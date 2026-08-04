Székely Zója nélkül utaznak a nők a torna Eb-re

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint Draskóczy Imre szövetségi kapitány úgy döntött, hogy Czifra Bettina Lili felemáskorláton, Kovács Zsófia felemáskorláton és gerendán, Mayer Gréta mind a négy szeren, Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, Bácskay Csenge pedig ugrásban, felemáskorláton és talajon képviselheti majd a magyar színeket a horvát fővárosban.

A válogatott két tartalékversenyzője Balázs Kíra és Szilágyi Nikolett lesz.

Székely Zója mindkét térdében megsérültek a szalagok tavaly októberben a jakartai világbajnokságon, ezért november közepén megműtötték.