Dénes Vilmos: Nem érzem csalódásnak, hogy hazatértem

A kispadon ült az Újpest FC ellen 4–2-re elveszített vasárnapi bajnokin Dénes Vilmos, ám egyelőre nem mutatkozott be a DVSC-ben. A 21 éves szélső múlt héten érkezett a Lokihoz, a belga első osztályba idén feljutó Kortrijket hagyta el a piros-fehérek kedvéért.

„Még csak néhány napja vagyok Debrecenben, így semmi meglepő sincs abban, hogy nem játszottam a hétvégén – mondta lapunknak Dénes Vilmos. – Örömmel láttam, hogy remekül kezdtük a meccset, Szendrei Ákos góljának köszönhetően vezetéshez is jutottunk – és akadtak további lehetőségeink is, ha huszonöt perc elteltével két- vagy háromgólos előnyre tettünk volna szert, senki sem szólhatott volna egy szót sem, állva hagytuk az Újpestet… Sajnos érezni lehetett, hogy fáradt, enervált a mozgásunk, ez persze nem is csoda, hiszen a csapat múlt hét csütörtökön még Örményországban játszott a Pjunik elleni ­Konferencialiga-mérkőzésen. Az Újpest még az első félidőben fordított, frissebben, energikusabban mozogtak a hazaiak, gyakorlatilag átszaladtak rajtunk. Miután három-kettőre álltunk, megvolt a lehetőség arra, hogy egyenlítsünk, azonban egy kontratámadás után az Újpest lezárta a meccset.”

Többféleképpen is lehet értelmezni Dénes Vilmos hazatérését. Vajon milyen érzelmek dolgoznak a futballistában: csalódott, dühös, vagy felszabadult, hogy hazatért és több játéklehetőséghez juthat?

„A DVSC-vel való kapcsolatom nem friss, a klub már akkor megkeresett, amikor feljutottunk a Kortrijkkel. Akkor úgy döntöttem, maradok a belgáknál, adok magamnak esélyt a felkészülés során arra, hogy beverekedjem magam a kezdőbe. A vezetőedző továbbra is az ötvédős rendszert helyezte előtérbe, velem jobb oldali szárnyvédőként számolt, de a védekező feladatommal nem volt elégedett – próbáltam javítani rajta, de nem változott semmi. Mindenki úgy látta jónak, hogy semmi értelme a kispadot koptatni huszonegy évesen, inkább keressünk olyan klubot, amelynél több időt tölthetek a pályán, így esett a választás a DVSC-re. Hogy mit tanultam odakint? Bár nem játszottam annyit, már tudom, milyen az, amikor kötelező nyerni. Végig ránk nehezedett az eredménykényszer, egyszerűen fel kellett jutnunk. Korábbi csapataimnál ez nem mindig volt így, hiszen általában a középmezőnyben álltunk. Nem érzem csalódásnak, hogy hazatértem, inkább úgy fogom fel, hogy a belga kaland jó tanulópénz volt – ha legközelebb külföldre mehetek játszani, több rutinnal vágok neki a légiósidőszaknak. Tökéletes állapotban tértem vissza, a felkészülést végigcsináltam Belgiumban, ideális a testzsírszázalékom – a táplálkozásra nagyon odafigyelnek kint, ezen a téren is fejlődtem –, felszedtem néhány kilogramm izmot is magamra, úgyhogy alig várom, hogy megmutathassam a tudásom a DVSC-ben.”

Erre akár már csütörtökön sor kerülhet: a Debrecen az FC Köbenhavn ellen lép pályára a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójában, a mérkőzés 19 órakor kezdődik a Nagyerdei Stadionban. A transfermarkt.com szerint a dán csapat keretének piaci értéke 67.5 millió euró (körülbelül 24.5 milliárd forint), míg a Lokié 8.6 millió euró (kb. 3.1 milliárd forint), vagyis csaknem nyolcszoros a különbség.

„Semmi akadálya annak, hogy a kupameccsen ott lehessek a csapattal, örülnék, ha bemutatkozhatnék. Sokat beszélgettem a szakmai stáb tagjaival, s elmondták, hogy a négy–kettő–három–egyes játékrendszerben a támadószekció két szélén számítanak rám – ezekben a pozíciókban érzem magam a legjobban. Ami a dánokat illeti: erős csapat, de biztos vagyok benne, hogy a héten tökéletesen felkészítenek minket az edzők, így nem érhet meglepetés. Nem tűnik fontos szempontnak, de előfordulhat, hogy a hőmérséklet is befolyásoló tényező lehet: hétfőn húsz fok volt Koppenhágában, míg Debrecenben majdnem negyven, ezt a különbséget azért megérezhetik az ellenfél futballistái. Olyan eredményt szeretnénk elérni hazai pályán, hogy bizakodva utazhassunk ki Dániába.”

Dénes Vilmos elmondta, a 97-es mezt választotta Debrecenben: „Zalaegerszegen a kilencvenkilences mezben futballoztam, a Kortrijkben a tizenegyesben, s bár mindkét számot megszerettem, ezek már foglaltak voltak a DVSC-ben. A kilencvenhetes szabad volt, megtetszett, remélem, szerencsét hoz új klubomban!”