Parks, Irina Simanovics (amerikai, fehérorosz) 6:4, 2:6, 6:3
KÉSŐBB
23.30 után: Bondár Anna, Angelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (orosz, cseh) 

 

US Open női tenisz Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Alcaraz szettveszteség nélkül jutott tovább a US Openen, Szabalenka sem hibázott

Tenisz
1 órája

Tenisz: Beviz Lujzával a mezőnyben kezdődik a US Open juniortornája

Utánpótlássport
10 órája

Bondár Anna: Kívülről könnyű mondani, miért nem lehetett beütni azt a szervát. Nagyon szerettem volna…

Tenisz
12 órája

Megint maratoni csatát kellett vívnia, de Zverev ott van a 32 között a US Openen

Tenisz
15 órája

US Open: szetthátrányból verte a 3. kiemeltet Hacsanov

Tenisz
2026.09.03. 20:42

Öt meccslabdáról kapott ki Bondár Anna a Grand Slam-győztes, korábbi top 5-ös játékostól

Tenisz
2026.09.03. 20:13

Szabalenka kiakadt a kérdésen, visszaszólt az újságírónak

Tenisz
2026.09.03. 10:12

US Open: Carlos Alcaraz szetthátrányból jutott a 32 közé

Tenisz
2026.09.03. 08:00