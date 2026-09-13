Nemzeti Sportrádió

Szabalenka az ütőtörés után: Ha magamban tartom a dühömet, most meg sem tudok szólalni

I. SZ.I. SZ.
2026.09.13. 08:37
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Az új US Open-győztes és világelső Jelena Ribakina (jobbra) elsősorban megkönnyebbült, mí Arina Szabalenka nehezen kezelte a dühét (Fotó: Getty Images)
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Arina Szabalenka US Open Jelena Ribakina
A US Opent is megnyerő Jelena Ribakina elsősorban megkönnyebbülést érzett Arina Szabalenka szombati legyőzése után New Yorkban.

A kazah Jelena Ribakina az Australian Open után a US Opent is megnyerte, és ezzel átvette a vezetést a világranglistán a döntőben 6:4, 5:7, 6:2-re legyőzött fehérorosz Arina Szabalenkától – nem mellesleg nyert 5.5 millió dollárt.

„Elsősorban megkönnyebbültem, az elmúlt hetek rutinjai nagyon fárasztóak voltak, a rengeteg monoton munka és stressz megviseli a szervezetet – mondta Ribakina. – A tornára érkezve bokasérüléssel küzdöttem, nem hittem volna, hogy eljutok idáig. Valahogy összeállt minden. Holnap reggel nagyon jól fog esni úgy felkelni, hogy US Open-győztes és világelső vagyok.”

Ribakina 2000 óta Szabalenka és Angelique ‌Kerber után harmadik női teniszezőként nyerte meg ugyanabban az évben az Australian Opent és a US Opent is.

„Roppant nehéz Arina ellen játszani, nem ad lehetőséget a legkisebb hibára sem, mert azonnal megbüntet. Köszönöm a csodálatos közönségnek is, évről évre egyre jobban szeretem New Yorkot” – mondta a tornagyőztes.

A Flushing Meadowsban 20 meccs után először vereséget szenvedő Arina Szabalenka a döntő mellett 99 hét után a világelsőséget is elveszítette, Justine Henin és Roger Federer után ő a harmadik 2000 óta, aki az Australian Open és a US Open döntőjében is vereséget szenvedett ugyanabban az évben. Az idén GS-tornagyőzelem nélkül maradó Szabalenka látványosan szenvedett a mérkőzés hajrájában, látható volt, hogy feladta, és a mérkőzés után az ütőjét is összetörte.

„Nagyon nehéz uralkodni az érzelmeiden, amikor tudod, hogy ki fogsz kapni egy Grand Slam-torna döntőjében, miközben sorozatban a harmadik győzelmedre hajtasz, és nem tehetsz ellene semmit. Ki kellett engednem magamból a dühömet, mert ha magamban tartom, most meg sem tudnék szólalni – fogalmazott a Chris Evert és Serena Williams után harmadikként triplára pályázó Szabalenka a díjátadónál. – Egy ilyen helyzetben a legkevésbé szeretnék beszédet mondani, mindenesetre megpróbálom. Rettentően csalódott vagyok, de gratulálok Jelenának! Bárcsak jobban megszorongattam volna a harmadik játszmában. Nagyon hosszú ideig voltam világelső, meglátjuk, ha Jelena így folytatja, ezt is megdöntheti.”

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A másodikként kiemelt kahaz játékos három szettben verte meg az elsőként rangsorolt fehérorosz Arina Szabalenkát.

 

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