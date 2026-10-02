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Férfi kosárlabda NB I: simán nyert a Kaposvár, nagyot hajrázott a Honvéd

2026.10.02. 20:41
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A Honvéd szoros csatában nyert a DEAC otthonában (Fotó: Budapesti Honvéd Kosárlabda Szakosztály/Facebook, archív)
Címkék
kosárlabda férfi kosárlabda NB I Kometa KVGY-Kaposvári KK Debreceni EAC Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét EPS-Honvéd
Az előző idényben bronzérmes Kaposvár 97–75-re nyert a Kecskemét otthonában a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának pénteki játéknapján, míg a Honvéd remek hajrával múlta felül idegenben a DEAC-ot.

A somogyiaknál Quandre Bullock 26, Anthony Walker 17, Ryan Woolridge 16 ponttal járult hozzá a sikerhez. Az alföldieknél Shaun Doss 19, Pavle Djurisics 18 ponttal zárt.

A másik mérkőzésen a Honvéd remek hajrával, 93–88-ra győzött Debrecenben. Jarvis Moss 23, a magyar válogatott Valerio-Bodon Vincent 17 ponttal zárt a vendégeknél. A DEAC-ban Jorden Duffy 22, Zachary Simmons 21 pontot dobott.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 75–97 (20–26, 16–20, 11–24, 28–27)
Kecskemét, 900 néző. Vezette: Cziffra, Györfy, Jakab 
KECSKEMÉT: Jovicsics 8/3, DOSS 19, Zsivojinovics 9/3, Asztalos 5, Karahodzsics 9. Csere: DJURISICS 18/3, Ivkovics, Szemerédi, Csátaljay 4/3, Wittmann 3/3. Edző: Ivkovics Sztojan
KAPOSVÁR: WOOLRIDGE 16/12, BULLOCK 26/3, Buzás 4, Filipovity M. 5, Maring 6. Csere: WALKER 17/6, Tarján 2, Puska 7/3, PAÁR 14/6. Edző: Braniszlav Dzunics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–6. 7. p.: 12–15. 10. p.: 16–26. 14. p.: 26–29. 19. p.: 31–41. 24. p.: 41–52. 29. p.: 45–64. 34. p.: 57–80. 38. p.: 64–93
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – A harmadik negyed megint nem sikerült, hasonlóan az első mérkőzésünkhöz. Nem kész játékosokat igazoltunk, az én dolgom formálni őket, én választottam őket anyagi lehetőségeinket figyelembe véve. Voltak pozitív dolgaink, de a harmadik negyed sajnos nagyon rosszul sikerült. 
Dzsunics Braniszlav: – Minden elismerésem a játékosoké, mindent végrehajtottak, amit kértem tőlük. Jól lepattanóztunk, az előző meccseken ezzel volt problémánk. Végig kézben tudtuk tartani a mérkőzés irányítását.

Debreceni EAC–EPS-Honvéd 88–93 (30–23, 16–21, 20–22, xx–xx)
Jegyzőkönyv hamarosan!

 

 

kosárlabda férfi kosárlabda NB I Kometa KVGY-Kaposvári KK Debreceni EAC Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét EPS-Honvéd
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