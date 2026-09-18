Farkas Erik profi szerződést írt alá a Liverpoollal

Újabb magyar játékost köt profi szerződés a Liverpoolhoz, miután a klub akadémiájának kiemelt tehetségeként kezelt Farkas Erik aláírt a 20-szoros angol bajnokhoz – adta hírül a „vörösök” hivatalos honlapja. A tizenhét éves középpályás a Liverpool edzőközpontjában írta alá a megállapodást, az eseményen pedig a felnőttcsapat menedzsere, Andoni Iraola is megjelent, aki gratulált a játékosnak és a családjának.

„Roppant büszke pillanat ez nekem és a családomnak. Hálás vagyok, hogy ilyen fontos mérföldkőhöz érhettem el” – mondta Farkas Erik a klub honlapjának.

Farkas az U12‑es korosztály óta tagja a Liverpool akadémiájának, jelenleg Simon Wiles irányítása alatt az U18‑as csapatban szerepel. A mostani idényben három mérkőzésen lépett pályára – többek között az Atlético Madrid elleni ifi BL‑meccsen – és két gólnál jár.

Lapunk információja szerint Farkas Erik három plusz kétéves profi szerződést írt alá a Liverpoollal, a megállapodásról pedig az édesapja, Farkas Csaba a következőket mondta el a Nemzeti Sportnak: „A klub végig magas szinten képviseltette magát a tárgyalásokon és korrekt módon kezelte az ügymenetet, így Erik – akit a család képviselt menedzseri szinten – végül rendkívül jó kondíciókkal írhatott alá. Mindig is kimagasló tehetségként kezelték a Liverpoolnál, és úgy vélekednek róla, hogy az akadémiáról elérhet a felnőtt csapatba. Roppant büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországról, magyar roma emberekként értünk el idáig.”

Nemrég Farkas Erik bátyja, Patrik szintén profi szerződést kötött a Livepoollal.