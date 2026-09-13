Ribakina a női egyes bajnoka a US Openen

Az idén másodszor csapott össze Grand Slam-döntőben a leendő világelső Ribakina és a világranglistát még hétfőig – 99 héten át – vezető Szabalenka. Utóbbi arra készült, hogy New Yorkban megszerezze sorozatban harmadik trófeáját, ami azt jelenti, hogy sorozatban 20 győztes meccsnél tartott, és már csak egy választotta el attól, hogy Chris Evert és Serena Williams után triplázzon a US Openen. Ellene szólt ugyanakkor, hogy márciusi, miami diadala óta egyetlen tornát sem nyert, még csak döntőbe sem jutott.

Saját bevallása szerint az elvesztett világelsőség után a serleg mellett az volt a célja szombaton, hogy ne kerüljön túl nagy hátrányba a WTA-rangsorban: előre lehetett tudni, hogy Ribakina sikerével Szabalenka hátránya 2026 pont lesz, a fehérorosz címvédése esetén viszont csak 626 pont lesz a távolság közöttük.

Az oroszból 2018-ban – a jobb anyagi támogatás reményében – kazahhá lett Ribakina pályafutása első US Open-döntőjében, és egyben negyedik Grand Slam-fináléjában lépett pályára, és a 2022-es wimbledoni és az idei Australian Open-siker után a harmadik GS-ére hajtott.

Kettejük mérlegében az ötödik GS-ére hajtó fehérorosz 10–7-re vezetett Ribakinával szemben, aki az Australian Open fináléjában jobbnak bizonyult nála, ám utána Indian Wellsben és Miamiban is sikerült visszavágnia.

A jelenkor két legnagyobb ütőerejű teniszezőjének a 18. csatája a várakozásoknak megfelelően rövid labdamenetekkel és 190 kilométer/óra körüli adogatásokkal indult, utóbbiak a férfi mezőnyben is megállnák a helyüket. A címvédő egy kettős hiba révén 2:2-nél elvesztette a szerváját, moszkvai születésű kihívója pedig – aki a 30. játékos lesz a női ranglista élén – végigvitte előnyét, és 44 perc alatt szettelőnybe került. Szabalenka a folytatásban is minden pontot harsányan kommentált, míg ellenfele szokás szerint sztoikus nyugalommal fogadta a jó és a rossz ütéseket is. Ribakina 4:5-nél még hárított két szettlabdát adogatóként, de 5:6-nál már nem bírta idegekkel, így a világelső 1 óra 43 percnél kiegyenlített.

Az utolsó felvonásban 1:1-nél a kazah került brékelőnybe, 3:1-re ellépett, majd 4:2-nél kihasználta a fehérorosz újabb bizonytalankodását, és 5:2-nél már a serlegért adogatott. Ekkor már nem remegett meg a keze, és 11. ászával lezárta a 2 óra 21 perces találkozót.

A 27 éves Ribakina a 14. trófeája és harmadik GS-címe mellé 5,5 millió dollárt (1.7 milliárd forint) kapott.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Jelena Ribakina (kazah, 2.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 5:7, 6:2