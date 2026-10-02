Jégkorong: szoros meccsen kikaptunk Japántól a női Négy Nemzet Tornáján

Kiélezett összecsapás alakult ki női jégkorong-válogatottunk és Japán között péntek este a Mátyásföldi Jégcsarnokban.

A Négy Nemzet Tornája második körében Siga Akane harmadik harmadban szerzett góljával az ázsiaiak győztek 3–2-re, jelen állás szerint körbeverés áll fenn, a gólkülönbségnek köszönhetően Seregély Míráék a tabella élén állnak.

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD

2. FORDULÓ

JAPÁN–MAGYARORSZÁG 3–2 (2–2, 0–0, 1–0)

JAPÁN: KOBAJASI – Szeki, Siga Aoi / Teraucsi, Szato K. (1) / Jamasita, Tomiucsi / Sinoda, Akimoto N. – Noro Rio (1), SIGA AKANE 2, Vadzsima (1) / ITO M. 1, Lack (1), Nagaoka / Kuroszu, Noro Riri, Kojama R. / Goto K., Tada, Jamasita H. Szövetségi kapitány: Okobo Tomohito

MAGYARORSZÁG: TÓTH ZS. – Mayer (1), Faragó / Németh B., Hajdu / Szabó B., Kornyilov / Schneider – Leidt, Seregély Míra (1), PÁZMÁNDI 1 / Hiezl, Tamás, METZLER 1 / Horváth I., Kapocsi, Tóth F. / Sághy, Simon, Bátyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

Kapura lövések: 43–26

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/1

A 2. forduló másik mérkőzésén: Szlovákia–Franciaország 6–4

Az állás: 1. Magyarország 3 pont (9–8-as gólkülönbség), 2. Szlovákia 3 (11–11), 3. Franciaország 3 (8–8), 4. Japán 3 (5–6)