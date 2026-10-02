Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NL: Magyarország–Grúzia 1–0

Jégkorong: szoros meccsen kikaptunk Japántól a női Négy Nemzet Tornáján

K. B.K. B.
2026.10.02. 21:07
null
Kiélezett küzdelemben maradtunk alul a japánokkal szemben (Fotó: Magyar Jégkorong/Facebook)
Címkék
jégkorong Négy Nemzet Tornája magyar női jégkorong-válogatott Japán női hoki
A magyar női jégkorong-válogatott 3–2-es vereséget szenvedett Japántól péntek este a női Négy Nemzet Tornájának 2. fordulójában.

Kiélezett összecsapás alakult ki női jégkorong-válogatottunk és Japán között péntek este a Mátyásföldi Jégcsarnokban. 

A Négy Nemzet Tornája második körében Siga Akane harmadik harmadban szerzett góljával az ázsiaiak győztek 3–2-re, jelen állás szerint körbeverés áll fenn, a gólkülönbségnek köszönhetően Seregély Míráék a tabella élén állnak.

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, MÁTYÁSFÖLD
2. FORDULÓ
JAPÁN–MAGYARORSZÁG 3–2 (2–2, 0–0, 1–0)
JAPÁN: KOBAJASI – Szeki, Siga Aoi / Teraucsi, Szato K. (1) / Jamasita, Tomiucsi / Sinoda, Akimoto N. – Noro Rio (1), SIGA AKANE 2, Vadzsima (1) / ITO M. 1, Lack (1), Nagaoka / Kuroszu, Noro Riri, Kojama R. / Goto K., Tada, Jamasita H. Szövetségi kapitány: Okobo Tomohito
MAGYARORSZÁG: TÓTH ZS. – Mayer (1), Faragó / Németh B., Hajdu / Szabó B., Kornyilov / Schneider – Leidt, Seregély Míra (1), PÁZMÁNDI 1 / Hiezl, Tamás, METZLER 1 / Horváth I., Kapocsi, Tóth F. / Sághy, Simon, Bátyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins
Kapura lövések: 43–26
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/1

A 2. forduló másik mérkőzésén: Szlovákia–Franciaország 6–4

Az állás: 1. Magyarország 3 pont (9–8-as gólkülönbség), 2. Szlovákia 3 (11–11), 3. Franciaország 3 (8–8), 4. Japán 3 (5–6)

 

jégkorong Négy Nemzet Tornája magyar női jégkorong-válogatott Japán női hoki
Legfrissebb hírek

Erste Liga: szétlövésben nyert rangadót a címvédő Gyergyó

Jégkorong
1 órája

Jégkorong: női válogatottunk kapitánya bekerült a Vancouver edzői stábjába

Jégkorong
14 órája

Seregély-parádé és győzelem a nyitányon

Jégkorong
Tegnap, 21:28

NHL: nyolcat ütött a Colorado, hetet a Pittsburgh

Amerikai sportok
Tegnap, 9:43

NHL: az utolsó harmadban leadta a háromgólos előnyt, mégis megnyerte a kanadai rangadót a Vancouver

Amerikai sportok
2026.09.30. 08:23

A FEHA vendégeként szerezte meg első győzelmét a BJA

Jégkorong
2026.09.28. 21:05

Pat Cortina: Szürreális, hogy bekerültem a Hírességek Csarnokába

Jégkorong
2026.09.28. 16:40

ICEHL: ezúttal jöttek a fehérvári gólok és a győzelem sem maradt el

Jégkorong
2026.09.27. 20:21